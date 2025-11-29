Johnny DeppLily-Rose Depphorror

Rettenetesen elcsúfították Johnny Depp lányát, alig lehet ráismerni

Kiszivárgott néhány fotó Robert Eggers új horrorja, a Werwulf forgatásáról. Johnny Depp lánya, Lily-Rose döbbenetes átalakuláson esett át, az egyébként bájos színésznőre alig lehet ráismerni.

Magyar Nemzet
2025. 11. 29. 17:17
Fotó: Getty Images
A mitikus horrorban Willem Dafoe és Aaron Taylor-Johnson mellett Johnny Depp lánya, Lily-Rose Depp is szerepet kapott, utóbbira alig lehet ráismerni a forgatáson készült fotókon. A 26 éves színésznő teljesen átalakult a szerepe kedvéért: egy ajakhasadékkal született karaktert alakít, ezért arcát és száját elmaszkírozták.

A Werwulf forgatási munkálatai októberben kezdődtek Nagy-Britanniában, sokat egyelőre nem tudni a filmről, csak annyit, hogy a történet a 13. századi angol vidéken játszódik majd, ahol egy titokzatos ősi lény szedi áldozatait.

 

