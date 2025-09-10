Pénzt kértek az idős házaspártól a gyermekük temetésére, aztán jött a bökkenő

Egy 30 éves jászapáti férfi 28 éves élettársával szeptember 1-jétől különböző indokokkal – kerékpárjavítás, lélegeztetőgép-vásárlás, cukorbeteg gyermekük ellátása, illetve temetési költségeinek fedezése – többször kért pénzt egy idős helyi lakostól, és 260 ezer forintot csaltak ki áldozatuktól – írja a rendőrségi portál.
Botrány Jászapátiban.
Az elmúlt időszakban egy másik idős asszonyt is becsaptak Jászapátiban azzal a sztorival, hogy elhunyt a gyermekük, és 250 ezer forintot kértek a temetési költségre. A gátlástalan elkövetők – akiknek nem is volt gyermekük – kihasználták a sértettek hiszékenységét és jóindulatát. Az idősek hozzátartozóiknak számoltak be a történtekről, akik feljelentést tettek a rendőrségen.
Kétrendbeli csalás bűntette miatt hallgatták ki és vették őrizetbe őket, majd kezdeményezték letartóztatásukat.
A rendőrség most arra kér, hogy akit a páros hasonló módszerrel megkárosított, jelentkezzen személyesen a Jászapáti Rendőrőrsön vagy a 06-56-504-280-as számon, illetve tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető Telefontanú 06-80-555-111-es zöldszámán, illetve a 112-es, díjmentes segélyhívón.
