Rendkívüli

Hamarosan kezdődik a DPK háborúellenes gyűlése Szegeden – Kövesse nálunk élőben!

Magyar PéterCsongrád-Csanád vármegyeTisza Pártbelharc

Csongrád vármegyében egymással háborúznak a tiszások

Áll a bál a csongrád-csanádi tiszások között.

Magyar Nemzet
2025. 12. 20. 8:48
Páger Krisztinát „fideszesnek” nevezte párttársa, Bárkányi Bence (Forrás: Facebook)
Egyre nagyobb a káosz a Tisza Párton belül. Korábban Vas vármegyében estek egymásnak a jelöltek, most pedig Csongrád-Csanád vármegyében támadt az egyik vesztes az előválasztási bohóckodásban kiválasztott jelöltre. Még új mozgalmat is létre akar hozni, mert szerinte a Magyar Péter által kijelölt győztes nem képviseli az úgynevezett „valódi rendszerváltást”. Ilyen körülmények között kell Szegedre, a csongrádi megyeszékhelyre mennie az Orbán Viktor után kétségbeesetten loholó Magyar Péternek, mutat rá legfrissebb cikkében az Ellenpont.

Fotó: Havran Zoltán

A Tisza előzetes tervei szerint szombaton Szegeden kellene bemutatni a párt vármegyei képviselőjelöltjeit, annak ellenére is, hogy az előjelek meglehetősen borúsak Magyar Péterék számára: az éppen aktuális országjárásra egyre kevesebben kíváncsiak, amit bizonyít, hogy a múlt héten még Budapesten is alig néhány ezer embert tudott megmozgatni a Tisza-vezér szólító szava. Ráadásul Magyar Péter ma egy olyan térségbe látogat, ahol nagyon súlyos konfliktusok feszítik szét a helyi Tisza-szigeteket.

Ugyanis az előválasztás után több választókerületben is felszínre törtek a Tisza Párt belső viszályai. Ennek mintaterepe a Szegedhez közel lévő szentesi körzet volt, ahol a második fordulóba jutott két jelöltjelölt a nyilvánosság előtt kapott hajba: a későbbi győztes Bárkányi Bence és ellenfele, Páger Krisztina a kampányban szinte végig egymással volt elfoglalva. A feszültség robbanását azonban az okozta, hogy Bárkányi győzelmi beszédében fideszesnek nevezte Págert, aki válaszul arról írt a közösségi oldalán, hogy ellenfele a régi baloldaltól érkezett, csak ugródeszkának akarja használni a Tiszát, ezért nem is igazi „rendszerváltó”. Bárkányiról ugyanis már korábban megírta a Magyar Nemzet, hogy közeli barátságot ápol a Momentum ifjúsági tagozatának korábbi elnökével. 

Kettőjük kapcsolata ezt követően tovább romlott: Páger újra jelentkezett egy facebookos hozzászólásban, és azt kezdte el fejtegetni, hogy riválisa tisztességtelen eszközökkel sározta be az addigi munkáját, majd azzal fenyegette meg ellenfelét, hogy ellehetetleníti a nyertes jelölt indulását az áprilisi választáson. Majd a Tisza vezetésének is üzent: „Rossz hírem van. Még nincs vége a játéknak.”


 

Nagyon úgy néz ki, hogy azóta sem csillapodtak a kedélyek, és folytatódik a klikkesedés. Páger ugyanis éppen Magyar Péter érkezése előtt kezdett szervezkedésbe Bárkányi ellen.

Szerdán egy új, párton belüli, zárt Facebook-csoport elindítását jelentette be a közösségi oldalán. Bejegyzését jelzésértékűen azzal indította, hogy a közösséget a választókerület „valódi rendszerváltóinak” hozta létre, ahová csak azok csatlakozhatnak, akik „nem a múlt embereit vagy módszereit követik, hanem egy új, hiteles irányt kívánnak képviselni Csongrád megye 3. választókerületében”.

A címzett nyilvánvalóan tiszás párttársa, Bárkányi volt, ami kiderül a bejegyzés végéből is: „Mi hiszünk a tisztességes, becsületes munkában. (…) Elutasítjuk a múlt mocskos módszereit és a méltatlan lejárató kampányokat a gyűlölködést”.

A Csongrád-Csanád vármegyei szervezeti széthúzás miatt várhatóan nem lesz könnyű dolga Magyar Péternek szombaton, annak ellenére, hogy Szeged régóta a baloldal fellegvárának számít.

Ugyanakkor nem a szentesi körzet az egyetlen, ahol forrnak az indulatok a baloldali párt háza tájékánál.

Nemrég számoltunk be róla, hogy az egyik sárvári jelöltjelöltet, Németh Martint pedofíliával vádolták meg pártbeli riválisai. Egy internetes kamuprofil mögé bújva azt terjesztették róla, hogy szexuálisan zaklatott egy kiskorú lányt. Az oldal semmilyen bizonyítékot nem közölt, de a pártvezetés váratlanul a sokáig esélyesként számon tartott Németh Martin helyett a másik jelöltet, Strompová Viktóriát hozta ki győztesként, emlékeztet az Ellenpont.

Az ügy komolyságát jelzi, hogy a politikus még az eredményhirdetés előtt feljelentést tett a rendőrségen rágalmazás miatt. A kamuprofil azonban nem tágított, és megfenyegette Némethet: amennyiben nem áll el a beadványától, akkor nyilvánosságra hozza a bizonyítékait.

Személyi ellentétek nehezítik a gyulai Tisza helyzetét is. A Békés vármegyei körzetben azonban generációs alapon megy a vita. Az előválasztáson vereséget szenvedő Pásztor Anett hívei a kora miatt támadták a végső nyertest, Ráki Zsoltot. Többek között azt rótták fel neki, hogy túl idős, így nem passzol a párt fiatalos arculatához.

Sátoraljaújhelyen pedig többen is választási visszaélésekről, központi technikai hibákról számoltak be, amelyek egyes elmondások szerint nagymértékben befolyásolták a végeredményt. 

Borítókép: Páger Krisztina (Forrás: Facebook)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

