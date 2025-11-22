Volodimir ZelenszkijUkrajnaválságbéketervorosz-ukrán háborúkorrupció

Zelenszkijt eléri a nép haragja

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök súlyos belpolitikai válsággal néz szembe: a háború legnehezebb időszakában hatalmas korrupciós botrány robbant ki, amely a kormánya legfelső köreit érinti. A helyzetet tovább rontja, hogy Washington közben egy olyan béketerv elfogadására próbálja rávenni Kijevet, amely komoly engedményeket követel, és akár az amerikai támogatást is veszélybe sodorhatja, ha nem fogadják el a javaslatot. Zelenszkijnek most gyorsan kell lépnie: vagy nagyszabású tisztogatással visszanyeri az emberek bizalmát, vagy a botrány megingathatja Ukrajna háborús erejét és nemzetközi tárgyalási pozícióját.

Magyar Nemzet
2025. 11. 22. 17:50
Európai vezetők csatlakoznak Volodimir Zelenszkij ukrán elnökhöz, hogy tárgyalásokat folytassanak Donald Trump amerikai elnökkel Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök példátlan belpolitikai krízissel néz szembe, miután jelentős korrupciós botrány rázta meg legszűkebb körét. A NABU nyomozása szerint vezető tisztviselők és Zelenszkij régi bizalmasa, Timur Mindics egy százmilliós visszaosztási rendszert működtetett az energia- és védelmi szektoron keresztül, még a háború legsúlyosabb hónapjaiban is. A botrány következményeként két miniszter lemondott, és a nyomozók további magas rangú érintettek megjelenésére számítanak – számolt be az Origo.

Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)
Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)

Sokan felháborodtak azon, hogy az elit a saját zsebét tömte, miközben katonák és civilek életüket áldozták a fronton. A parlamenti ellenzék a teljes kormány átalakítását és egy szélesebb koalíció létrehozását követeli, miközben egyre hangosabbak azok a felhívások, amelyek Zelenszkij legfontosabb bizalmasának, Andrij Jermak kabinetfőnöknek a menesztését sürgetik – írja a The Washington Post.

A politikai válságot súlyosbítja, hogy Washington eközben erős nyomást gyakorol Ukrajnára egy olyan béketerv elfogadására, amely komoly területi és katonai engedményeket tartalmazna. 

Az amerikai kormányzat jelezte: ha november végéig nincs előrelépés, az USA támogatása bizonytalanná válhat – ami akár az ukrán hadsereg működését is veszélybe sodorhatja.

A NABU várhatóan további neveket hoz nyilvánosságra Zelenszkij környezetéből, és erős a társadalmi elvárás az átfogó tisztogatásra. 

Ukrán elemzők szerint az elnök csak úgy őrizheti meg legitimitását, ha felszámolja azokat a struktúrákat, amelyek lehetővé tették a korrupció elburjánzását, visszaadja a parlament szerepét és valódi felelősségre vonást indít el.

Zelenszkij utódja kerestetik

Olekszij Aresztovics, az ukrán elnöki hivatal volt tanácsadója szerint a korrupciós botrányok sora csak a kezdete annak a folyamatnak, amely Volodimir Zelenszkij hatalomból való eltávolításához vezethet, és szerinte a hatalomátadás már elindult. Úgy véli, párhuzamosan zajlik a „háborús kabinet” háttérbe tolása is, mert tagjai sem a védelemben, sem a tárgyalásokban nem bizonyultak hatékonynak – számolt be a Military Affairs.

Aresztovics azt állítja: a külföldre menekült tisztviselők még nagyobb veszélyben vannak az amerikai vizsgálatok miatt, különösen, ha visszaéltek az amerikai támogatásokkal.

Szerinte a hatalom átadásában a verhovna rada játszik majd kulcsszerepet, amelyet választások követhetnek, hiszen ezek legitimálnák a béketárgyalásokat Oroszországgal.

Borítókép: Európai vezetők, valamint Volodimir Zelenszkij és Donald Trump tárgyalnak (Fotó: AFP)

add-square Korrupciós botrány Ukrajnában

Minél nagyobb a korrupció, annál közelebb az EU Ukrajna számára

Korrupciós botrány Ukrajnában 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekUkrajna

Repülő dollárok

Kondor Katalin avatarja

Abban is biztosak lehetünk, hogy a von der Leyen által újabban megigért, Ukrajnának szánt pénz, a 135 milliárd euró meg fog érkezni a háborúba ájult országba.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu