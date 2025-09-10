Rendkívüli

Donald Tusk: Lengyelország kérte a NATO-szerződés 4. cikkének alkalmazását

társasházbanlépcsőházbanbérházbanbudapesti

Hónapokig feküdt egy holttest a budapesti bérházban

Azóta sem fertőtlenítettek.

Magyar Nemzet
Forrás: Metropol2025. 09. 10. 15:05
Fotó: Gáll Regina Forrás: Metropol
Felfoghatatlan borzalmakról számol be a Metropol egy, a Drégely utcában található egyik társasházban. A lakók heteken át találgatták, hogy mi lehet a terjengő bűz oka. Végül kiderült, hogy az egyik önkormányzati lakásban egy férfi bomló holtteste hevert. 

A helyzet a nyári hőségben vált igazán brutálissá. A szag elviselhetetlen volt, a lépcsőházban döglegyek rajzottak. A szomszédoknak feltűnt, hogy hetek óta nem látták kijönni a lakásból az ott élő Lászlót, miközben a postaládája megtelt levelekkel. Amikor már gyanús lett a helyzet a szomszédoknak, akkor szóltak a férfi volt feleségének, ő rendőrökkel ment a lakáshoz. Ekkor derült ki, hogy a férfi hónapok óta halott.

Közben a lakók kérték az önkormányzatot, hogy fertőtlenítsék a helyszínt, azonban úgy tudni, hogy ez ez idáig nem történt meg. Az eset részleteit a Metropol cikkében olvashatja el. 


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
