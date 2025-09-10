Pénzt kértek az idős házaspártól a gyermekük temetésére, aztán jött a bökkenő

Az elmúlt időszakban egy másik idős asszonyt is becsaptak Jászapátiban azzal a sztorival, hogy elhunyt a gyermekük, és 250 ezer forintot kértek a temetési költségre. A gátlástalan elkövetők – akiknek nem is volt gyermekük – kihasználták a sértettek hiszékenységét és jóindulatát. Az idősek hozzátartozóiknak számoltak be a történtekről, akik feljelentést tettek a rendőrségen.

Kétrendbeli csalás bűntette miatt hallgatták ki és vették őrizetbe őket, majd kezdeményezték letartóztatásukat.