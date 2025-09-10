Rendkívüli

Donald Tusk: Lengyelország kérte a NATO-szerződés 4. cikkének alkalmazását

gyermekdélutáncsaládfődrón

Világgá ment a családfő a hároméves kisfiával, drónokat küldtek utánuk

Budakeszin bukkantak rájuk.

Magyar Nemzet
Forrás: Feol2025. 09. 10. 13:55
illusztráció Forrás: Pexels
Családi vita után úgy döntött a családfő, hogy világgá megy és magával viszi a kisfiát is – adta hírül a Feol. 

A Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság arról tájékoztatott, hogy szeptember 9-én délután a Gárdonyi Rendőrkapitányság munkatársai a polgárőrökkel és a társszervek bevonásával keresték a férfit és a gyermeket, mivel az apa családi vita után ismeretlen helyre távozott és magával vitte közös hároméves fiukat is.

Ma már azt is tudni, hogy a rendőrök szerda reggel Budakeszin megtalálták az apát és kisfiát. Az esetről részletesebben a Feol cikkkében olvashat. 


