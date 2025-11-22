Döbbenetes fordítás, az új zseni miatt mégis aggódhatnak Münchenben

Meglepte a Freiburg a Bayern Münchent. A vendégcsapat nem állt be védekezni az Allianz Arénában a Bundesliga 12. fordulójában rendezett mérkőzésen, hanem bátran vezetett támadásokat, ennek csalhatatlan jeleként a 12. percben már a harmadik szögletét végezhette el.

Lennart Karl és Olise köszönti egymást. A Bayern 6-2-re kiütötte a Freiburgot a Bundesligában Fotó: FRANK HOERMANN/SVEN SIMON/Sven Simon

Vezetést azonban nem ebből szerzett. Matthias Ginter passzolt Yuito Suzuki elé a kapu előterében, a japán játékos higgadtan helyezett a bal alsóba (0-1).

Hideg zuhany… S ez nem minden, a Freiburg a 17. percben már 2-0-ra vezetett. A negyedik Freiburg-szöglet már gólt hozott: Johan Manzambi bólintott Neuer kapujába.

Lennart Karl fújt ébresztőt

Ekkor ébredt csak fel a Bayern. S ki más, megint a 17 éves csodagyerek, Lennart Karl vette vállára a csapatot. A német futball új csodatinije a 22. percben Olisével kényszerítőzött, majd magabiztosan lőtt ki jobbról a hosszú alsót.

A Freiburg nem tudta kihúzni előnyben az első félidőt. Az utolsó pillanatokban ismét Olise és Lennart Karl játszott össze, ezúttal utóbbi adta a gólpasszt, az angol–francia szélső lövésébe Atubolu csak beleütni tudott (2-2).

A második félidei gála után kiütéses Bayern-siker

A második félidőben már csak egy csapat volt a pályán: a Bayern München. Sorrendben Upamecano, Harry Kane, Jackson, végül Olise volt eredményes.

Olise két góllal és három gólpasszal zárta a találkozót. Üröm is keveredett a Bayern örömébe: Lennart Karlt a 72. percben sérülés miatt le kellett cserélni, egyelőre nem tudni, mennyire súlyos a baj.

A Bayern elképesztően uralja idén a Bundesligát. Tíz győzelem, egyetlen döntetlen és még egyszer sem kapott ki.

Dárdai Bence nélkül kapott ki a Wolfsburg

Dárdai Bence és Mándity Márkó csapata, a VfL Wolfsburg hazai pályán 3-1-re kikapott a Bayer Leverkusentől, így már sorozatban 14. otthoni meccsén maradt nyeretlen.

Egyik magyar sem volt tagja a keretnek, előbbi sérüléssel küzd. A válogatottszünet alatt a wolfsburgiak edzőt váltottak, Paul Simonis helyét egyelőre az U19-es csapat eddigi trénere, Daniel Bauer vette át. Az új edző bemutatkozása nem sikerült jól.