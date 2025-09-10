WednesdaynetflixspinoffFester AddamsThe Tonight Showuniverzum

Készülhetnek a rajongók, jön a Wednesday-univerzum első spinoffja

Erről az egyik színész számolt be.

Magyar Nemzet
Forrás: BorsOnline2025. 09. 10. 17:38
Jenna Ortega a Wednesday 3. évadában is visszatér Forrás: Netflix
Izgalmas rejtély Fester Addams, a Wednesday című Netflix-sorozat félőrült karaktere, aki olykor bizarr történeteket rángat elő a múltjából – írja a BorsOnline.

Ők szúrták ki azt is, hogy Fred Armisen, a Fester Addamst életre keltő színész Jimmy Fallon The Tonight Show című műsorában szerepelt, amelyben a házigazda arról faggatta, hogy igaz-e, hogy szóba került a készítők körében, hogy spinoff készülhet Fester kalandjairól. A színész erre azzal válaszolt: 

Igen. Az egész abszolút fantasztikus!

Túl sokat egyébként ezen a ponton még nem lehet tudni, de elhangzott az is, hogy Tim Burton is visszatér a rendezői székbe. Hangsúlyozták azonban: forgatási dátum még a kanyarban sincs. 


Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
