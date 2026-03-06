Ukrán aranykonvoj: akár egy egész lakótelepet meg lehetne vásárolni abból a pénzből, amennyit lefoglaltak

Lakótelepet vagy egy kisebb városrészt is lehetne venni a lekapcsolt ukrán vagyonból – írja az Index, amely kiszámolta, vajon mire lenne elég a nagyjából 75–80 millió euró.

Az összegből 560–580 budapesti panellakás jönne ki. Illusztráció (Fotó: Shutterstock)

Mint arról beszámoltunk, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzmosás bűncselekmény gyanújával folytat büntetőeljárást, miután március 5-én hét ukrán állampolgárt, köztük egy egykori ukrán titkosszolgálati tábornokot és két páncélozott pénzszállító autót állított elő, amelyek Ausztriából tervezetten Ukrajnába, összesen negyvenmillió dollárt, 35 millió eurót és kilenc kilogramm aranyat szállítottak.

A NAV tájékoztatása szerint

csak az idei év folyamán több mint 900 millió amerikai dollárt, 420 millió eurót és 146 kilogramm aranytömböt szállítottak Magyarország területén keresztül Ukrajnába.

Egy komolyabb lakótelepre is futná az összegből

Az Index cikke szerint ha a mostani szállítmány teljes összegét forintra váltjuk, nagyjából 28–29 milliárd forintról beszélünk.

És hogy mire lenne elég?

Egy budapesti, 50 négyzetméteres panellakás ára jelenleg 50–60 millió forint között mozog, ha 50 milliós átlaggal számolunk, ebből az összegből 560–580 panellakás jönne ki;

ha 60 milliós átlagárat veszünk alapul, akkor nagyjából 470–480 lakásról beszélhetünk;

ha kertes házban gondolkodunk, 100 milliós agglomerációs átlagárral számolva 280–290 családi ház jönne ki

– sorolta a hírportál.

Egy egész falu kaphatna új autót a lefoglalt milliárdokból

A tavalyi hazai újautó-eladási statisztikák alapján a magyarok egyik legnépszerűbb modellje a Suzuki S-Cross. Ennek a modellnek az ára nagyjából 10–12 millió forint között mozog felszereltségtől függően. A lefoglalt összegből 2500–2800 darab ilyen autót lehetne venni – derül ki az Index cikkéből.

Ez azt jelenti, hogy egy kisebb város minden családja hazavihetne egy vadonatúj Suzukit.

Sörben számolva

A teljes összegből 70–90 millió üveg Kőbányai sört vehetnénk.

Ez minden magyar állampolgárnak fejenként nagyjából 7–8 rekesz.

