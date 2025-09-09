Piros táskával ment a rendőrségre egy nő Csongrádban, senki nem gondolta, hogy halálos, amit benne rejteget

Amikor a készenléti rendőrök odaértek a forgóajtós bejárathoz, egyből észrevették a nőt. Miután felszólították, hogy menjen ki az épületből, annak ugyan eleget tett, de idegesen kezét továbbra is piros vállpántos táskájában tartotta. Mikor kérték, hogy vegye ki a kezét, látták, hogy egy kést szorongat, és nem akarja elengedni. Ekkor az egyik intézkedő elővett egy Taser X2 sokkolót és a nőre irányította, mire ő nevetve közölte, hogy nyugodtan használják vele szemben. Többször felszólították, hogy dobja el a kést, de nem engedte el.

Mire erősítésként több készenléti rendőr érkezett, a nő már megadónak bizonyult. Sokadik felszólításra végül eldobta a kést, ekkor elfogták és megbilincselték.