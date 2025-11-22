Zelenszkijt eléri a nép haragja

Sokan felháborodtak azon, hogy az elit a saját zsebét tömte, miközben katonák és civilek életüket áldozták a fronton. A parlamenti ellenzék a teljes kormány átalakítását és egy szélesebb koalíció létrehozását követeli, miközben egyre hangosabbak azok a felhívások, amelyek Zelenszkij legfontosabb bizalmasának, Andrij Jermak kabinetfőnöknek a menesztését sürgetik – írja a The Washington Post.

A politikai válságot súlyosbítja, hogy Washington eközben erős nyomást gyakorol Ukrajnára egy olyan béketerv elfogadására, amely komoly területi és katonai engedményeket tartalmazna.

Az amerikai kormányzat jelezte: ha november végéig nincs előrelépés, az USA támogatása bizonytalanná válhat – ami akár az ukrán hadsereg működését is veszélybe sodorhatja.

A NABU várhatóan további neveket hoz nyilvánosságra Zelenszkij környezetéből, és erős a társadalmi elvárás az átfogó tisztogatásra.