Segíteni akart, elvágta az édesapja életmentő infúzióját a 13 éves sarkadi fiú

Az intenzív osztály személyzete észrevette, hogy baj van, és sikerült közbeavatkozniuk. A mozdulat életveszélyes állapotot idézhetett volna elő: az apa elvérezhetett volna, a vénába jutó levegő légbuborékot, az pedig légembóliát okozhatott volna.

A fiú beismerő vallomást tett. Elmondta, hogy nem tudta kezelni a mindig erős édesapja ennyire kiszolgáltatott helyzetbe került. Akkor jött rá, hogy nem jó amit tett, amikor meglátta a kifolyó vért és a rohanó ápolókat. Kiderült, előzőleg az apja kórházi ágya melletti gépet próbálta kikapcsolni, a hangos jelzésre azonban ápoló érkezett és helyreállította azt. Ezután nyúlt bicskájáért.