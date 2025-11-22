svenkhír tvDyga ZsomborKabul MűveletKáel Csaba

Káel Csaba szerint ebben a filmben minden olyan tudás jelen van, amire a magyar filmesek képesek

Megérkezett a mozikba a Sárkányok Kabul felett című, érzelmekkel teli, látványos akciódráma. A film a Magyar Honvédség 2021-es afganisztáni mentőakcióját dolgozza fel, amelynek során a magyar katonák 540 embert mentettek ki a káoszba fulladt Kabulból. A Svenk stábja ott járt a film díszbemutatóján.

2025. 11. 22. 9:02
– Én abban bízom, hogy az adrenalinszint egyszerre ugrik, a szív egyszerre dobban és közben párásodnak a szemek – mondta a Svenknek Mészáros Blanka, a film egyik főszereplője.

A Sárkányok Kabul felett című filmről szól az eheti Svenk  (Fotó: Szupermodern Stúdió)

Dyga Zsombor, a film rendezője szerint, bár katonai filmet forgattak, mégis individuumokról mesélnek benne, akik rettenetes körülmények között is helytállnak, és akiknek a hivatásuk az első. 

 

Lajos Tamás, a film producere bízik benne, hogy jól fogadják majd a filmet. Mint mondta, eddig a tesztvetítésen nagyon pozitívak voltak a visszajelzések, és honvédségi szakértők szerint is kivételes alkotás született. 

Káel Csaba, a Nemzeti Filmintézet elnöke megosztotta a Svenk stábjával: a Sárkányok Kabul felett azért fontos film, mert összegződik benne az a tudás, ami itt van a magyar filmkészítőkben. 

Emellett még szó lesz a mozimagazinban Dobó Kata romantikus fantasy-vígjátékáról, a Nemzeti Filmintézet támogatásával készülő Még egy kívánságról, Lakos Nóra Véletlenül írtam egy könyvet című ifjúsági filmjéről, amit az Európai Fiatal Közönség Díjra jelöltek, továbbá arról is, hogy a Filmio kínálatában számos alkotás érhető el Törőcsik Mari főszereplésével, születésének 90. évfordulója alkalmából. 

A Svenk film- és mozimagazin a Nemzeti Filmintézet megbízásából készül, szombaton 12.30-tól, illetve vasárnap 7.30-tól látható a Hír TV-n, emellett elérhető az NFI YouTube-csatornáján is. 

A díszbemutatón készült riport már alább meg is tekinthető:
 



 

