Azzal hívta a segélyhívót egy fiatalember, hogy egy 38-assal fogja kivégezni a saját édesanyját

A hívást fogadó munkatárs azonban hamar szembesült azzal, hogy ez nem egy átlagos beszélgetés lesz. A férfi ugyanis elmondta, hogy szerezni fog egy 38-as kaliberű pisztolyt, az édesanyjához megy és lelövi, majd saját magával is végezni fog. Az önkéntes a mintegy 15 perces beszélgetés során próbálta lebeszélni a telefonálót tettei megvalósításáról.

A hívás alapján a Pest vármegyei rendőrök azonnal információt gyűjtöttek és elrendelték a nyomozást. Rövid időn belül azonosították a hívót, és még aznap elfogták szigetszentmiklósi lakásában, majd előállították. A nyomozók kutatást tartottak a lakásában, és lefoglalták a telefonját, amiről a lelkisegély-szolgálatot hívta. Az adatgyűjtés során kiderült, hogy a középkorú férfi egy késsel már többször megfenyegette az édesanyját.