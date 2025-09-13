A magyar boksz ukrán megmentője olimpiát még nem, de vb-t nyerhet a hétvégén

Noha úgy nézett ki, hogy a magyar ökölvívó-válogatott érem nélkül, számtalan kellemetlen vereséggel a háta mögött tér haza Liverpoolból, ahol az amatőrök világbajnokságát rendezik vasárnap estig, ez mégsem így lesz. Ugyanis az előzetesen is a dobogóvárományosok között számontartott Akilov Pilip pazar teljesítménnyel bejutott a 80 kilósok között az elődöntőbe, így megszerezte a hőn áhított vb-érmet. Nem keveset kellett erre várni, hiszen utoljára 16 évvel ezelőtt Káté Gyula nyert bronzérmet 2009-ben. A 24 éves ukrán származású bunyós az első fordulóban, a nyolcaddöntőbe kerülésért legyőzte a venezuelai Diego Andres Pereyra Me­jiát, majd következett már a negyeddöntőért az azeri Murad Allahverdi­yev. A biztos vb-éremért a hazai ringben küzdő brit Oladimeji Shittut kellett megvernie a férfiak 80 kilogrammos súlycsoportjában, amit sima pontozásos sikerrel abszolvált is. Akilov legközelebb szombat délután – közép-európai idő szerint 16.15-kor – a döntőért lép ringbe, mégpedig a 21 éves francia Yojerlin César ellen.

16 év várakozás után nyert vb-érmet Akilov Pilip Liverpoolban (Fotó: Nemzeti Sport/Dömötör Csaba)

Akilov kijutott Párizsba is, de ott volt honfitársa legyőzte őt

A nagyon tehetséges ökölvívó először tavaly márciusban, a Milánó melletti Busto Arsizió­ban megrendezett utolsó olim­piai kvalifikációs viadalon – súlycsoportonként jellemzően négy kvótáért küzdött 113 ország 600 ökölvívója – hívta fel magára a figyelmet azzal, hogy 80 kilós súlycsoportban kivívta a jogot, hogy ott legyen Párizsban. Az olimpiai szereplés még nem hozta el számára a remélt áttörést – pontozásos vereséget szenvedett korábbi edzőpartnerétől és honfitársától, a tokiói olimpián ezüstérmes Olekszandr Hiznyaktól –, de ott lehetett, belekóstolhatott a felnőtt világversenyek világába. Hogy aztán többek között ott szerzett tapasztalatokkal felvértezve szinte egyedül mentse meg a magyar ökölvívás becsületét a Liverpoolban jelenleg is zajló világbajnokságon.

A magyar amatőr ökölvívás eddigi világbajnoki érmei 1986 Reno: 2 bronzérem – Molnár Tibor (váltósúly), Váradi János (légsúly)

1989 Moszkva: 2 bronzérem – Füzesy Zoltán (középsúly), Hranek Sándor (félnehézsúly)

1991 Sydney: 1 aranyérem – Kovács István (légsúly)

1997 Budapest: 2 aranyérem – Kovács István (pehelysúly), Erdei Zsolt (középsúly)

2003 Bangkok: 1 bronzérem – Káté Gyula (könnyűsúly)

2005 Mienjang: 1 ezüstérem – Bedák Zsolt (papírsúly)

2009 Milánó: 1 bronzérem – Káté Gyula (kisváltósúly)

Összesen tehát a magyar amatőr ökölvívók eddig 3 aranyat, 1 ezüstöt és 6 bronzérmet nyertek, amihez most Akilov Pilip egyet mindenképpen hozzárak, csak a medál színe a kérdéses.