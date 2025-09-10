Hónapokig feküdt egy holttest a budapesti bérházban

A helyzet a nyári hőségben vált igazán brutálissá. A szag elviselhetetlen volt, a lépcsőházban döglegyek rajzottak. A szomszédoknak feltűnt, hogy hetek óta nem látták kijönni a lakásból az ott élő Lászlót, miközben a postaládája megtelt levelekkel. Amikor már gyanús lett a helyzet a szomszédoknak, akkor szóltak a férfi volt feleségének, ő rendőrökkel ment a lakáshoz. Ekkor derült ki, hogy a férfi hónapok óta halott.