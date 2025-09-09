gyermekcsomagtérholttestautó

Ma hullakocsiba teszem – így SMS-eztek Sanyikáról a nevelőszülei, akik két napig furikázták a gyermek holttestét a csomagtartóban

Hajmeresztő részletek derültek ki a keddi tárgyaláson.

Magyar Nemzet
Forrás: Szon2025. 09. 09. 15:18
illusztráció Fotó: Czeglédi Zsolt Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Két napig kocsikázott K. K.-né a kétéves Sanyika holttestével az autójának a csomagterében még 2023 áprilisában – írta meg korábban a Magyar Nemzet. A Szon várakozásai szerint ma született volna ítélet az ügyben, a tárgyalás azonban hatalmas fordulatot vett. 

Emlékeztetőül, 2023. április 15-én reggel egy autó állt meg Nyíregyházán a Stadion utcai rendőrkapitányság közelében, egy férfi pedig azt közölte az ügyeletes tiszttel, hogy a jármű csomagtartójában egy halott gyermek fekszik. Az ügy I. rendű vádlottja K. K.-né volt: az a nevelőszülő, akihez három hónappal korábban került Sanyika és húga, a II. rendű vádlott pedig annak a gyermekvédelmi intézménynek a vezetője, amelyhez a nevelőszülői hálózat tartozik. 

A Nyíregyházi Törvényszéken azonban kedd délelőtt brutális részletek hangzottak el. Kiderült például, hogy a nevelőanyának két személyisége van: az igazságügyi pszichológus szakértő szerint a nő agresszióra hajlamos szerencsejátékfüggő. Állítólag, miután a halott kisfiú testét betette a csomagtartóba, az első útja egy benzinkúthoz vezetett, ahol sorsjegyet vett. Az ügy további hajmeresztő részleteit és a fejleményeket a Szon cikkében olvashatja. 


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekMagyar Péter

Elvonási tünet? Alkoholista focistával bővült Magyar Péter szégyenpadja

Csépányi Balázs avatarja

Váczi Zoli is megérkezett. Mi jöhet még?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu