Káel Csaba szerint ebben a filmben minden olyan tudás jelen van, amire a magyar filmesek képesek
Megérkezett a mozikba a Sárkányok Kabul felett című, érzelmekkel teli, látványos akciódráma. A film a Magyar Honvédség 2021-es afganisztáni mentőakcióját dolgozza fel, amelynek során a magyar katonák 540 embert mentettek ki a káoszba fulladt Kabulból. A Svenk stábja ott járt a film díszbemutatóján.
Lajos Tamás, a film producere bízik benne, hogy jól fogadják majd a filmet. Mint mondta, eddig a tesztvetítésen nagyon pozitívak voltak a visszajelzések, és honvédségi szakértők szerint is kivételes alkotás született.
Káel Csaba, a Nemzeti Filmintézet elnöke megosztotta a Svenk stábjával: a Sárkányok Kabul felett azért fontos film, mert összegződik benne az a tudás, ami itt van a magyar filmkészítőkben.
Emellett még szó lesz a mozimagazinban Dobó Kata romantikus fantasy-vígjátékáról, a Nemzeti Filmintézet támogatásával készülő Még egy kívánságról, Lakos Nóra Véletlenül írtam egy könyvet című ifjúsági filmjéről, amit az Európai Fiatal Közönség Díjra jelöltek, továbbá arról is, hogy a Filmio kínálatában számos alkotás érhető el Törőcsik Mari főszereplésével, születésének 90. évfordulója alkalmából.
A Svenk film- és mozimagazin a Nemzeti Filmintézet megbízásából készül, szombaton 12.30-tól, illetve vasárnap 7.30-tól látható a Hír TV-n, emellett elérhető az NFI YouTube-csatornáján is.
A díszbemutatón készült riport már alább meg is tekinthető:
