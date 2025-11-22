Zelenszkij újabb minisztere került korrupciós vizsgálat alá

A NABU november 10-én átkutatta a Haluscsenkóhoz köthető helyszíneket az Enerhoatom-nyomozás részeként.

Haluscsenko, akit olykor „energiaügyi miniszterként”, máskor „Professzor” vagy „Zsigmond” fedőnéven azonosítanak, szerepel a NABU által közzétett hangfelvételeken.

A felvételeken a gyanúsítottak, Ihor Mironjukk és Dmitro Baszov arról beszélnek, hogyan osztanák fel a kenőpénzeket egymás és Haluscsenko között. „Háromfelé osztjuk: te, én és a Professzor” – mondta Mironjukk a hanganyagban. Mironjukk, aki ellen szintén vádat emeltek, korábban Haluscsenko tanácsadója volt.

Her er den korrupsjonssiktede Herman Halushchenko tidligere energiminister i Ukraina med Kronprins Haakon av Norge.



Herman Halushchenko er siktet for å ha stjålet over 1 milliard kroner av bistand fra blant annet Norge og vestlige land.



Justis- og beredskapsminister Astri… pic.twitter.com/tBrQ7kQE5H — Helene Tveiten (@HeleneTveit1) November 13, 2025

Szerhij Szavickij korrupcióellenes ügyész a november 11-i bírósági meghallgatáson azt mondta, hogy Mindics állítólag Haluscsenkót jogellenesen befolyásolva követte el bűncselekményeit.

A felvételeken Mindics és Haluscsenko között is hallható beszélgetés.

Egy korrupcióellenes ügyész a november 12-i tárgyaláson azt mondta, hogy a NABU hanganyagai szerint Zelenszkij felhívta Haluscsenkót egy olyan beszélgetés közben, amelyben a miniszter, Mindics és egy másik gyanúsított, Olekszandr Cukerman vett részt. Az elnök állítólag Mindics üzenete után telefonált.