Gémes LeventeSzeleczki LillaSzira ZsófiaEurópa-bajnokságaranyéremökölvívásU23

Aranyeső hullt a magyarokra a BOK-ban, fiataljaink remekeltek a hazai ringben

Amikor valamivel egy évvel ezelőtt Kovács Kokó István a hazai bokszszövetség elnöke lett, vélhetően abban reménykedett, hogy a sportág elindul azon az úton, ami visszavezet a csúcsra. Vezetése alatt újra érmet nyert magyar ökölvívó a felnőtt-világbajnokságon, míg a hazai rendezésű U23-as Európa-bajnokságot két arannyal – Szira Zsófia (+80 kg) és Gémes Levente (75 kg) – és Szeleczki Lilla (48 kg) révén egy ezüstéremmel zárta a magyar válogatott, ami a hazai ökölvívás felemelkedésének remek kezdőlépése.

Magyar Nemzet
2025. 11. 29. 21:26
Gémes Levente a 2028-as olimpián akár éremesélyes is lehet Fotó: Havran Zoltán
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Régen várt sikerrel zárult a magyar bokszolók számára a szombaton véget ért kontinensviadal. Gémes Levente és Szira Zsófia arany-, míg Szeleczki Lilla ezüstérmet nyert az U23-as Európa-bajnokság szombati zárónapján a budapesti BOK Csarnokban, és ez az eredmény nagyon komoly előrelépés a hazai ökölvívás számára. Csak abban bízhatunk, hogy ez valóban a kezdet lesz, az ennél is eredményesebb folytatás majd ezután következik. Erre minden esély megvan, hiszen a felnőtt-világbajnokságról 16 évnyi várakozást követően Akilov Filip nyert Magyarországnak egy bronzérmet.

A magyar ökölvívás egyik nagy reménysége, Gémes Levente el sem akarta hinni, hogy aranyérmes lett az Európa-bajnokságon
A magyar ökölvívás egyik nagy reménysége, Gémes Levente el sem akarta hinni, hogy aranyérmes lett az Európa-bajnokságon     Fotó: Havran Zoltán

Ez a szereplés méltó a magyar ökölvívás hagyományaihoz

A magyar szövetség közösségi oldala szerint a férfiak 75 kilogrammos súlycsoportjának döntőjében a szegedi Gémes „nagy csatában, fantasztikus teljesítményt nyújtva, pontozással” győzte le az olasz Gabriele Guidit. Jó volt látni, hogy Kovács István MÖSZ-elnök is az első sorban tombolta végig a 75 kilós finálét.

A nők +80 kilós kategóriájában Szira kiválóan bokszolt a török Türkmen Hikmetgül ellen, olyannyira, hogy a mérkőzésvezető a második menetben döntő fölény miatt véget vetett a finálénak. A női 48 kilogrammos súlycsoportban Szeleczki nagy csatában maradt alul a török Nurselen Yalgettekinnel szemben.

U23 box Szira Zsófia
Fotó: Havran Zoltán

Az U23-as Európa-bajnokság magyar érdekeltségű döntői

Férfiak

  • 75 kg. Európa-bajnok: Gémes Levente (Magyarország), 2. Gabriele Guidi Rontani (Olaszország) – döntő: p. gy. (3:2)

Nők

  • 48 kg. Eb: Nurselen Yalgettekin (Törökország), 2. Szeleczki Lilla – d: p. gy. (3:2)
  • +80 kg. Eb: Szira Zsófia, 2. Türkmen Hikmetgül (Törökország) – d: d. f. gy. a 2. m-ben

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekelefánt

Advent első vasárnapjára

Bayer Zsolt avatarja

A Jóisten csodája.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.