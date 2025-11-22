Volodimir Zelenszkij ukrán elnök példátlan belpolitikai krízissel néz szembe, miután jelentős korrupciós botrány rázta meg legszűkebb körét. A NABU nyomozása szerint vezető tisztviselők és Zelenszkij régi bizalmasa, Timur Mindics egy százmilliós visszaosztási rendszert működtetett az energia- és védelmi szektoron keresztül, még a háború legsúlyosabb hónapjaiban is. A botrány következményeként két miniszter lemondott, és a nyomozók további magas rangú érintettek megjelenésére számítanak – számolt be az Origo.
Zelenszkijt eléri a nép haragja
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök súlyos belpolitikai válsággal néz szembe: a háború legnehezebb időszakában hatalmas korrupciós botrány robbant ki, amely a kormánya legfelső köreit érinti. A helyzetet tovább rontja, hogy Washington közben egy olyan béketerv elfogadására próbálja rávenni Kijevet, amely komoly engedményeket követel, és akár az amerikai támogatást is veszélybe sodorhatja, ha nem fogadják el a javaslatot. Zelenszkijnek most gyorsan kell lépnie: vagy nagyszabású tisztogatással visszanyeri az emberek bizalmát, vagy a botrány megingathatja Ukrajna háborús erejét és nemzetközi tárgyalási pozícióját.
Sokan felháborodtak azon, hogy az elit a saját zsebét tömte, miközben katonák és civilek életüket áldozták a fronton. A parlamenti ellenzék a teljes kormány átalakítását és egy szélesebb koalíció létrehozását követeli, miközben egyre hangosabbak azok a felhívások, amelyek Zelenszkij legfontosabb bizalmasának, Andrij Jermak kabinetfőnöknek a menesztését sürgetik – írja a The Washington Post.
A politikai válságot súlyosbítja, hogy Washington eközben erős nyomást gyakorol Ukrajnára egy olyan béketerv elfogadására, amely komoly területi és katonai engedményeket tartalmazna.
Az amerikai kormányzat jelezte: ha november végéig nincs előrelépés, az USA támogatása bizonytalanná válhat – ami akár az ukrán hadsereg működését is veszélybe sodorhatja.
A NABU várhatóan további neveket hoz nyilvánosságra Zelenszkij környezetéből, és erős a társadalmi elvárás az átfogó tisztogatásra.
Ukrán elemzők szerint az elnök csak úgy őrizheti meg legitimitását, ha felszámolja azokat a struktúrákat, amelyek lehetővé tették a korrupció elburjánzását, visszaadja a parlament szerepét és valódi felelősségre vonást indít el.
Zelenszkij utódja kerestetik
Olekszij Aresztovics, az ukrán elnöki hivatal volt tanácsadója szerint a korrupciós botrányok sora csak a kezdete annak a folyamatnak, amely Volodimir Zelenszkij hatalomból való eltávolításához vezethet, és szerinte a hatalomátadás már elindult. Úgy véli, párhuzamosan zajlik a „háborús kabinet” háttérbe tolása is, mert tagjai sem a védelemben, sem a tárgyalásokban nem bizonyultak hatékonynak – számolt be a Military Affairs.
Aresztovics azt állítja: a külföldre menekült tisztviselők még nagyobb veszélyben vannak az amerikai vizsgálatok miatt, különösen, ha visszaéltek az amerikai támogatásokkal.
Szerinte a hatalom átadásában a verhovna rada játszik majd kulcsszerepet, amelyet választások követhetnek, hiszen ezek legitimálnák a béketárgyalásokat Oroszországgal.
Borítókép: Európai vezetők, valamint Volodimir Zelenszkij és Donald Trump tárgyalnak (Fotó: AFP)
