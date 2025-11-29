miniszterelnökOrbán ViktorKolumbiai KöztársaságPastranatKereszténydemokrata Internacionálé

Orbán Viktor hivatalában fogadta a Kereszténydemokrata Internacionálé elnökét

Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke szombaton hivatalában fogadta Andres Pastrana Arango urat, a Kolumbiai Köztársaság korábbi államfőjét, a Kereszténydemokrata Internacionálé elnökét – tájékoztatta az MTI-t a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály.

Magyar Nemzet
2025. 11. 29. 21:57
A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (j) fogadja Andrés Pastranát, a Kereszténydemokrata Internacionálé (IDC-CDI) elnökét a Karmelita kolostorban 2025. november 29-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Kereszténydemokrata Internacionálé 2025. november 21-23. között tartott tisztújító kongresszusán Pastranat egyhangúlag újabb négy évre erősítették meg tisztségében, Orbán Viktor miniszterelnököt pedig újraválasztották a szervezet alelnökévé.

Andres Pastrana Budapestre látogatott, Orbán Viktor fogadta
Andres Pastrana Budapestre látogatott, Orbán Viktor fogadta Fotó: AFP

Andres Pastrana újraválasztását követően látogatott Budapestre.

Borítókép: A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (j) fogadja Andrés Pastranát, a Kereszténydemokrata Internacionálé (IDC-CDI) elnökét a Karmelita kolostorban 2025. november 29-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekelefánt

Advent első vasárnapjára

Bayer Zsolt avatarja

A Jóisten csodája.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.