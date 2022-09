Az öt legjobb Stallone-film – Menekülés a győzelembe

A Sylvester Stallone filmjeit bemutató sorozatunk következő darabja, ami egyben a mini toplistánk negyedik helyezettje is, egy igazi kuriózum. A világsztárok egész sorát felvonultató film ugyanis számos ponton kapcsolódik Magyarországhoz és a labdarúgáshoz.

A focirajongók bizonyára kitalálták, hogy John Huston 1981-es, Menekülés a győzelembe (Victory) című filmje kerül a következőkben terítékre.

4. Menekülés a győzelembe (1981)

A filmet az a John Huston rendezte, aki egy igazi ikon a szakmában, hiszen az 1948-as Sierra Madre kincse (The Treasure of the Sierra Madre) című filmjéért Oscar-díjat kapott, de ő volt a rendezője olyan klasszikus filmeknek, mint a Máltai sólyom (The Maltese Falcon, 1941) vagy éppen az Afrika királynője (The African Queen), melyekben egy olyan kultikus zsenivel forgatott, mint a Hollywood aranykorának egyik legfényesebb csillaga, Humphrey Bogart.

A Menekülés a győzelembe egy klasszikus sportfilm, amelynek struktúrája, karaktere a sportteljesítmény, az akarat, a küzdelem révén hősökké váló főszereplőkre van felépítve. Azonban itt többről van szó, hiszen a történet a második világháborúban játszódik, egy német hadifogolytáborban, ahol egy focirajongó náci tiszt, Steiner hadnagy (Max von Sydow), felismerve az egykori Aston Villa-játékost, John Colby kapitányt (Michael Cain), a hadifoglyok között szervezni kezd egy futballmérkőzést a foglyok és a német hadsereg csapatai között. Colby belemegy a mérkőzésbe, és összeverbuválja a csapatát, akik között igazi sztárfocisták is feltűnnek. Így láthatjuk a háromszoros világbajnok brazil világsztárt Pelét, az 1978-ban szintén világbajnokságot nyerő Osvaldo Ardilest vagy éppen az angolok ikonját, Bobby Moore-t játszani a filmben mint fogságba esett szövetséges katonát.

A film egy jellegzetes plakátja, ahol Stallone, Pelé és Michael Cain alakja együttesen formálja a győzelem jelét, egy V betűt. Forrás: Mafab.hu

A film főszereplője Michael Cain mellett Sylvester Stallone, aki egy bajkeverő, nagyszájú kanadai–amerikai katonát, Robert Hatchet alakítja, aki minden áron meg akar szökni a táborból, ezért csatlakozik Colby focicsapatához, először segédedzőként, majd kapusként. A mérkőzést a németek propagandacélokra akarják felhasználni, ezért Párizsban rendezik a találkozót. A fogolycsapat viszont a francia ellenállás segítségével meg akar szökni a mérkőzés okozta felbolydulás során. Majd végül, bár minden elő van készítve, mégsem szökik meg a csapat a mérkőzés félidejében, mert ugyan vereségre állnak, de felébred a lelkiismeretük, és úgy döntenek, lejátsszák a második félidőt, lesz, ami lesz. Természetesen, mint ahogy az egy hollywoodi filmben lenni szokott, csoda történik, és végül Pelé csodálatos ollózós góljával kiegyenlítik a hátrányukat, majd a film csúcspontjaként Sly is megfogja a német csodacsatár büntetőjét. Majd a szurkolók beözönlenek a pályára, és igazi hepiendként megszöktetik a focistákat.