Horrorváltozatban tér vissza a deviáns plüssmackó, a remake-ben egy legendás színész is közreműködik

David Mikalson az A24 stúdió kötelékeiben készülő mozija a Goblin címet kapta, és egy ijesztő bábról szól, amely életre kel, majd érdekes baráti kapcsolatot formál gazdájával – írja a portál.

Kenneth Branagh adja majd a goblin hangját (Fotó: WireImage/Jim Spellman)

Az emberi főszerepet a Supermanből is ismert Skyler Gisondo játszhatja, a legendás Kenneth Branagh pedig a címbéli goblin hangját fogja nyújtani.

A Goblint még júliusban jelentették be: az alkotásról egyelőre a két filmes hivatkozáson, és a kapcsolódó neveken kívül nem lehet túl sokat tudni. Az A24 hatmillió dollárral finanszírozza a projektet, amelynek mozis bemutatóját egyelőre nem tűzték ki.