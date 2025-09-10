Rendkívüli

Donald Tusk: Lengyelország kérte a NATO-szerződés 4. cikkének alkalmazását

Gázspray-vel és golfütővel rontottak be az ismerősük házába, aztán jött a nagy meglepetés

Nem volt jó ötlet.

Forrás: Police2025. 09. 10. 15:31
Súlyos testi sértés bűntett kísérlete és felfegyverkezve elkövetett magánlaksértés bűntette miatt indított eljárást a Balatonalmádi Rendőrkapitányság ismeretlen tettesek ellen, akik szeptember 8-án este megjelentek Papkeszin, egy családi házánál, majd az ott tartózkodókat lefújták gázsprayvel, valamint egy harmincéves férfit vascsővel és golfütővel többször megütöttek – adta hírül a rendőrségi portál. 

A gyors rendőri intézkedéseknek köszönhetően a balatonalmádi nyomozók másnapra azonosították az egyik elkövetőt, és a 24 éves férfit balatonkenesei otthonában elfogták.

A tettes előző nap ismerte meg a sértettet, akivel később Berhidán összeverekedett. Emiatt garázdaság vétsége miatt is felelősségre vonták. Társa egy 20 éves székesfehérvári lakos önként jelentkezett a Balatonalmádi Rendőrkapitányságon, ahol őt is gyanúsítottként hallgatták ki.

A rendőrök a 24 éves elkövetőt őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását.


