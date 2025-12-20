Csongrád vármegyében egymással háborúznak a tiszások

Egyre nagyobb a káosz a Tisza Párton belül. Korábban Vas vármegyében estek egymásnak a jelöltek, most pedig Csongrád-Csanád vármegyében támadt az egyik vesztes az előválasztási bohóckodásban kiválasztott jelöltre. Még új mozgalmat is létre akar hozni, mert szerinte a Magyar Péter által kijelölt győztes nem képviseli az úgynevezett „valódi rendszerváltást”. Ilyen körülmények között kell Szegedre, a csongrádi megyeszékhelyre mennie az Orbán Viktor után kétségbeesetten loholó Magyar Péternek, mutat rá legfrissebb cikkében az Ellenpont.

Fotó: Havran Zoltán

A Tisza előzetes tervei szerint szombaton Szegeden kellene bemutatni a párt vármegyei képviselőjelöltjeit, annak ellenére is, hogy az előjelek meglehetősen borúsak Magyar Péterék számára: az éppen aktuális országjárásra egyre kevesebben kíváncsiak, amit bizonyít, hogy a múlt héten még Budapesten is alig néhány ezer embert tudott megmozgatni a Tisza-vezér szólító szava. Ráadásul Magyar Péter ma egy olyan térségbe látogat, ahol nagyon súlyos konfliktusok feszítik szét a helyi Tisza-szigeteket.

Ugyanis az előválasztás után több választókerületben is felszínre törtek a Tisza Párt belső viszályai. Ennek mintaterepe a Szegedhez közel lévő szentesi körzet volt, ahol a második fordulóba jutott két jelöltjelölt a nyilvánosság előtt kapott hajba: a későbbi győztes Bárkányi Bence és ellenfele, Páger Krisztina a kampányban szinte végig egymással volt elfoglalva. A feszültség robbanását azonban az okozta, hogy Bárkányi győzelmi beszédében fideszesnek nevezte Págert, aki válaszul arról írt a közösségi oldalán, hogy ellenfele a régi baloldaltól érkezett, csak ugródeszkának akarja használni a Tiszát, ezért nem is igazi „rendszerváltó”. Bárkányiról ugyanis már korábban megírta a Magyar Nemzet, hogy közeli barátságot ápol a Momentum ifjúsági tagozatának korábbi elnökével.

Kettőjük kapcsolata ezt követően tovább romlott: Páger újra jelentkezett egy facebookos hozzászólásban, és azt kezdte el fejtegetni, hogy riválisa tisztességtelen eszközökkel sározta be az addigi munkáját, majd azzal fenyegette meg ellenfelét, hogy ellehetetleníti a nyertes jelölt indulását az áprilisi választáson. Majd a Tisza vezetésének is üzent: „Rossz hírem van. Még nincs vége a játéknak.”





Nagyon úgy néz ki, hogy azóta sem csillapodtak a kedélyek, és folytatódik a klikkesedés. Páger ugyanis éppen Magyar Péter érkezése előtt kezdett szervezkedésbe Bárkányi ellen.

Szerdán egy új, párton belüli, zárt Facebook-csoport elindítását jelentette be a közösségi oldalán. Bejegyzését jelzésértékűen azzal indította, hogy a közösséget a választókerület „valódi rendszerváltóinak” hozta létre, ahová csak azok csatlakozhatnak, akik „nem a múlt embereit vagy módszereit követik, hanem egy új, hiteles irányt kívánnak képviselni Csongrád megye 3. választókerületében”.