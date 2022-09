Az öt legjobb Stallone-film – Copland

Elérkeztünk Sylvester Stallone filmjeit bemutató toplistánk harmadik helyezettjéhez. A bronzérmes film azért rendhagyó, mert dacára annak, hogy Sly egy vérbeli akcióhős, ez a filmje nem akciófilm, sokkal inkább egy elgondolkodtató, lassan építkező, rendhagyó bűnügyi történet.

James Mangold 1997-es filmje, a Copland (Cop Land) nem csupán egy krimi, olyan húsbavágó társadalmi problémákat feszeget, mint a rendőri korrupció, a családon belüli erőszak, a drog vagy éppen az alkohol.

3. Copland (1997)

A film története egy Garrison nevű csendes kisvárosban játszódik, New Jerseyben. A városka érdekessége, hogy csak rendőrcsaládok lakják, a New York-i zsaruk költöztek ide, innen a film címe: Copland. A közösség serifje Freddy Heflin (Sylvester Stallone), aki egész életében zsaru szeretett volna lenni, de mivel egyik fülére nem hall, nem lehetett belőle valódi rendőr, csak serif. A zsaruk jóban vannak vele, de nem veszik komolyan, lenézik. De amikor az egyik nagymenő New York-i rendőr gyilkossági ügybe keveredik, a nyomok Garrisonba vezetnek, Freddy pedig nehéz helyzetbe kerül, hiszen, ha nyomozni kezd, a kisváros megszokott, békéjét veszélyezteti. De ez az idill csak a látszat, hiszen az álmos kisváros felszíne alatt egy korrupt, maffiával lepaktált rendőri hálózat húzódik meg. A korrupciógyanú miatt a rendőrség belső ügyosztálya is nyomozni kezd, kirendelik Moe Tildent (Robert De Niro), hogy derítse fel az ügyet. Kétféle zsaru él Garrisonban, aki velejéig romlott, ilyen Ray Donlan (Harvey Keitel) és a sleppje, illetve a bűnről, korrupcióról tudó és ezért az alkoholizmusba és a drogba menekülő zsaruk, akiknek még maradt némi lelkiismeretük, ilyen Gary Figgis (Ray Liotta).

Igazi sztárparádé: Keitel, Stallone, De Niro és Liotta - Fotó: Mafab.hu

A film egyenesen halad a végkifejlet felé, ahol aztán végleg eldől, hogy ki az, aki az igazságot és a becsületet választja a bűn helyett. A történet egy lassan építkező, igazi krimi. Ne várjon senki bombasztikus akciójeleneteket, frappáns, vicces beszólásokat, annál inkább borongós hangulatot, erős jellemábrázolást és csodálatos színészi játékot. Eredetileg Ray Liotta szerette volna volna Freddy Heflin seriff szerepét eljátszani, és Sylvester Stallone is inkább Gary „Figgsy” Figgist alakította volna, de végül ez lett a szereposztás, és utólag nagyon nem bánjuk.