Este, a kanapén lett meg a böjtje, hogy senkinek nem szólt a Veszprém vármegyei nő egész nap, hogy rosszul érzi magát

Egész nap rosszul érezte magát, mellkasi fájdalmat panaszolt egy hetven év körüli nő Veszprém vármegyében, mégsem akart segítséget kérni, remélve, hogy majd enyhülnek a tünetei – írja a bejegyzésében az Országos Mentőszolgálat.
Kisvártatva meg is érkezett a baj, este a kanapén ülve hirtelen eszméletét vesztette, ekkor a férje azonnal tárcsázta a segélyhívót. A rutinos mentésirányító telefonos utasításait követve a rémült férfi megvizsgálta feleségét, aki már nem vett levegőt. Közös erőfeszítésekkel azonnal újraélesztés kezdődött a helyszínen, amit a percek alatt helyszínre érkező esetkocsi átvett és emelt szinten folytatott.
Az életmentők összehangolt csapatmunkája rövidesen sikerre vezetett, a nő keringése visszatért. Ezt követően stabilizálták az állapotát, majd kórházba szállították.
