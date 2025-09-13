Rendkívüli

Itt az újabb hanganyag: a Tisza minden brüsszeli parancsot végrehajtana

LiverpoolAkilov Pilipökölvívásérem

A magyar boksz ukrán megmentője olimpiát még nem, de vb-t nyerhet a hétvégén

Amikor a magyar női és férfi-ökölvívóválogatott elindult Liverpoolba, a szakvezetés akár több érmet is vizionált a világbajnokságon bokszolóink nyakában. Aztán sorra estek ki legjobbjaink, ám így sem maradunk dobogós hely nélkül, hiszen a 2022-ben Ukrajnából menekült Akilov Pilip valóra váltotta saját és az ökölvívó-társadalom vágyát: pazar teljesítménnyel bejutott a legjobb négy közé, ami azt jelenti, hogy 16 év után újra van magyar éremszerző a férfimezőnyben.

Molnár László
2025. 09. 13. 5:57
Akilov Pilip egy győzelemre van a világbajnoki döntőtől
Akilov Pilip egy győzelemre van a világbajnoki döntőtől (Fotó: Nemzeti Sport/Dömötör Csaba)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Noha úgy nézett ki, hogy a magyar ökölvívó-válogatott érem nélkül, számtalan kellemetlen vereséggel a háta mögött tér haza Liverpoolból, ahol az amatőrök világbajnokságát rendezik vasárnap estig, ez mégsem így lesz. Ugyanis az előzetesen is a dobogóvárományosok között számontartott Akilov Pilip pazar teljesítménnyel bejutott a 80 kilósok között az elődöntőbe, így megszerezte a hőn áhított vb-érmet. Nem keveset kellett erre várni, hiszen utoljára 16 évvel ezelőtt Káté Gyula nyert bronzérmet 2009-ben. A 24 éves ukrán származású bunyós az első fordulóban, a nyolcaddöntőbe kerülésért legyőzte a venezuelai Diego Andres Pereyra Me­jiát, majd következett már a negyeddöntőért az azeri Murad Allahverdi­yev. A biztos vb-éremért a hazai ringben küzdő brit Oladimeji Shittut kellett megvernie a férfiak 80 kilogrammos súlycsoportjában, amit sima pontozásos sikerrel abszolvált is. Akilov legközelebb szombat délután – közép-európai idő szerint 16.15-kor – a döntőért lép ringbe, mégpedig a 21 éves francia Yojerlin César ellen.

16 év várakozás után nyert vb-érmet Akilov Pilip Liverpoolban
16 év várakozás után nyert vb-érmet Akilov Pilip Liverpoolban (Fotó: Nemzeti Sport/Dömötör Csaba)

Akilov kijutott Párizsba is, de ott volt honfitársa legyőzte őt

A nagyon tehetséges ökölvívó először tavaly márciusban, a Milánó melletti Busto Arsizió­ban megrendezett utolsó olim­piai kvalifikációs viadalon – súlycsoportonként jellemzően négy kvótáért küzdött 113 ország 600 ökölvívója – hívta fel magára a figyelmet azzal, hogy 80 kilós súlycsoportban kivívta a jogot, hogy ott legyen Párizsban. Az olimpiai szereplés még nem hozta el számára a remélt áttörést – pontozásos vereséget szenvedett korábbi edzőpartnerétől és honfitársától, a tokiói olimpián ezüstérmes Olekszandr Hiznyaktól –, de ott lehetett, belekóstolhatott a felnőtt világversenyek világába. Hogy aztán többek között ott szerzett tapasztalatokkal felvértezve szinte egyedül mentse meg a magyar ökölvívás becsületét a Liverpoolban jelenleg is zajló világbajnokságon.

A magyar amatőr ökölvívás eddigi világbajnoki érmei

  • 1986 Reno: 2 bronzérem – Molnár Tibor (váltósúly), Váradi János (légsúly)
  • 1989 Moszkva: 2 bronzérem – Füzesy Zoltán (középsúly), Hranek Sándor (félnehézsúly)
  • 1991 Sydney: 1 aranyérem – Kovács István (légsúly)
  • 1997 Budapest: 2 aranyérem – Kovács István (pehelysúly), Erdei Zsolt (középsúly)
  • 2003 Bangkok: 1 bronzérem – Káté Gyula (könnyűsúly)
  • 2005 Mienjang: 1 ezüstérem – Bedák Zsolt (papírsúly)
  • 2009 Milánó: 1 bronzérem – Káté Gyula (kisváltósúly)

Összesen tehát a magyar amatőr ökölvívók eddig 3 aranyat, 1 ezüstöt és 6 bronzérmet nyertek, amihez most Akilov Pilip egyet mindenképpen hozzárak, csak a medál színe a kérdéses. 

A lebombázott szülői háztól a liverpooli szorítóig

Hogy ki is ez a 24 éves fiatalember, aki a magyar amatőr ökölvívás fölé emelt most esernyőt? Nos, nem mindennapos történet az övé, amiben bőven akad jó és rossz egyaránt. Akilov a Donbász régióból származik – Szoledarban született –, és abban bízott, hogy hazájának, Ukrajnának szerez majd minél több dicsőséget a ringben. Azonban a sors és a háború átírta az elképzelt élettörténetét. Azon a bizonyos napon, amikor kitört az orosz–ukrán háború, Akilov éppen Mariupolban tartózkodott, míg szülei Bahmutban éltek. A családi otthont a földdel tette egyenlővé egy bombatalálat. Ha a szülei fél perccel korábban érnek haza, akkor már nem élnének. Az volt a szerencséjük, hogy a becsapódáskor még nem voltak bent a házban. A 21 éves bunyós csak akkor tudta elhagyni Mariupolt, amikor Belgorod felé az oroszok megnyitottak egy folyosót.

A háború pokla elől menekülve érkezett meg oroszországi, majd lengyelországi kitérőt követően Magyarországra. Hódmezővásárhelyen telepedett le, és később a szüleit is sikerült átmenekítenie hazánkba. Érdekesség, hogy a poklot közösen járták meg azzal a Pilipec Makszimmal, aki szintén részt vett a világbajnokságon, ám a 70 kilósok között már az első körben kikapott.

Akilov eredetileg 75 kilóban bokszolt, de az olimpia miatt súlycsoportot váltott
Akilov eredetileg 75 kilóban bokszolt, de az olimpia miatt súlycsoportot váltott (Fotó: MÖSZ)

Súlycsoportot váltott, hogy beteljesíthesse álmát

A Fight Club VSE edzőjének, Cserényi Csabának elmondása szerint Akilov első magyar szava, amit kimondott, a jobbegyenes volt, majd vásárhelyi színekben magyar bajnoki címet szerzett. 

Eredendően 75 kilós bokszoló, ám mivel ez nem olimpiai súlycsoport, így felment 80 kilóra. 

És ez igazán remek döntésnek bizonyult, hiszen azóta a 2023-as taskenti vb-n negyeddöntőzött, míg a párizsi olimpián való szereplés jogát is kivívta. Nagy vágya, hogy olimpiai bajnok legyen, ám ha folytatja jó szereplését Liverpoolban, előbb nyerhet világbajnoki aranyat.

Akilov 2023 nyarán kapta meg a magyar állampolgárságot, érti, amit mondanak neki, válaszolni még nehezen tud. Folyamatosan tanulja a nyelvünket, egyre több szó ragad rá, elsősorban a hazai edzőtáborokban. Nem szeret a háború borzalmairól, szülei és a saját megmeneküléséről beszélni. Ma már új hazájának, Magyarországnak szeretne minél több dicsőséget szerezni, hiszen sosem fogja elfelejteni, amit például a hódmezővásárhelyiek tettek a családjáért. 

– Nincs bennem keserűség. Magyarországon élek, megkaptam az állampolgárságot, magyarnak érzem magam, és mindent megteszek azért, hogy dicsőséget hozzak az országnak 

– fogalmazta meg az érzéseit egy korábbi interjúban Akilov.

Amíg ő a ringben végzi a dolgát, addig a szülei is megtalálták önmaguk lehetőségét: az édesanyja egy kertészetben, az édesapja pedig építkezéseken dolgozik.

Akilov Pilip az idei Bocskai Emlékverseny elődöntőjében:

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Szájer József
idezojeleknyugalom

Jövőre is alkotmányos többség kell!

Szájer József avatarja

AHOL A LABDA LESZ – Kis különbség, kis nyugalom – nagy különbség, nagy nyugalom.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.