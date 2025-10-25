Johnny DeppCharles Dickenskarácsonyi ének

Johnny Depp Dickens-klasszikusban tér vissza a filmvászonra, horrordirektor gondolja újra a Karácsonyi éneket

Charles Dickens klasszikusában, a Karácsonyi ének újragondolt változatában tér vissza a filmvászonra a hollywoodi sztár. Johnny Depp Ebenezer Scrooge szerepében tűnik majd fel.

2025. 10. 25. 8:59
Johnny Depp hosszú idő után újra főszerepet kap egy nagyszabású hollywoodi produkcióban – írja a Deadline.

Johnny Depp Charles Dickens klasszikusában

Az Ebenezer: A Christmas Carol – amely Charles Dickens klasszikusát dolgozza fel új szemszögből – jogait a Paramount Pictures szerezte meg. A filmet az X, a Pearl és MaXXXine rendezője, Ti West vezeti, a forgatókönyvet Nathaniel Halpern írta, és Andrea Riseborough is csatlakozott a szereplőgárdához. 

A portál azt írja, hogy az újonnan létrejött Paramount Skydance filmgyártó részlege már tárgyal, sőt hamarosan meg is egyezik Depp-pel az Ebenezer kapcsán. Ebben Andrea Riseborough is szerepelni fog, 

az észak-amerikai mozipremiert pedig 2026. november 13-ra tűzték ki. 

A Karácsonyi ének főszereplője egy Ebenezer Scrooge nevű uzsorás, aki gyűlöli a karácsonyt, de korábbi üzlettársa és más ismerős emberek szelleme feltűnik előtte, így elkezd meglágyulni a szíve. Az uzsorást alakítja majd Depp, ami kétségkívül testhezálló szerep számára, elég csak a Charlie és a csokigyárra vagy az Alice Csodaországbanra gondolni.

 

 


 

