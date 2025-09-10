Gázspray-vel és golfütővel rontottak be az ismerősük házába, aztán jött a nagy meglepetés

A gyors rendőri intézkedéseknek köszönhetően a balatonalmádi nyomozók másnapra azonosították az egyik elkövetőt, és a 24 éves férfit balatonkenesei otthonában elfogták.

A tettes előző nap ismerte meg a sértettet, akivel később Berhidán összeverekedett. Emiatt garázdaság vétsége miatt is felelősségre vonták. Társa egy 20 éves székesfehérvári lakos önként jelentkezett a Balatonalmádi Rendőrkapitányságon, ahol őt is gyanúsítottként hallgatták ki.