Este, a kanapén lett meg a böjtje, hogy senkinek nem szólt a Veszprém vármegyei nő egész nap, hogy rosszul érzi magát

Kisvártatva meg is érkezett a baj, este a kanapén ülve hirtelen eszméletét vesztette, ekkor a férje azonnal tárcsázta a segélyhívót. A rutinos mentésirányító telefonos utasításait követve a rémült férfi megvizsgálta feleségét, aki már nem vett levegőt. Közös erőfeszítésekkel azonnal újraélesztés kezdődött a helyszínen, amit a percek alatt helyszínre érkező esetkocsi átvett és emelt szinten folytatott.