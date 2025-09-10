Rendkívüli

Segíteni akart, elvágta az édesapja életmentő infúzióját a 13 éves sarkadi fiú

Rohantak az ápolók.

2025. 09. 10.
infúzió
illusztráció Forrás: Pexels
Hamarosan betölti a tizennégyet az a sarkadi fiú, aki a beteg édesapját látva úgy döntött, segít neki. Az egyik látogatás alkalmával megmarkolta bicskáját és elvágta a csövet, amely a centrális vénát egy pumpával összekötve továbbította a gyógyszereket a magatehetetlen férfi szervezetébe – adta hírül a közösségi oldalán a Rendészeti Államtitkárság. 

Az intenzív osztály személyzete észrevette, hogy baj van, és sikerült közbeavatkozniuk. A mozdulat életveszélyes állapotot idézhetett volna elő: az apa elvérezhetett volna, a vénába jutó levegő légbuborékot, az pedig légembóliát okozhatott volna.

A fiú beismerő vallomást tett. Elmondta, hogy nem tudta kezelni a mindig erős édesapja ennyire kiszolgáltatott helyzetbe került. Akkor jött rá, hogy nem jó amit tett, amikor meglátta a kifolyó vért és a rohanó ápolókat. Kiderült, előzőleg az apja kórházi ágya melletti gépet próbálta kikapcsolni, a hangos jelzésre azonban ápoló érkezett és helyreállította azt. Ezután nyúlt bicskájáért.

Életveszélyt okozó testi sértés bűntettének kísérletével gyanúsítják, szabadlábon védekezhet. 


