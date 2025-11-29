Ha nem bírja már mézeskalácsillat nélkül, irány a Néprajzi Múzeum!

Üvegikon-festés, mézeskalács sütés, dekor- és ékszerkészítés

A mézeskalács-sütés mellett egyéb workshopokkal is várják az érdeklődőket (Fotó: Incze László)

Advent első hétvégéjén, november 29–30-án rendezi meg a Néprajzi Múzeum a kétnapos Hagyomány és design – Adventi vásár és workshop hétvégéjét, ahol a hagyományos kézművesség és a kortárs design találkozik.

Az ünnepi készülődés során nemcsak advent első hétvégéjén számíthat a közönség a múzeumra. December 6-án Szent Miklós napi üvegikon-festésre várják a gyerekeket és felnőtteket egyaránt. Az adventi alkalmon magát Szent Miklóst – a világszerte ismert és népszerű Mikulást – festhetik meg ezzel az unikális módszerrel a résztvevők. A foglalkozás lehetőséget kínál az elmélyülésre, az elcsendesedésre és az alkotás örömének megtapasztalására.

December 14-én egész nap mézeskalács-illat lengi majd be a múzeumot, hiszen délelőtt és délután is indul mézeskalács gyúró-ütő-sütő program.

A résztvevők nem akármilyen, hanem ütőfás technikával készíthetnek gyönyörű és különösen finom mézeskalács figurákat.

A sütés mellett az ütőfás mézeskalácskészítés történetével és a Néprajzi Múzeum helyi gyűjteményének mintakincsével is megismerkedhetnek.

A karácsonyi tematikájú raktármerülés sem maradhat el a programsorozatból! A felfedezni vágyók december 18-án találkozhatnak a Néprajzi Múzeum raktáraiban rejlő különlegesnél különlegesebb betlehemekkel. A program során kiderül, hogy a tárgyakon található nyomok milyen történeteket engednek láttatni vagy épp fednek el; mit mesélnek a betlehemek készítéséről, használatáról és múzeumi megőrzéséről. A raktárban rejlő tárgyak elrepítik a résztvevőket a betlehemező gyerekek és felnőttek világába – az áhitat, a titok, az ünnepélyesség és a meghittség atmoszférájába, az öröm ünnepébe.