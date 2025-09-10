Világgá ment a családfő a hároméves kisfiával, drónokat küldtek utánuk

A Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság arról tájékoztatott, hogy szeptember 9-én délután a Gárdonyi Rendőrkapitányság munkatársai a polgárőrökkel és a társszervek bevonásával keresték a férfit és a gyermeket, mivel az apa családi vita után ismeretlen helyre távozott és magával vitte közös hároméves fiukat is.