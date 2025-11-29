Karácsony GergelyPest Vármegyei Rendőr-főkapitányságBudapest Brand-botrányTényi István

Feljelentették Karácsony Gergelyt

A főpolgármesternek a Budapest Brand-botrány miatt is főhet a feje.

Magyar Nemzet
2025. 11. 29. 20:53
Fotó: Hatlaczki Balázs Forrás: MW
A közérdekű bejelentéseiről ismert Tényi István ezúttal Karácsony Gergely főpolgármester ellen tett feljelentést. Tényi a közösségimédia-oldalán azt írta,

a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányságnál landolt a túlszámlázásokról, kétes kifizetésekről és felesleges luxuskiadásokról elhíresült Budapest Brand-botrány ügyében keletkezett feljelentés. Az ügyet Tényi István feljelentése nyomán vizsgálhatja meg a nyomozó hatóság.

Mint ismert, csütörtökön, a Kormányinfót követő sajtótájékoztatóján régi módszerhez nyúlva, fenyegetőzésbe és zsarolásba kezdett a főpolgármester. Karácsony Gergely nehezményezte, hogy a Magyar Államkincstár inkasszált 6,2 milliárd forintot a főváros számlájáról. A főpolgármester, reagálva a Kormányinfón Budapest megmentésével kapcsolatban elhangzottakra,

jövő hétfő 17 órára összehívta a Fővárosi Közgyűlés ülését a kelenföldi buszgarázsba.

A helyszínválasztást azzal indokolta, hogy ezzel a képviselők és a kormány is meglátja, milyen hatalmas a tétje a kormány és a főváros közti tárgyalásoknak. Emellett a főpolgármester hatalmas nyomást is helyezett a képviselőkre, azt állítva, rajtuk múlik, hogy a fővárosi munkavállalók januárban is megkapják-e a bérüket.

A főpolgármester a sajtótájékoztatón bejelentette, a hétfői közgyűlés által elfogadott határozatot egy második Budapest-büszkeségmenet részeként személyesen fogja elvinni a karmelitába.

Borítókép: Karácsony Gergely (Fotó: Hatlaczki Balázs)

