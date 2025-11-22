Káel Csaba szerint ebben a filmben minden olyan tudás jelen van, amire a magyar filmesek képesek

Lajos Tamás, a film producere bízik benne, hogy jól fogadják majd a filmet. Mint mondta, eddig a tesztvetítésen nagyon pozitívak voltak a visszajelzések, és honvédségi szakértők szerint is kivételes alkotás született.

Káel Csaba, a Nemzeti Filmintézet elnöke megosztotta a Svenk stábjával: a Sárkányok Kabul felett azért fontos film, mert összegződik benne az a tudás, ami itt van a magyar filmkészítőkben.

Emellett még szó lesz a mozimagazinban Dobó Kata romantikus fantasy-vígjátékáról, a Nemzeti Filmintézet támogatásával készülő Még egy kívánságról, Lakos Nóra Véletlenül írtam egy könyvet című ifjúsági filmjéről, amit az Európai Fiatal Közönség Díjra jelöltek, továbbá arról is, hogy a Filmio kínálatában számos alkotás érhető el Törőcsik Mari főszereplésével, születésének 90. évfordulója alkalmából.

A Svenk film- és mozimagazin a Nemzeti Filmintézet megbízásából készül, szombaton 12.30-tól, illetve vasárnap 7.30-tól látható a Hír TV-n, emellett elérhető az NFI YouTube-csatornáján is.

A díszbemutatón készült riport már alább meg is tekinthető:







