Az akciójelenetek még könnyűek voltak, sokkal brutálisabb kihívások tarkították a Sárkányok Kabul felett forgatását

– Olyan kiváló szerzői filmekkel indult a pályája, mint a Köntörfalak, az utóbbi években azonban a nagyközönséget megszólító produkciók felé vette az irányt, ennek a folyamatnak az eddigi csúcspontja a Sárkányok Kabul felett. Melyik műfajban érzi otthonosabban magát?

Dyga Zsombor, a Sárkányok Kabul felett rendezője. Fotó: Csudai Sándor

– Folyamatosan dolgozom saját filmterveken, de ha úgy hozza az élet, és felkérnek olyan munkákra, amik lehetőséget biztosítanak arra, hogy fejlődjek és kiéljem a kreativitásom, bátran elvállalom őket, amíg a saját projektjeim támogatást nyernek.

– Gondolom, ez esetben azért is esett önre a választás, mert korábban az Aranyéletben bizonyította, hollywoodi színvonalú akciójelenetek terén is helytáll...

– Hiszem, hogy minden munka, legyen az rendezői vagy akár asszisztensi, a javamat szolgálja, fejlődhetek, új meg új dolgokat próbálhatok ki. Ennek a forgatásnak az akciójelenetek jelentették a legkönnyebb részét, már-már pihenőként éltem meg a tűzpárbajokat. Ment, mint a karikacsapás: technikailag alaposan meg voltak tervezve, profi kaszkadőrökkel végigpróbálva, minden előre letesztelve. Természetesen ezeket mindig nagyon szórakoztató forgatni, de ezeknél sokkal nagyobb kihívásokkal kellett szembe néznünk.

– Még egy pillanatra az akcióknál maradva: jól érzékeltem, hogy a robbanások esetében nem használtak számítógépes effektusokat, szemben a kortárs hollywoodi filmekkel, amelyeknél gyakran kizökkentően hatnak a digitális trükkök?

– Igen, amit csak lehetett, praktikus effektekkel oldottunk be, CGI-t csak akkor vetettünk be, ha muszáj volt: az esetek nyolcvan százalékában csak a díszletek kiegészítésére használtuk. Rengeteg sok lövés dördül a filmben, bokáig gázoltunk a töltényhüvelyekben és szép számmal láthatunk robbanásokat is. Úgy voltam vele, hogy az a legbiztosabb megoldás, ha hívjuk a vérprofi öreg motoros szakembereket, hadd garázdálkodhassanak legjobb tudásuk szerint. Így lesz hitelesebb a hatása, a néző is érzi tudat alatt, hogy valódi, amit lát, és jobban átérzi a jelenetek súlyát.

Komplex feladat volt Magyarországon hitelesen megteremteni a közel-keleti légkört. Fotó: Szupermodern Stúdió

– Azonban miként említette, nem ezek a szegmensek okozták a legnagyobb kihívást. Mi jelentette akkor a munka oroszlánrészét?