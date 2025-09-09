Ma hullakocsiba teszem – így SMS-eztek Sanyikáról a nevelőszülei, akik két napig furikázták a gyermek holttestét a csomagtartóban

Két napig kocsikázott K. K.-né a kétéves Sanyika holttestével az autójának a csomagterében még 2023 áprilisában – írta meg korábban a Magyar Nemzet. A Szon várakozásai szerint ma született volna ítélet az ügyben, a tárgyalás azonban hatalmas fordulatot vett.
Emlékeztetőül, 2023. április 15-én reggel egy autó állt meg Nyíregyházán a Stadion utcai rendőrkapitányság közelében, egy férfi pedig azt közölte az ügyeletes tiszttel, hogy a jármű csomagtartójában egy halott gyermek fekszik. Az ügy I. rendű vádlottja K. K.-né volt: az a nevelőszülő, akihez három hónappal korábban került Sanyika és húga, a II. rendű vádlott pedig annak a gyermekvédelmi intézménynek a vezetője, amelyhez a nevelőszülői hálózat tartozik.
További Belföld híreink
A Nyíregyházi Törvényszéken azonban kedd délelőtt brutális részletek hangzottak el. Kiderült például, hogy a nevelőanyának két személyisége van: az igazságügyi pszichológus szakértő szerint a nő agresszióra hajlamos szerencsejátékfüggő. Állítólag, miután a halott kisfiú testét betette a csomagtartóba, az első útja egy benzinkúthoz vezetett, ahol sorsjegyet vett. Az ügy további hajmeresztő részleteit és a fejleményeket a Szon cikkében olvashatja.
További Belföld híreink
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Már tudni lehet, hogy a magyar–portugál válogatott meccsbe belezavar-e az időjárás
Nyolc vármegyére elsőfokú figyelmeztetést adtak ki.
Rektori figyelmeztetést kapott Fleck Zoltán
Az alkotmányjogász a köztársasági elnök megfenyegetéséről értekezett egy tiszás fórumon.
A Tisza Párt új alelnöke szerint a Bokros-csomag megmentette Magyarországot
Nem meglepő, hogy Magyar Péter egy megszorításokért rajongót választott maga mellé.
Megszólalt Császár Attila, akit akasztással fenyegettek meg a tiszások Kötcsén
Szerinte ilyenre még Gyurcsány Ferenc sem vetemedett.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Már tudni lehet, hogy a magyar–portugál válogatott meccsbe belezavar-e az időjárás
Nyolc vármegyére elsőfokú figyelmeztetést adtak ki.
Rektori figyelmeztetést kapott Fleck Zoltán
Az alkotmányjogász a köztársasági elnök megfenyegetéséről értekezett egy tiszás fórumon.
A Tisza Párt új alelnöke szerint a Bokros-csomag megmentette Magyarországot
Nem meglepő, hogy Magyar Péter egy megszorításokért rajongót választott maga mellé.
Megszólalt Császár Attila, akit akasztással fenyegettek meg a tiszások Kötcsén
Szerinte ilyenre még Gyurcsány Ferenc sem vetemedett.