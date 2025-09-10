Hamarosan a környéken koncertezik a System of a Down

Magukkal hozzák Josh Homme bandáját, a Queens of the Stone Age-et is, és az Acid Bath is velük jön. Az örmény–amerikai metálzenekar viszont nem ugrik be zúzni Magyarországra is, úgyhogy a hazai rajongók kénytelenek lesznek Németországba vagy Olaszországba utazni a koncertélményért.

A System of a Down egyébként 2020-ban jött volna Budapestre, de a koronavírus közbelépett. Jegyeket szeptember 16-tól lehet vásárolni.