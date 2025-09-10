Szeptember 3-án este a 34 éves D. Tamás úgy döntött, hogy felhív egy lelkisegély-szolgálatot, mert úgy érezte, valakivel beszélnie kell – írja a rendőrségi portál.
Azzal hívta a segélyhívót egy fiatalember, hogy egy 38-assal fogja kivégezni a saját édesanyját
Utána pedig magát is megöli.
A hívást fogadó munkatárs azonban hamar szembesült azzal, hogy ez nem egy átlagos beszélgetés lesz. A férfi ugyanis elmondta, hogy szerezni fog egy 38-as kaliberű pisztolyt, az édesanyjához megy és lelövi, majd saját magával is végezni fog. Az önkéntes a mintegy 15 perces beszélgetés során próbálta lebeszélni a telefonálót tettei megvalósításáról.
A hívás alapján a Pest vármegyei rendőrök azonnal információt gyűjtöttek és elrendelték a nyomozást. Rövid időn belül azonosították a hívót, és még aznap elfogták szigetszentmiklósi lakásában, majd előállították. A nyomozók kutatást tartottak a lakásában, és lefoglalták a telefonját, amiről a lelkisegély-szolgálatot hívta. Az adatgyűjtés során kiderült, hogy a középkorú férfi egy késsel már többször megfenyegette az édesanyját.
További Belföld híreink
A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság emberölés előkészülete miatt indított eljárást ellene. Gyanúsítotti kihallgatását követően őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását, amelyet a bíróság elrendelt.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Orbán Viktor vérlázítónak nevezte, hogy a Tisza Párt átveri az embereket + videó
A miniszterelnök szerint nem szakpolitikai, hanem szavahihetőségi vita zajlik a kérdésben.
Sorsfordító – Keresztényüldözés Magyarországon + videó
Ha többnyire a vértanúkról van szó, akkor leginkább a római kor keresztényeire gondolunk, viszont az utóbbi évtizedekben sok dolog változott.
Már érzékeny személyes adatokat is gyűjtenének Magyar Péterék az új módszerükkel
A Tisza alkalmazása csak az emberek megfigyelésének egy következő szintje lehet.
Letartóztatták a brit férfit, aki a VII. kerületben késelte halálra az ismerősét
Öttől tizenöt évig terjedő szabadságvesztésre ítélhetik.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Orbán Viktor vérlázítónak nevezte, hogy a Tisza Párt átveri az embereket + videó
A miniszterelnök szerint nem szakpolitikai, hanem szavahihetőségi vita zajlik a kérdésben.
Sorsfordító – Keresztényüldözés Magyarországon + videó
Ha többnyire a vértanúkról van szó, akkor leginkább a római kor keresztényeire gondolunk, viszont az utóbbi évtizedekben sok dolog változott.
Már érzékeny személyes adatokat is gyűjtenének Magyar Péterék az új módszerükkel
A Tisza alkalmazása csak az emberek megfigyelésének egy következő szintje lehet.
Letartóztatták a brit férfit, aki a VII. kerületben késelte halálra az ismerősét
Öttől tizenöt évig terjedő szabadságvesztésre ítélhetik.