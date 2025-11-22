magyar filmkisfilmbemutató

Örökbe fogadták a gyönyörű lányt, ezután szörnyű dolgok törtek felszínre

November 22-én mutatják be a tavaly nagy visszhangot kiváltó Holdról Holdra rövidfilm folytatását, a Sovány Holdat. A második rész tovább viszi az első film három történetszálát – az idősotthonba kerülő ember, az örökbefogadás és az elhagyott csecsemő történetét –, amelyekkel párhuzamosan a fókuszt az emberi döntések következményeire és az értékek keresésére helyezi. Gacsal Zsolt rendező és Drajkó István producer alkotása a mai magyar társadalom egyik legérzékenyebb kérdését vizsgálja: hol marad maga az ember az intézményes rendszerek, felelősségek és a nehéz döntések hálójában?

Munkatársunktól
2025. 11. 22. 10:03
Részlet a Sovány hold című kisfilmből.
Részlet a Sovány hold című kisfilmből. Forrás: holdfilm.hu
A tavaly bemutatott Holdról Holdra három párhuzamos történetszálon keresztül dolgozza fel az elidegenedés szindrómáját: az idősotthonba kerülő ember, az örökbefogadás és a kórház előtt hagyott újszülött sorsán keresztül. A készítők arra vállalkoztak, hogy a filmmel objektív tükröt tartsanak a hazai intézményes gondozói rendszer jelen állapota elé, amelyen keresztül a néző a saját környezetére, döntéseire is ráismerhet. A történet nem törekedett válaszadásra, inkább kérdéseket tett fel arról, hogy ezen a területen hol kezdődik a felelősségünk, és mikor veszítjük el az emberi kapcsolódás képességét.

Részlet a Sovány Hold című kisfilmből. Forrás: Holdfilm.hu

Jön a folytatás, a Sovány Hold

A most érkező folytatás, a Sovány Hold tovább mélyíti és boncolgatja ezeket a dilemmákat. Ebben már az emberi fejlődés, a rossz döntések következményei és az értékvesztett világban való eligazodás kapja a hangsúlyt, egyúttal arra keresi a választ a nézővel közösen, hogy mit is jelent ma embernek lenni.

A rendezői székbe a Holdról Holdra után visszatérő Gacsal Zsolt arra számít, hogy a leendő közönség nem csupán passzív befogadója lesz a látottaknak, hanem a bemutatott cselekmény aktív értelmezőjeként a saját életére vonatkoztatva is felismeri a filmben megörökített helyzeteket. A képi világ és a narratív szerkezet is azt a célt szolgálja, hogy ösztönözze a társadalmi párbeszéd elindulását ebben a fontos kérdésben.

A kisfilm előzetese:

A Holdról Holdra és a Sovány Hold producerének, Drajkó Istvánnak a hivatása is – a Hold Otthon fenntartójaként – az idősotthonok világához kötődik. Ennélfogva a két filmben kibontott történet nem csupán fikció, hanem valós élményekből táplálkozó, személyes és érzékeny megfigyelések eredménye. A Sovány Hold már önreflexióként is értelmezhető az esetében, mert ő is az intézményes rendszerben kezdte életét. 

A valós esetekből, tapasztalatokból merítve pedig hitelesen és megrendítően képes arról mesélni, hogy mit jelent, ha valakit leraknak, otthagynak, akár gyerekként, akár idős korban. Arra ugyanakkor nagyon ügyelt, hogy a filmjeiben sose ítélkezzen. 

Inkább irányt szeretne mutatni, hogy a nézők a saját bölcsességükön keresztül találjanak válaszokat a látottak alapján bennük felmerülő kérdésekre.

A Sovány Hold elkészítésében részt vett Gacsal Zsolt rendező és Drajkó István producer mellett Nagy Csongor, illetve Orel Ádám forgatókönyvíró, Bagi Attila operatőr, valamint Veress Nikolett látvány-, díszlet- és jelmeztervezőként. A film szereplőit Bíró Enzo, Reichel Emma, Kékesi Gábor, Radogna Melody, Györgyi Anna és Barbinek Péter alakítja.

A Sovány Hold magyarországi premierje 2025. november 22-én Budapesten lesz a GO Buda moziban. A premier információi erre a linkre kattintva érhetők el.

 

 

Google News
