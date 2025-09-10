Időjárás: újabb csapadékzóna érkezik esővel, záporokkal, beágyazott zivatarokkal + térkép

Most azt írják, az elmúlt 24 órában Olaszországban jelentős mennyiségű csapadék hullott, hiszen ott alakul ki az a ciklon, amelynek a frontja csütörtökre Magyarországra is megérkezik. A front előtt azonban már ma, a délutáni órákban újabb csapadékzóna érkezik délnyugat felől.

Egy másik bejegyzésben kifejtik, a nyugati, délnyugati határvidéket már elérte a csapadékzóna. Délután egyre több helyen lehet esőre, záporra számítani, néhol beágyazott zivatar sem kizárt. Utóbbi lényege, hogy a teteje sok túlhűlt vizet tartalmaz, de jégszemek is vannak benne, amelyek növekedve jégesőként zúdulhatnak le – írja a Meteoblog.