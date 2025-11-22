BayernFreiburgMichael OliseLennart Karl

Döbbenetes fordítás, az új zseni miatt mégis aggódhatnak Münchenben

Elképesztő gála Münchenben. A Bayern gyorsan kétgólos hátrányba került a Freiburg ellen a Bundesliga 11. fordulójában, de aztán 6-2-re fordított Lennart Karl és Olise vezérletével. A német klubnál mégis aggódhatnak, mert a 17 éves zsenit sérülés miatt le kellett cserélni.

Magyar Nemzet
2025. 11. 22. 17:44
Michael Olise mérlege: két gól és három gólpassz Fotó: SVEN HOPPE Forrás: DPA
Meglepte a Freiburg a Bayern Münchent. A vendégcsapat nem állt be védekezni az Allianz Arénában a Bundesliga 12. fordulójában rendezett mérkőzésen, hanem bátran vezetett támadásokat, ennek csalhatatlan jeleként a 12. percben már a harmadik szögletét végezhette el. 

Lennart Karl és Olise köszönti egymást. A Bayern 6-2-re kiütötte a Freiburgot a Bundesligában
Lennart Karl és Olise köszönti egymást. A Bayern 6-2-re kiütötte a Freiburgot a Bundesligában Fotó: FRANK HOERMANN/SVEN SIMON/Sven Simon

Vezetést azonban nem ebből szerzett. Matthias Ginter passzolt Yuito Suzuki elé a kapu előterében, a japán játékos higgadtan helyezett a bal alsóba (0-1).

Hideg zuhany… S ez nem minden, a Freiburg a 17. percben már 2-0-ra vezetett. A negyedik Freiburg-szöglet már gólt hozott: Johan Manzambi bólintott Neuer kapujába.

Lennart Karl fújt ébresztőt

Ekkor ébredt csak fel a Bayern. S ki más, megint a 17 éves csodagyerek, Lennart Karl vette vállára a csapatot. A német futball új csodatinije a 22. percben Olisével kényszerítőzött, majd magabiztosan lőtt ki jobbról a hosszú alsót.

A Freiburg nem tudta kihúzni előnyben az első félidőt. Az utolsó pillanatokban ismét Olise és Lennart Karl játszott össze, ezúttal utóbbi adta a gólpasszt, az angol–francia szélső lövésébe Atubolu csak beleütni tudott (2-2).

A második félidei gála után kiütéses Bayern-siker

A második félidőben már csak egy csapat volt a pályán: a Bayern München. Sorrendben Upamecano, Harry Kane, Jackson, végül Olise volt eredményes.

Olise két góllal és három gólpasszal zárta a találkozót. Üröm is keveredett a Bayern örömébe: Lennart Karlt a 72. percben sérülés miatt le kellett cserélni, egyelőre nem tudni, mennyire súlyos a baj.

A Bayern elképesztően uralja idén a Bundesligát. Tíz győzelem, egyetlen döntetlen és még egyszer sem kapott ki.

Dárdai Bence nélkül kapott ki a Wolfsburg

Dárdai Bence és Mándity Márkó csapata, a VfL Wolfsburg hazai pályán 3-1-re kikapott a Bayer Leverkusentől, így már sorozatban 14. otthoni meccsén maradt nyeretlen.

Egyik magyar sem volt tagja a keretnek, előbbi sérüléssel küzd. A válogatottszünet alatt a wolfsburgiak edzőt váltottak, Paul Simonis helyét egyelőre az U19-es csapat eddigi trénere, Daniel Bauer vette át. Az új edző bemutatkozása nem sikerült jól.

Gulácsi Péter és Willi Orbán, illetve SchäferAndrás csapata, a Lipcse és az Union Berlin vasárnap játszik.

Bundesliga, 11. forduló

  • Augsburg–Hamburger SV 1-0
  • Bayern München–SC Freiburg 6-2
  • Borussia Dortmund–VfB Stuttgart 3-3
  • FC Heidenheim–Borussia Mönchengladbach 0-3
  • VfL Wolfsburg–Bayer Leverkusen 1-3
  • FC Köln–Eintracht Frankfurt 18.30

pénteken játszották:

  • FSV Mainz 05–TSG 1899 Hoffenheim 1-1 (0-1)

vasárnap játsszák:

  • RB Leipzig–Werder Bremen 15.30
  • St. Pauli–Union Berlin 17.30

 

 

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

