Jenna Ortega szerint nagyon könnyű megrémülni a mesterséges intelligenciától, olyan érzés, mintha kinyitottuk volna Pandora szelencéjét

A Wednesday sztárja, Jenna Ortega a marokkói fesztivál zsűrijének tagja, elnöke pedig az Élősködők rendezője, Bong Joon Ho. A szombat reggeli sajtótájékoztatón az AI filmiparban való elterjedéséről Ortega és Bong is kifejtette véleményét – olvasható a Variety cikkében.

Jenna Ortega szerint az emberiség mindig túl messzire megy (Fotó: AFP)

Ortega azt mondta, hogy visszatekintve az emberiség történetére, „mindig túl messzire megyünk, és szerintem nagyon könnyű megrémülni – én legalábbis így vagyok vele – a mély bizonytalanságtól”. Hozzátette, hogy az AI-val „olyan érzésünk van, mintha kinyitottuk volna Pandora szelencéjét”.

Vannak bizonyos dolgok, amelyeket az AI egyszerűen nem tud lemásolni. A nehézségekben és a hibákban is van szépség, és ezt egy számítógép nem tudja megtenni. A számítógépnek nincs lelke

– tette hozzá a színésznő.