Kovács Kokó István: Nem az az elnök vagyok, aki egy világversenyt végignyaral

Ugyan a Mersey-parti város egy ideje Szoboszlai Dominik neve miatt ismerős elsősorban a magyar sportbarátok előtt, ám most kis időre a magyar amatőr ökölvívás is emlékezetessé tenné a liverpooli napjait, ugyanis itt rendezik csütörtöktől jövő hét végéig a sportág új vezetősége, a World Boxing által szervezett amatőr világbajnokságot. Kovács Kokó István, a Magyar Ökölvívó Szakszövetség (MÖSZ) elnöke elmondta, ha a magyar bokszolók végre szerencsések lesznek a sorsolásnál, akkor biztos abban, hogy éremmel tér vissza haza a válogatott.

Molnár László
2025. 09. 04. 5:40
Kovács Kokó István jó szereplést és egy kis szerencsét remél az ökölvívó-világbajnokságon
Kovács Kokó István jó szereplést és egy kis szerencsét remél az ökölvívó-világbajnokságon Fotó: Földi Imre
Amikor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság február 26-án bejelentette, hogy elismeri a sportág irányításáért létrejött világszervezetet, a World Boxingot, egyben ez a döntés azt is jelentette, az ökölvívás nem kerül ki a nyári olimpia műsorából. A Kovács Kokó István által vezetett Magyar Ökölvívó Szakszövetség még február 8-án, hetekkel a NOB döntése előtt csatlakozott az új szervezethez, így biztosítvaa a magyar boksz számára a nyári játékokon való szereplés lehetőségét. A WB egyik fő feladata, hogy mindent átlthatóvá tegyen a sportágban, és korrekt módon megszervezze azon tornák rendezését, melyek a 2028-as Los Angeles-i olimpia kvalifikációs versenyei lesznek, valamint korosztályonként tegye ismét népszerűvé az ökölvívást. 

Kovács Kokó István bízik abban, hogy némi szerencsével éremmel tér haza a magyar ökölvívó-válogatott a liverpooli világbajnokságról
Kovács Kokó István bízik abban, hogy némi szerencsével éremmel tér haza a magyar ökölvívó-válogatott a liverpooli világbajnokságról     Fotó: Nemzeti Sport/Török Attila

Kovács Kokó István szerint mind a 16 magyar bunyós nyerhet meccset a vb-n

A World Boxing nekilátott a sportág megreformálásának, és immár szeptember 4. és 14. között már az új súlycsoportokban és az új szabályok szerint rendezik meg Liverpoolban az első olyan amatőr világbajnokságot, ahol egyidőben és helyszínen lépnek szorítóba a férfiak és a nők legjobbjai. Noha összesen 20 ökölvívót nevezhetett volna a magyar szövetség, Kovács Kokó István, a MÖSZ elnöke lapunknak elmondta, 

összesen 16-an, kilenc férfi és hét női bokszolónk mérettetik meg Liverpoolban. 

Emanuele Renzini, az olasz származású szövetségi kapitány döntése értelmében kilenc férfi és hét női öklözőnk lesz ott a liverpooli ringben, azaz mindössze egy férfi (+90 kg) és három női (75, 80 és +80 kg) kategóriában nincs magyar induló.

Azt, hogy nem használjuk ki a lehetőséget, miszerint teljes létszámmal képviseljük Magyarországot a világbajnokságon, a szakma döntötte el. A nemzetközi versenyeken elért eredmények alapján jelenleg tizenhat olyan bokszolónk van, akik győzelmi reményekkel felvehetik a versenyt a riválisaikkal szemben 

– fogalmazott a korábbi olimpiai bajnok.

A magyar vb-csapat

  • Férfiak: Szaka István (50 kg, Csepel-Halker Király Team), Virbán Gábor (55 kg, Bp, Honvéd), Kovács Kruzító (60 kg, Vasas-Süllős), Petrimán Milán (65 kg, NYSC), Pilipec Makszim (70 kg, BVSC-Zugló), Mester Soma (75 kg, Hell Fight BC), Akilov Pilip (80 kg, Bp. Honvéd), Bátori Mihály (85 kg, PVSK), Kiss Levente (90 kg, UTE-Madárfészek Akadémia)
  • Nők: Szeleczki Lilla (48 kg, MTK), Pap Kata (51 kg, Vecsés), Lakotár Hanna (54 kg, Alpokalja Alapítvány), Szűcs Szabina (57 kg, Vecsés), Kuhta Vladiszlava (60 kg, Csepel-Halker Király Team), Hámori Luca (65 kg, BVSC-Zugló), Lakos Regina (70 kg, BVSC-Zugló)

 

A liverpooli világbajnokságra kiutazott magyar ökölvívó-válogatott
A liverpooli világbajnokságra kiutazott magyar ökölvívó-válogatott      Fotó: MÖSZ

Vb-újdonságok: 10-10 súlycsoport és nemi teszt a nőknél

A csütörtökön kezdődő világversenyen mindkét nem 10-10 súlycsoportban lép ringbe – az olimpián ezzel szemben hét-hét súlycsoport lesz –, és a WB már július 1-től előírta, hogy a nők között csak olyan versenyzők indulhatnak, akik vállalják a viadal előtt a nemiségüket igazoló tesztet, és ennek eredménye egyértelműen igazolja, hogy születésüktől fogva nők.

Imane Helif valószínűleg ezért nem lesz jelen az eseményen, noha mindent bevet annak érdekében, hogy nőként jelenjen meg a lelki szemeink előtt. Igaz, árulkodó, hogy egyben ő a nemi vizsgálat eltörlésének élharcosa.

Magát a világbajnokságoz a 2008. január 25-én megnyílt M&S Bank Arenában rendezik meg – állandó kapacitása 7513 ülőhely a központi aréna három oldala körül –,eleinte két ringben zajlanak majd az összecsapások, majd az utolsó három napon az elődöntőket és a döntőket már csak egy ringben rendezik meg. A több mint 65 országból érkező több mint 550 bokszoló részvételével zajló világbajnokság ünnepélyes megnyitójára szeptember 4-én 11:00 órakor kerül sor. 

A világbajnokság helyszíne:

Ha végre szerencséje lesz a magyaroknak a sorsolásnál, akkor...

A profik között is a csúcsra ért Kokó nem titkolja, jelenleg nincsen olyan bokszoló hazánkban, akinek az aranyéremre reális esélye lenne. Most még nincsenek olyan tudású bunyósok, mint amilyen ő vagy Erdei Zsolt volt, aki esélyesként menne egy ilyen világversenyre.

– Ugyanakkor olyan ökölvívóink már vannak, akik felveszik a versenyt a világ legjobbjaival. A hölgyeknél Hámori Luca, a férfiaknál a párizsi olimpián már bemutatkozó Akilov Pilip, illetve Kiss Levente és Szaka József azok, akik ha kihozzák a maximumot magukból és a sorsolásnál is végre egy kis szerencsénk lesz, akkor odaérhetnek a végelszámoláshoz, az éremcsatákhoz. Számunkra Liverpool csak egy állomás, egy nagyon fontos állomás azon az úton, hogy a 2028-as Los Angeles-i olimpián már több súlycsoportban is éremesélyes csapattal vehessünk részt – mondta a MÖSZ elnöke.

Nem megy nyaralni Kokó a vb-re, csak akkor utazik, amikor munkája van sportvezetőként

Amit ígért, azt betartotta, a sportág jelenlegi hazai vezetése mind az edzőtáborokat, mind pedig a versenyfelszereléseket biztosította a bokszolók számára. Egy biztos, szakít elődei hagyományával, és elnökként nem utazott ki a csapattal Liverpoolba.

–Nem azért vagyok elnök, hogy minden külföldi világversenyt végignyaraljam. Most csak azok utaztak ki, akiknek ott dolguk van a világbajnokságon. 

Természetesen 12-én, azaz jövő pénteken én is kiutazom Liverpoolba, hiszen a megbeszélések és a munka miatt személyesen kell a helyszínen lennem. Őszintén remélem, hogy mire kiérek, még lesz alkalmam magyar ökölvívók sikeréért szorítanom a helyszínen – állította Kovács Kokó István.

Hámori Luca mindent megtett a felkészülés alatt, hogy sikeres legyen a szeptemberi vb-n
Hámori Luca mindent megtett a felkészülés alatt, hogy sikeres legyen a szeptemberi vb-n      Fotó: MÖSZ

Hámori Luca mindenképpen vb-dobogóra állna

A legnagyobb esélye egy vb-érem megszerzésére kétségkívül a párizsi olimpián 5. helyen végzett Hámori Lucának van. 

A 65 kilós ökölvívó idén mindössze egyetlen vereséget szenvedett el, az eddigi négy versenyből hármat megnyert – két nemzetközit és a magyar bajnokságot –, 

míg a legutóbbi cseh tornán két olimpikont legyőzve jutott be a döntőbe, ahol végül igencsak vitatható pontozásos vereséget szenvedett egy Párizst szintén megjárt riválisától.

– Természetesen a legfőbb célom az aranyérem megszerzése, ami nem lehetetlen, hisz ismerem a mezőnyt. 

Ha a sorsolásnál is lesz egy kis szerencsém, akkor valóra válthatom az álmom, és mindenképpen felállhatok majd a világbajnoki dobogóra. Egyre több a meccsrutinom, jól érzem magam, és nagy izgalommal várom már az év legfontosabb versenyét. 

Noha kicsit tartottam attól, hogy a súlycsoport felső határát egy kilóval lecsökkentették, de dietetikus segítségével simán hozom a 65 kilogrammos súlyhatárt  – mondta el a Magyar Nemzetnek a magyar bokszoló. 
 

Kiss Leventének már van több érme a korosztályos világversenyekről, most végre a felnőttek között szeretne bizonyítani      Fotó: MÖSZ

Kiss Levente a korosztályos érmek után felnőtt vb-n is dobogóra állna

A Kokó által is kiemelt reménység, Kiss Levente nagyon nehéz utat járt be az elmúlt években, de végre semmilyen sérülés sem hátráltatta a hétköznapjait, így pedig a csütörtökön kezdődő liverpooli világbajnokságon tudása legjavát nyújthatja. A 90 kiló küzdelmei már az első napon elkezdődnek, így szinte minden korosztályos serdülő, junior, ifjúsági, és U23-as Európa-bajnokságról érmet hozó bunyós akár már az első nap ringbe léphet. Karrierje eddigi csúcsát a 2021-es kielcei ifjúsági vb-bronzérem jelenti, és immár 23 esztendősen a felnőttek között is leteheti a névjegyét.

– Nagyon keményen készültem az idei világbajnokságra és nagyon várom a rajtot. Dobogós helyezést szeretnék elérni a világbajnokságon, de a legfontosabb számomra, hogy ki tudjam hozni magamból a maximumot, és ne érkezzek majd haza Budapestre hiányérzettel – nyilatkozta a MÖSZ hivatalos honlapjának Kiss Levente.

Hámori Luca eddigi legismertebb meccse, igaz, a vb-n nem csaphat össze Imane Heliffel:

 

 

