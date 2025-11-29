Az ukrán delegáció elindult az Egyesült Államokba

Ukrajna új vezetésű delegációt küldött az Egyesült Államokba az ukrajnai háború lezárásáról szóló béketárgyalásokra, a küldöttséget Rusztem Umerov, a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) titkára vezeti a lemondott Andrij Jermak helyett. Ez Volodimir Zelenszkij szombati bejelentéséből derül ki, amelyet az elnök a közösségi médiában tett.

Az ukrán elnök szerint az új vezetőt kapó delegáció már úton van

Fotó: OZAN KOSE / AFP

Zelenszkij kiemelte: a tárgyalócsapat feladata, hogy „gyors és érdemi lépéseket” dolgozzon ki a rendezés előmozdítására és a „méltó béke” elérésére. Ukrajna továbbra is a lehető legkonstruktívabb módon működik együtt az Egyesült Államokkal – fogalmazott Zelenszkij.

A hamarosan sorra kerülő ukrán-amerikai tárgyalásokon részt vesz Andrij Hnatov vezérkari főnök is. A delegációt Umerov vezeti, akit az ukrán elnök a pénteken lemondott Jermak helyére nevezett ki.