Donald Tusk: Lengyelország kérte a NATO-szerződés 4. cikkének alkalmazását

csapadékzónahatárvidékcsapadéktömbzivatar

Időjárás: újabb csapadékzóna érkezik esővel, záporokkal, beágyazott zivatarokkal + térkép

Tudja, mi az a beágyazott zivatar? Most megtudja.

Magyar Nemzet
Forrás: HungaroMet2025. 09. 10. 12:53
eső, időjárás
illusztráció Forrás: Pexels
Kedd estétől újabb csapadéktömbök érkeztek Magyarországra, melyek több helyen okoztak esőt, záporesőt – adta hírül a HungaroMet. 

Forrás: Met.hu

Most azt írják, az elmúlt 24 órában Olaszországban jelentős mennyiségű csapadék hullott, hiszen ott alakul ki az a ciklon, amelynek a frontja csütörtökre Magyarországra is megérkezik. A front előtt azonban már ma, a délutáni órákban újabb csapadékzóna érkezik délnyugat felől. 

Egy másik bejegyzésben kifejtik, a nyugati, délnyugati határvidéket már elérte a csapadékzóna. Délután egyre több helyen lehet esőre, záporra számítani, néhol beágyazott zivatar sem kizárt. Utóbbi lényege, hogy a teteje sok túlhűlt vizet tartalmaz, de jégszemek is vannak benne, amelyek növekedve jégesőként zúdulhatnak le – írja a Meteoblog. 

Úgy tűnik azonban, hogy ahol nagy a szükség, ott estig teljesen biztosan nem lesz csapadék, a Tiszántúl várhatóan estig száraz marad, legtöbb napsütésre pedig az északkeleti tájakon élők számíthatnak.


