Rettenetesen elcsúfították Johnny Depp lányát, alig lehet ráismerni

A mitikus horrorban Willem Dafoe és Aaron Taylor-Johnson mellett Johnny Depp lánya, Lily-Rose Depp is szerepet kapott, utóbbira alig lehet ráismerni a forgatáson készült fotókon. A 26 éves színésznő teljesen átalakult a szerepe kedvéért: egy ajakhasadékkal született karaktert alakít, ezért arcát és száját elmaszkírozták.

A Werwulf forgatási munkálatai októberben kezdődtek Nagy-Britanniában, sokat egyelőre nem tudni a filmről, csak annyit, hogy a történet a 13. századi angol vidéken játszódik majd, ahol egy titokzatos ősi lény szedi áldozatait.