Egy rendvédelmi forrás a Kyiv Independentnek elmondta, hogy a Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) november 21-én kihallgatta Herman Haluscsenkót, Zelenszkij volt igazságügyi miniszterét. A NABU nem kommentálta a kihallgatást, Haluscsenko és az Igazságügyi Minisztérium pedig nem reagált a megkeresésekre – írja az Origo.
Zelenszkij újabb minisztere került korrupciós vizsgálat alá
Ukrajnában újabb fejezetéhez érkezett Zelenszkij elnökségének eddigi legnagyobb korrupciós botránya: a NABU kihallgatta Herman Haluscsenko volt igazságügyi minisztert, akit az Enerhoatom körül kibontakozó, több mint százmillió dollárra becsült korrupciós ügyben vizsgálnak. A nyomozók szerint Haluscsenko neve a kenőpénzek elosztását rögzítő hangfelvételeken is felbukkan, miközben a gyanú szerint a hálózat központi figurája Zelenszkij bizalmasa, Timur Mindics. A botrány már két miniszter távozását eredményezte, és a felvételek alapján úgy tűnik, maga az elnök is érintett lehet háttérbeszélgetésekben.
Haluscsenkót a NABU az Enerhoatom állami atomenergia-vállalattal kapcsolatos ügy részeként vizsgálja, amely Volodimir Zelenszkij elnökségének eddigi legnagyobb korrupciós ügye. Nyolc gyanúsított ellen emeltek vádat, és Timur Mindics, Zelenszkij közeli bizalmasa állítólag a szervezet vezetője
– számolt be a The Kyiv Independent.
November 19-én az ukrán parlament jóváhagyta Haluscsenko lemondását az igazságügyi miniszteri tisztségről a korrupciós botrány közepette. Ugyanezen a napon menesztették Szvitlana Hrincsuk energiaügyi minisztert is, akit szintén érinthet az ügy.
Haluscsenko 2021 és 2025 között energiaügyi miniszter volt, majd júliusban nevezték ki igazságügyi miniszternek.
A NABU november 10-én átkutatta a Haluscsenkóhoz köthető helyszíneket az Enerhoatom-nyomozás részeként.
Haluscsenko, akit olykor „energiaügyi miniszterként”, máskor „Professzor” vagy „Zsigmond” fedőnéven azonosítanak, szerepel a NABU által közzétett hangfelvételeken.
A felvételeken a gyanúsítottak, Ihor Mironjukk és Dmitro Baszov arról beszélnek, hogyan osztanák fel a kenőpénzeket egymás és Haluscsenko között. „Háromfelé osztjuk: te, én és a Professzor” – mondta Mironjukk a hanganyagban. Mironjukk, aki ellen szintén vádat emeltek, korábban Haluscsenko tanácsadója volt.
Szerhij Szavickij korrupcióellenes ügyész a november 11-i bírósági meghallgatáson azt mondta, hogy Mindics állítólag Haluscsenkót jogellenesen befolyásolva követte el bűncselekményeit.
A felvételeken Mindics és Haluscsenko között is hallható beszélgetés.
Egy korrupcióellenes ügyész a november 12-i tárgyaláson azt mondta, hogy a NABU hanganyagai szerint Zelenszkij felhívta Haluscsenkót egy olyan beszélgetés közben, amelyben a miniszter, Mindics és egy másik gyanúsított, Olekszandr Cukerman vett részt. Az elnök állítólag Mindics üzenete után telefonált.
Zelenszkij sajtószolgálata nem válaszolt a kommentárkérésre. Haluscsenko már az Enerhoatom-ügy előtt is több korrupciós botrányba keveredett.
Borítókép: Herman Haluscsenko, Ukrajna volt igazságügyi minisztere (Fotó: AFP)
