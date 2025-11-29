Aranyeső hullt a magyarokra a BOK-ban, fiataljaink remekeltek a hazai ringben

Régen várt sikerrel zárult a magyar bokszolók számára a szombaton véget ért kontinensviadal. Gémes Levente és Szira Zsófia arany-, míg Szeleczki Lilla ezüstérmet nyert az U23-as Európa-bajnokság szombati zárónapján a budapesti BOK Csarnokban, és ez az eredmény nagyon komoly előrelépés a hazai ökölvívás számára. Csak abban bízhatunk, hogy ez valóban a kezdet lesz, az ennél is eredményesebb folytatás majd ezután következik. Erre minden esély megvan, hiszen a felnőtt-világbajnokságról 16 évnyi várakozást követően Akilov Filip nyert Magyarországnak egy bronzérmet.

A magyar ökölvívás egyik nagy reménysége, Gémes Levente el sem akarta hinni, hogy aranyérmes lett az Európa-bajnokságon Fotó: Havran Zoltán

Ez a szereplés méltó a magyar ökölvívás hagyományaihoz

A magyar szövetség közösségi oldala szerint a férfiak 75 kilogrammos súlycsoportjának döntőjében a szegedi Gémes „nagy csatában, fantasztikus teljesítményt nyújtva, pontozással” győzte le az olasz Gabriele Guidit. Jó volt látni, hogy Kovács István MÖSZ-elnök is az első sorban tombolta végig a 75 kilós finálét.

A nők +80 kilós kategóriájában Szira kiválóan bokszolt a török Türkmen Hikmetgül ellen, olyannyira, hogy a mérkőzésvezető a második menetben döntő fölény miatt véget vetett a finálénak. A női 48 kilogrammos súlycsoportban Szeleczki nagy csatában maradt alul a török Nurselen Yalgettekinnel szemben.

Fotó: Havran Zoltán

Az U23-as Európa-bajnokság magyar érdekeltségű döntői

Férfiak

75 kg. Európa-bajnok: Gémes Levente (Magyarország), 2. Gabriele Guidi Rontani (Olaszország) – döntő: p. gy. (3:2)

Nők