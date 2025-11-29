Rendkívüli

A városi levegő szabaddá, a vidéki magyarrá tesz – Orbán Viktor a nyíregyházi háborúellenes nagygyűlésen mondott beszédet

Jenna Ortega szerint nagyon könnyű megrémülni a mesterséges intelligenciától, olyan érzés, mintha kinyitottuk volna Pandora szelencéjét

Nagyon könnyű megrémülni attól a mély bizonytalanságtól, amelyet a mesterséges intelligencia a filmkészítés és a világ számára jelent – fejtette ki Jenna Ortega a marrákesi filmfesztiálon.

2025. 11. 29. 14:00
Jenna Ortega Fotó: Getty Images
A Wednesday sztárja, Jenna Ortega a marokkói fesztivál zsűrijének tagja, elnöke pedig az Élősködők rendezője, Bong Joon Ho. A szombat reggeli sajtótájékoztatón az AI filmiparban való elterjedéséről Ortega és Bong is kifejtette véleményét – olvasható a Variety cikkében.

Jenna Ortega szerint az emberiség mindig túl messzire megy (Fotó: AFP)

Ortega azt mondta, hogy visszatekintve az emberiség történetére, „mindig túl messzire megyünk, és szerintem nagyon könnyű megrémülni – én legalábbis így vagyok vele – a mély bizonytalanságtól”. Hozzátette, hogy az AI-val „olyan érzésünk van, mintha kinyitottuk volna Pandora szelencéjét”.

Vannak bizonyos dolgok, amelyeket az AI egyszerűen nem tud lemásolni. A nehézségekben és a hibákban is van szépség, és ezt egy számítógép nem tudja megtenni. A számítógépnek nincs lelke

– tette hozzá a színésznő.

 

