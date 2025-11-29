Marco Rubio kihagyja a brüsszeli találkozót

Az amerikai külügyminiszter tervei szerint kihagyja a NATO külügyminisztereinek jövő heti brüsszeli találkozóját – közölte két amerikai tisztviselő a Reuters közlése szerint. Marco Rubio lépése szokatlan, azonban a külügyminisztérium közleménye szerint a miniszter sokat egyeztetett az elmúlt időszakban a szövetségesekkel – írja az Origo.

Marco Rubio a hírek szerint nem utazik Brüsszelbe

Fotó: CELAL GUNES / ANADOLU

A forrás szerint Christopher Landau külügyminiszter-helyettes fogja képviselni Washingtont a gyűlésen. Nem világos, Rubio miért hagyja ki a december 3-i találkozót, illetve az sem, hogy változik-e majd a programja. A külügyminiszter távolmaradásának híre egy érzékeny időszakban érkezett, ugyanis az amerikai és ukrán tisztviselők éppen igyekeznek áthidalni a nézeteltéréseket Donald Trump elnök béketervével kapcsolatban.