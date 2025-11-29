Kenneth BranaghTEDhorror

Horrorváltozatban tér vissza a deviáns plüssmackó, a remake-ben egy legendás színész is közreműködik

Remake-et kaphat Seth Macfarlene Tedje, mégpedig horrorként – írja a MovieWeb.

2025. 11. 29.
David Mikalson az A24 stúdió kötelékeiben készülő mozija a Goblin címet kapta, és egy ijesztő bábról szól, amely életre kel, majd érdekes baráti kapcsolatot formál gazdájával – írja a portál. 

NEW YORK, NY - JULY 18: Actor Kenneth Branagh attends the "DUNKIRK" New York premiere at AMC Lincoln Square IMAX on July 18, 2017 in New York City. (Photo by Jim Spellman/WireImage)
Kenneth Branagh adja majd a goblin hangját (Fotó: WireImage/Jim Spellman)

Az emberi főszerepet a Supermanből is ismert Skyler Gisondo játszhatja, a legendás Kenneth Branagh pedig a címbéli goblin hangját fogja nyújtani.

A Goblint még júliusban jelentették be: az alkotásról egyelőre a két filmes hivatkozáson, és a kapcsolódó neveken kívül nem lehet túl sokat tudni. Az A24 hatmillió dollárral finanszírozza a projektet, amelynek mozis bemutatóját egyelőre nem tűzték ki.

 

