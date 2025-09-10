Hamarosan betölti a tizennégyet az a sarkadi fiú, aki a beteg édesapját látva úgy döntött, segít neki. Az egyik látogatás alkalmával megmarkolta bicskáját és elvágta a csövet, amely a centrális vénát egy pumpával összekötve továbbította a gyógyszereket a magatehetetlen férfi szervezetébe – adta hírül a közösségi oldalán a Rendészeti Államtitkárság.
Segíteni akart, elvágta az édesapja életmentő infúzióját a 13 éves sarkadi fiú
Rohantak az ápolók.
Az intenzív osztály személyzete észrevette, hogy baj van, és sikerült közbeavatkozniuk. A mozdulat életveszélyes állapotot idézhetett volna elő: az apa elvérezhetett volna, a vénába jutó levegő légbuborékot, az pedig légembóliát okozhatott volna.
A fiú beismerő vallomást tett. Elmondta, hogy nem tudta kezelni a mindig erős édesapja ennyire kiszolgáltatott helyzetbe került. Akkor jött rá, hogy nem jó amit tett, amikor meglátta a kifolyó vért és a rohanó ápolókat. Kiderült, előzőleg az apja kórházi ágya melletti gépet próbálta kikapcsolni, a hangos jelzésre azonban ápoló érkezett és helyreállította azt. Ezután nyúlt bicskájáért.
További Belföld híreink
Életveszélyt okozó testi sértés bűntettének kísérletével gyanúsítják, szabadlábon védekezhet.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Fontos bejelentések várhatóak a Kormányinfón
Gulyás Gergely és Vitályos Eszter beszámol a kormány legújabb döntéseiről.
Tarr Zoltán szőrén-szálán eltűnt, levették a palettáról
Kocsis Máté szerint a tiszás szakértő telefonját már vélhetően a Dunába dobta Magyar Péter.
Kiállt a megszorítások mellett a Magyar Pétert bálványozó Tibi atya oldal tulajdonosa
Tóth Máté szerint óriási megszorításokra lenne szükség Magyarországon.
Magyar Péter képmutatása: még a Puskás Arénába is testőrrel érkezett a Tisza-vezér + videó
Mégiscsak előkerült egy testőr.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Fontos bejelentések várhatóak a Kormányinfón
Gulyás Gergely és Vitályos Eszter beszámol a kormány legújabb döntéseiről.
Tarr Zoltán szőrén-szálán eltűnt, levették a palettáról
Kocsis Máté szerint a tiszás szakértő telefonját már vélhetően a Dunába dobta Magyar Péter.
Kiállt a megszorítások mellett a Magyar Pétert bálványozó Tibi atya oldal tulajdonosa
Tóth Máté szerint óriási megszorításokra lenne szükség Magyarországon.
Magyar Péter képmutatása: még a Puskás Arénába is testőrrel érkezett a Tisza-vezér + videó
Mégiscsak előkerült egy testőr.