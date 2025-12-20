Rekordszinten a lakástulajdon – nem meglepő fordulat, de kik a nyertesek?

A szeptemberben elindult, államilag támogatott Otthon start program újra a lakáspiacra és a lakástulajdonlásra irányította a figyelmet. A K&H biztos jövő felmérésének legfrissebb eredményei szerint a középkorúak 79 százaléka már saját tulajdonú ingatlanban él, ami a kutatás eddigi legmagasabb értéke az évekkel korábbi 64 százalék után. A lakástulajdon tekintetében a kutatás történetében ez a legmagasabb érték – közölte a bank.

A lakástulajdon aránya tovább javult, egyre többen jutnak saját otthonhoz (Fotó: MW archív)

A lakástulajdon jelentős része friss vásárlás

A felmérés azt is kimutatta, hogy a saját tulajdonú otthonban élők harminc százaléka az elmúlt öt évben szerezte jelenlegi ingatlanát, miközben az átlagos alapterület 85 négyzetméterre nőtt.

A saját tulajdon aránya:

a negyveneseknél a legmagasabb 83 százalék,

a harmincasoknál 73 százalék,

az ötveneseknél 81 százalék.

A saját lakásban élők harminc százaléka az elmúlt öt évben vásárolta jelenlegi otthonát, különösen a harmincas korosztályban (50 százalék). Az átlagos lakásszerzési idő 11 év.

A bérlés elsősorban városi jelenség

Budapesten a válaszadók 23, a megyeszékhelyeken 17 százaléka él bérleményben, míg községekben csak öt százalék. A jövedelem növekedésével nő a saját tulajdon aránya: az alacsony jövedelműeknél 70, a közepeseknél 81, a magasabb jövedelműeknél 83 százalék. Gyermekes háztartásoknál ez az arány 83 százalék.

Az átlagos lakásméret 85 négyzetméter, ami a kutatás történetében a legmagasabb érték. a lakások Budapesten a legkisebbek (70 nm),

falvakban a legnagyobbak (93 nm). A magasabb jövedelműek: átlagosan 96 négyzetméteres,

az alacsonyabb jövedelműek 74 négyzetméteres otthonokban élnek. A saját tulajdonú ingatlanok átlagosan 89, a nem saját tulajdonúak 72 négyzetméteresek.

Regionális szinten a központi régióban rövidebb ideje élnek a jelenlegi otthonukban, mint az ország más részein: itt kilenc év az átlagos lakásszerzési idő, míg keleten 11, nyugaton 13 év. Az alacsonyabb végzettségűek régebb óta élnek a mostani ingatlanjukban – átlagosan 12 éve –, míg a magasabb végzettségűeknél ez 10 év. A jövedelem emelkedésével csökken az az idő, amióta a háztartások a jelenlegi otthonukban élnek: az alacsonyabb jövedelműeknél 13, a közepes jövedelműeknél 12, a magasabb jövedelműeknél pedig 10 év az átlag. A közleményben idézett K&H biztos jövő kutatás célja, hogy negyedévente bemutassa a 30-59 éves lakosság biztonságérzetében bekövetkezett változásokat – közölte a bank.