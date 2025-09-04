Kovács Kokó István: Nem az az elnök vagyok, aki egy világversenyt végignyaral

Amikor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság február 26-án bejelentette, hogy elismeri a sportág irányításáért létrejött világszervezetet, a World Boxingot, egyben ez a döntés azt is jelentette, az ökölvívás nem kerül ki a nyári olimpia műsorából. A Kovács Kokó István által vezetett Magyar Ökölvívó Szakszövetség még február 8-án, hetekkel a NOB döntése előtt csatlakozott az új szervezethez, így biztosítvaa a magyar boksz számára a nyári játékokon való szereplés lehetőségét. A WB egyik fő feladata, hogy mindent átlthatóvá tegyen a sportágban, és korrekt módon megszervezze azon tornák rendezését, melyek a 2028-as Los Angeles-i olimpia kvalifikációs versenyei lesznek, valamint korosztályonként tegye ismét népszerűvé az ökölvívást.

Kovács Kokó István bízik abban, hogy némi szerencsével éremmel tér haza a magyar ökölvívó-válogatott a liverpooli világbajnokságról Fotó: Nemzeti Sport/Török Attila

Kovács Kokó István szerint mind a 16 magyar bunyós nyerhet meccset a vb-n

A World Boxing nekilátott a sportág megreformálásának, és immár szeptember 4. és 14. között már az új súlycsoportokban és az új szabályok szerint rendezik meg Liverpoolban az első olyan amatőr világbajnokságot, ahol egyidőben és helyszínen lépnek szorítóba a férfiak és a nők legjobbjai. Noha összesen 20 ökölvívót nevezhetett volna a magyar szövetség, Kovács Kokó István, a MÖSZ elnöke lapunknak elmondta,

összesen 16-an, kilenc férfi és hét női bokszolónk mérettetik meg Liverpoolban.

Emanuele Renzini, az olasz származású szövetségi kapitány döntése értelmében kilenc férfi és hét női öklözőnk lesz ott a liverpooli ringben, azaz mindössze egy férfi (+90 kg) és három női (75, 80 és +80 kg) kategóriában nincs magyar induló.

Azt, hogy nem használjuk ki a lehetőséget, miszerint teljes létszámmal képviseljük Magyarországot a világbajnokságon, a szakma döntötte el. A nemzetközi versenyeken elért eredmények alapján jelenleg tizenhat olyan bokszolónk van, akik győzelmi reményekkel felvehetik a versenyt a riválisaikkal szemben

– fogalmazott a korábbi olimpiai bajnok.