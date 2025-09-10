Világgá ment a családfő a hároméves kisfiával, drónokat küldtek utánuk

Családi vita után úgy döntött a családfő, hogy világgá megy és magával viszi a kisfiát is – adta hírül a Feol.
A Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság arról tájékoztatott, hogy szeptember 9-én délután a Gárdonyi Rendőrkapitányság munkatársai a polgárőrökkel és a társszervek bevonásával keresték a férfit és a gyermeket, mivel az apa családi vita után ismeretlen helyre távozott és magával vitte közös hároméves fiukat is.
További Belföld híreink
Ma már azt is tudni, hogy a rendőrök szerda reggel Budakeszin megtalálták az apát és kisfiát. Az esetről részletesebben a Feol cikkkében olvashat.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Felhívta a segélyhívót egy fiatalember azzal, hogy egy 38-assal fogja kivégezni a saját édesanyját
Utána pedig magát is megöli.
Karácsony Gergely szintet lépne a politikai terrorizmusban + videó
Ismét a budapestiek innák meg a levét a Tisza–Karácsony koalíció fővárost kivéreztető politikájának.
Gázspray-vel és golfütővel rontottak be az ismerősük házába, aztán jött a nagy meglepetés
Nem volt jó ötlet.
Már a baloldali közvélemény-kutatók is óvatosabbak lettek a Tiszára vonatkozó mérésekkel
A baloldali kutatók is elismerik: erősödött a Fidesz.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Felhívta a segélyhívót egy fiatalember azzal, hogy egy 38-assal fogja kivégezni a saját édesanyját
Utána pedig magát is megöli.
Karácsony Gergely szintet lépne a politikai terrorizmusban + videó
Ismét a budapestiek innák meg a levét a Tisza–Karácsony koalíció fővárost kivéreztető politikájának.
Gázspray-vel és golfütővel rontottak be az ismerősük házába, aztán jött a nagy meglepetés
Nem volt jó ötlet.
Már a baloldali közvélemény-kutatók is óvatosabbak lettek a Tiszára vonatkozó mérésekkel
A baloldali kutatók is elismerik: erősödött a Fidesz.