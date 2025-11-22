korrupciós botrányUkrajnaHaluscsenkóZelenszkij

Zelenszkij újabb minisztere került korrupciós vizsgálat alá

Ukrajnában újabb fejezetéhez érkezett Zelenszkij elnökségének eddigi legnagyobb korrupciós botránya: a NABU kihallgatta Herman Haluscsenko volt igazságügyi minisztert, akit az Enerhoatom körül kibontakozó, több mint százmillió dollárra becsült korrupciós ügyben vizsgálnak. A nyomozók szerint Haluscsenko neve a kenőpénzek elosztását rögzítő hangfelvételeken is felbukkan, miközben a gyanú szerint a hálózat központi figurája Zelenszkij bizalmasa, Timur Mindics. A botrány már két miniszter távozását eredményezte, és a felvételek alapján úgy tűnik, maga az elnök is érintett lehet háttérbeszélgetésekben.

Magyar Nemzet
2025. 11. 22. 11:48
Herman Haluscsenko, Ukrajna volt igazságügyi minisztere Fotó: SEBASTIAN GOLLNOW Forrás: DPA
Egy rendvédelmi forrás a Kyiv Independentnek elmondta, hogy a Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) november 21-én kihallgatta Herman Haluscsenkót, Zelenszkij volt igazságügyi miniszterét. A NABU nem kommentálta a kihallgatást, Haluscsenko és az Igazságügyi Minisztérium pedig nem reagált a megkeresésekre – írja az Origo.

Zelenszkij volt igazságügyi miniszterénél vizsgálódott a NABU (Fotó: CLAUDIO BRESCIANI / TT News Agency)
Haluscsenkót a NABU az Enerhoatom állami atomenergia-vállalattal kapcsolatos ügy részeként vizsgálja, amely Volodimir Zelenszkij elnökségének eddigi legnagyobb korrupciós ügye. Nyolc gyanúsított ellen emeltek vádat, és Timur Mindics, Zelenszkij közeli bizalmasa állítólag a szervezet vezetője

– számolt be a The Kyiv Independent.

November 19-én az ukrán parlament jóváhagyta Haluscsenko lemondását az igazságügyi miniszteri tisztségről a korrupciós botrány közepette. Ugyanezen a napon menesztették Szvitlana Hrincsuk energiaügyi minisztert is, akit szintén érinthet az ügy.

Haluscsenko 2021 és 2025 között energiaügyi miniszter volt, majd júliusban nevezték ki igazságügyi miniszternek.

A NABU november 10-én átkutatta a Haluscsenkóhoz köthető helyszíneket az Enerhoatom-nyomozás részeként.

Haluscsenko, akit olykor „energiaügyi miniszterként”, máskor „Professzor” vagy „Zsigmond” fedőnéven azonosítanak, szerepel a NABU által közzétett hangfelvételeken.

A felvételeken a gyanúsítottak, Ihor Mironjukk és Dmitro Baszov arról beszélnek, hogyan osztanák fel a kenőpénzeket egymás és Haluscsenko között. „Háromfelé osztjuk: te, én és a Professzor” – mondta Mironjukk a hanganyagban. Mironjukk, aki ellen szintén vádat emeltek, korábban Haluscsenko tanácsadója volt.

Szerhij Szavickij korrupcióellenes ügyész a november 11-i bírósági meghallgatáson azt mondta, hogy Mindics állítólag Haluscsenkót jogellenesen befolyásolva követte el bűncselekményeit.

A felvételeken Mindics és Haluscsenko között is hallható beszélgetés.

Egy korrupcióellenes ügyész a november 12-i tárgyaláson azt mondta, hogy a NABU hanganyagai szerint Zelenszkij felhívta Haluscsenkót egy olyan beszélgetés közben, amelyben a miniszter, Mindics és egy másik gyanúsított, Olekszandr Cukerman vett részt. Az elnök állítólag Mindics üzenete után telefonált.

Zelenszkij sajtószolgálata nem válaszolt a kommentárkérésre. Haluscsenko már az Enerhoatom-ügy előtt is több korrupciós botrányba keveredett.

Borítókép: Herman Haluscsenko, Ukrajna volt igazságügyi minisztere (Fotó: AFP)

