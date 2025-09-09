Ma hullakocsiba teszem – így SMS-eztek Sanyikáról a nevelőszülei, akik két napig furikázták a gyermek holttestét a csomagtartóban

Emlékeztetőül, 2023. április 15-én reggel egy autó állt meg Nyíregyházán a Stadion utcai rendőrkapitányság közelében, egy férfi pedig azt közölte az ügyeletes tiszttel, hogy a jármű csomagtartójában egy halott gyermek fekszik. Az ügy I. rendű vádlottja K. K.-né volt: az a nevelőszülő, akihez három hónappal korábban került Sanyika és húga, a II. rendű vádlott pedig annak a gyermekvédelmi intézménynek a vezetője, amelyhez a nevelőszülői hálózat tartozik.