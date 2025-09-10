Súlyos testi sértés bűntett kísérlete és felfegyverkezve elkövetett magánlaksértés bűntette miatt indított eljárást a Balatonalmádi Rendőrkapitányság ismeretlen tettesek ellen, akik szeptember 8-án este megjelentek Papkeszin, egy családi házánál, majd az ott tartózkodókat lefújták gázsprayvel, valamint egy harmincéves férfit vascsővel és golfütővel többször megütöttek – adta hírül a rendőrségi portál.
Gázspray-vel és golfütővel rontottak be az ismerősük házába, aztán jött a nagy meglepetés
Nem volt jó ötlet.
A gyors rendőri intézkedéseknek köszönhetően a balatonalmádi nyomozók másnapra azonosították az egyik elkövetőt, és a 24 éves férfit balatonkenesei otthonában elfogták.
A tettes előző nap ismerte meg a sértettet, akivel később Berhidán összeverekedett. Emiatt garázdaság vétsége miatt is felelősségre vonták. Társa egy 20 éves székesfehérvári lakos önként jelentkezett a Balatonalmádi Rendőrkapitányságon, ahol őt is gyanúsítottként hallgatták ki.
További Belföld híreink
A rendőrök a 24 éves elkövetőt őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Felhívta a segélyhívót egy fiatalember azzal, hogy egy 38-assal fogja kivégezni a saját édesanyját
Utána pedig magát is megöli.
Karácsony Gergely szintet lépne a politikai terrorizmusban + videó
Ismét a budapestiek innák meg a levét a Tisza–Karácsony koalíció fővárost kivéreztető politikájának.
Már a baloldali közvélemény-kutatók is óvatosabbak lettek a Tiszára vonatkozó mérésekkel
A baloldali kutatók is elismerik: erősödött a Fidesz.
Az RTL számonkérte Magyar Pétert, amiért Ruszin-Szendi újságírót lökdösött + videó
A párt alelnökének több zűrös ügye volt a közelmúltban.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Felhívta a segélyhívót egy fiatalember azzal, hogy egy 38-assal fogja kivégezni a saját édesanyját
Utána pedig magát is megöli.
Karácsony Gergely szintet lépne a politikai terrorizmusban + videó
Ismét a budapestiek innák meg a levét a Tisza–Karácsony koalíció fővárost kivéreztető politikájának.
Már a baloldali közvélemény-kutatók is óvatosabbak lettek a Tiszára vonatkozó mérésekkel
A baloldali kutatók is elismerik: erősödött a Fidesz.
Az RTL számonkérte Magyar Pétert, amiért Ruszin-Szendi újságírót lökdösött + videó
A párt alelnökének több zűrös ügye volt a közelmúltban.