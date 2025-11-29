Marco RubioNATOBrüsszel

Marco Rubio kihagyja a brüsszeli találkozót

Az amerikai külügyminiszter a hírek szerint kihagyja a NATO-külügyminiszterek jövő heti brüsszeli találkozóját. Marco Rubio döntése szokatlan és akár üzenet is lehet az európai vezetőknek.

Magyar Nemzet
2025. 11. 29. 22:00
Fotó: MANDEL NGAN Forrás: POOL
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az amerikai külügyminiszter tervei szerint kihagyja a NATO külügyminisztereinek jövő heti brüsszeli találkozóját – közölte két amerikai tisztviselő a Reuters közlése szerint. Marco Rubio lépése szokatlan, azonban a külügyminisztérium közleménye szerint a miniszter sokat egyeztetett az elmúlt időszakban a szövetségesekkel – írja az Origo. 

Marco Rubio a hírek szerint nem utazik Brüsszelbe
Marco Rubio a hírek szerint nem utazik Brüsszelbe 
Fotó: CELAL GUNES / ANADOLU

A forrás szerint Christopher Landau külügyminiszter-helyettes fogja képviselni Washingtont a gyűlésen. Nem világos, Rubio miért hagyja ki a december 3-i találkozót, illetve az sem, hogy változik-e majd a programja. A külügyminiszter távolmaradásának híre egy érzékeny időszakban érkezett, ugyanis az amerikai és ukrán tisztviselők éppen igyekeznek áthidalni a nézeteltéréseket Donald Trump elnök béketervével kapcsolatban. 

Általában évente két hivatalos NATO-külügyminiszteri találkozót tartanak, és rendkívül ritka, hogy egy amerikai külügyminiszter hiányozzon. 2017-ben, Trump első ciklusa alatt, az akkori külügyminiszter, Rex Tillerson kezdetben azt tervezte, hogy kihagy egy áprilisi találkozót, bár az összejövetelt később átütemezték, hogy az megfeleljen számára. 

A minisztérium szerint Rubio most egyeztetett

A külügyminisztérium szóvivője nem kívánt nyilatkozni Rubio esetleges távolmaradásáról, de hangsúlyozta, hogy a NATO szövetséget a Trump-adminisztráció alatt „teljesen újjáélesztették”, és megjegyezte azt is, hogy a miniszter nemrégiben több európai tisztviselővel is találkozott Svájcban.

Rubio külügyminiszter már több tucat NATO-szövetségessel tartott találkozón vett részt, és teljesen kivitelezhetetlen lenne minden találkozón elvárni tőle a részvételt

– fogalmazott egy tisztviselő az ügy kapcsán.

Ugyanakkor az is tény, hogy Rubio távolmaradása üzenetértékű lehet az európai vezetők irányába, akik megpróbálják szabotálni az amerikai béketerveket. 

Landau, a Rubio nevében részt vevő második számú amerikai diplomata ugyanakkor korábban, egy júniusi, X-ről szóló bejegyzésében megkérdőjelezte a NATO szükségességét. 

Trump ugyanakkor a NATO-vezetők júniusi csúcstalálkozóján megerősítette a csoportba vetett hitét, amelyet széles körben sikeresnek tekintettek, de következetesen nyomást gyakorolt ​​a tagállamokra, hogy növeljék védelmi kiadásaikat, mondván, Washington többé nem fogja „kimenteni őket”.

A valószínűsíthető távolmaradás Ukrajna számára különösen nagy nehézségek közepette történik. A béketárgyalásokkal kapcsolatos aggodalmak mellett Andrij Jermak, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kabinetfőnöke pénteken lemondott, órákkal azután, hogy a korrupcióellenes hatóság házkutatást tartott nála.

Borítókép: Marco Rubio amerikai külügyminiszter (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekelefánt

Advent első vasárnapjára

Bayer Zsolt avatarja

A Jóisten csodája.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu