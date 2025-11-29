Brüsszel mindent megtesz, hogy Magyarországnak háborúpárti bábkormánya legyen

– A magyaroknak azért kell ott lenniük a béketárgyalásoknál, hogy ne egy olyan európai biztonsági rendszer jöjjön létre, ami nekünk rossz. Ha nem vagy az asztalnál, akkor az étlapon vagy – fogalmazott Orbán Viktor a digitális polgári körök nyíregyházi háborúellenes gyűlésén. A miniszterelnök leszögezte, hogy a brüsszeliek egy Brüsszel-párti kormányt akarnak Magyarországon. Sok problémát okoz nekik, hogy hazánk nem rendeli alá az érdekeit a brüsszeli érdekeknek.

Orbán Viktor a háborúellenes gyűlésen (Fotó: Ladóczki Balázs)

– Brüsszel mindent megtesz azért, hogy Magyarországnak háborúpárti kormánya legyen és vannak erők, amelyek az ő szolgálatukban állnak, hogy alakítsák át hazánkat úgy, ahogy a brüsszeliek szeretnék. Ezért jól megadóztatnák az embereket, ha a baloldal útjára lépne az ország. A budapestiek járnak a legrosszabbul a baloldallal, mert a vagyonadóval legelőször őket fogják megsarcolni. A másik lehetőség az, hogy a mi utunkon, a magyar úton járjunk – mondta a kormányfő.

A miniszterelnök elmondta, hogy a mostani háborús halál nélkülöz minden hősies romantikát. Mint jelezte, a nyugatiak a háborút egy sakkjátszmának fogják fel, miközben az emberi tragédiák összessége. Szerinte ez egy borzalmas dolog. – A világ legborzalmasabb dolga, amikor a szülő temeti el a gyerekét – tette hozzá.

Orbán Viktor megjegyezte, hogy az amerikai elnök érti, hogy a háborúnak véget kell vetni. Kiemelte, ha a háború kiterjed, az elnyeli Kárpátalját és az ottani magyarokat is. Mint mondta, a Nyírségben élők jól érzékelik, hogy a háború az ő bőrükre is mehet.

Felelőtlenség a veszélyt relativizálni

– tette hozzá.

Háborúba akarnak vinni

A kormányfő rámutatott, hogy a nyugati vezetők háborúba akarnak menni, szerintük az oroszokat Ukrajna területén le lehet győzni, ami nekik előnyökkel járna, és ukrán vérrel fizetnék meg. Ebben pénz van, a háború üzlet. Már egyre nagyobb szerepet játszanak a hadiiparhoz kapcsolódó üzleti körök, ez a folyamat most zajlik Európában.

Ha a kontinensünkön valaki háborút veszít, annak súlyos következményei vannak. Ki fogja azt mondani, hogy 2022 áprilisában, amikor közel volt a béke, a nyugatiak akadályozták meg? Most élne több százezer ukrán és több területe lenne Ukrajnának, ki fogja ezt bevallani?

– kérdezte a miniszterelnök, majd hangsúlyozta: a háború el lett rontva, aminek a beismerése földrengést idézne elő, de ez el fog jönni, pont úgy, mint a migráció esetében.