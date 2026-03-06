Rendkívüli

Nemet mondunk az ukrán zsarolásra! – kövesse nálunk élőben a tüntetést!

ukránmagyarországösszeg

Ukrán aranykonvoj: akár egy egész lakótelepet meg lehetne vásárolni abból a pénzből, amennyit lefoglaltak

Akár egy teljes vidéki község minden családja vadonatúj Suzukival járhatna.

Magyar Nemzet
2026. 03. 06. 14:02
Lakótelepet vagy egy kisebb városrészt is lehetne venni a lekapcsolt ukrán vagyonból – írja az Index, amely kiszámolta, vajon mire lenne elég a nagyjából 75–80 millió euró.

lease, rental and selling home. Real estate agent manager smile holding key for new owner. rent house, Sales, loan credit financial, insurance, Seller, dealer, installment, buy, sell, move in
 Az összegből 560–580 budapesti panellakás jönne ki. Illusztráció (Fotó: Shutterstock)

Mint arról beszámoltunk, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzmosás bűncselekmény gyanújával folytat büntetőeljárást, miután március 5-én hét ukrán állampolgárt, köztük egy egykori ukrán titkosszolgálati tábornokot és két páncélozott pénzszállító autót állított elő, amelyek Ausztriából tervezetten Ukrajnába, összesen negyvenmillió dollárt, 35 millió eurót és kilenc kilogramm aranyat szállítottak.

A NAV tájékoztatása szerint

csak az idei év folyamán több mint 900 millió amerikai dollárt, 420 millió eurót és 146 kilogramm aranytömböt szállítottak Magyarország területén keresztül Ukrajnába.

 

Egy komolyabb lakótelepre is futná az összegből 

Az Index cikke szerint ha a mostani szállítmány teljes összegét forintra váltjuk, nagyjából 28–29 milliárd forintról beszélünk.

És hogy mire lenne elég?

  • Egy budapesti, 50 négyzetméteres panellakás ára jelenleg 50–60 millió forint között mozog, ha 50 milliós átlaggal számolunk, ebből az összegből 560–580 panellakás jönne ki;
  • ha 60 milliós átlagárat veszünk alapul, akkor nagyjából 470–480 lakásról beszélhetünk;
  • ha kertes házban gondolkodunk, 100 milliós agglomerációs átlagárral számolva 280–290 családi ház jönne ki

– sorolta a hírportál.

 

Egy egész falu kaphatna új autót a lefoglalt milliárdokból

A tavalyi hazai újautó-eladási statisztikák alapján a magyarok egyik legnépszerűbb modellje a Suzuki S-Cross. Ennek a modellnek az ára nagyjából 10–12 millió forint között mozog felszereltségtől függően. A lefoglalt összegből 2500–2800 darab ilyen autót lehetne venni – derül ki az Index cikkéből.

Ez azt jelenti, hogy egy kisebb város minden családja hazavihetne egy vadonatúj Suzukit.

 

Sörben számolva

A teljes összegből 70–90 millió üveg Kőbányai sört vehetnénk.

Ez minden magyar állampolgárnak fejenként nagyjából 7–8 rekesz.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Horváth József
idezojelekháború

EU-zászlós egyenruhában a frontra

Horváth József avatarja

A balliberális sajtóban sztárolt „Oroszország-szakértő” nem lát semmiféle ukrán érdeket a magyar energiaellátás elleni támadás mögött.

