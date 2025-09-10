Készülhetnek a rajongók, jön a Wednesday-univerzum első spinoffja

Ők szúrták ki azt is, hogy Fred Armisen, a Fester Addamst életre keltő színész Jimmy Fallon The Tonight Show című műsorában szerepelt, amelyben a házigazda arról faggatta, hogy igaz-e, hogy szóba került a készítők körében, hogy spinoff készülhet Fester kalandjairól. A színész erre azzal válaszolt:

Igen. Az egész abszolút fantasztikus!

Túl sokat egyébként ezen a ponton még nem lehet tudni, de elhangzott az is, hogy Tim Burton is visszatér a rendezői székbe. Hangsúlyozták azonban: forgatási dátum még a kanyarban sincs.