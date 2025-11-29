Trump gazdasági alkukkal hozna békét Ukrajnában

Donald Trump külpolitikai gondolkodásának középpontjában sosem a hagyományos stratégiák álltak, hanem az üzleti racionalitás. Most úgy tűnik, elnökként is ehhez a szemlélethez tér vissza – írja a The Wall Street Journal.

Trump eléri, hogy Putyinnak „megérje” békét kötni?

A lap információi szerint hónapok óta zajlik egy nagyszabású amerikai–orosz egyeztetés a háttérben, amely az ukrajnai háborút nem klasszikus diplomáciai eszközökkel, hanem gazdasági alkuk útján próbálná lezárni. A Kreml ajánlata az Egyesült Államoknak első ránézésre béketervnek tűnik, ám valójában Oroszország visszaengedését célozza a globális gazdasági vérkeringésbe. A WSJ szerint a történet Miamiban indult, ahol három tehetős üzletember – Steve Witkoff amerikai ingatlanmágnás, Jared Kushner, valamint Kirill Dmitrijev, az orosz elnök különmegbízottja – egy laptop köré gyűlve modellezték, miként lehetne lezárni a háborút, majd újraindítani a két ország gazdasági együttműködését.

Dmitrijev terve szerint az Egyesült Államok hozzáférést kapna mintegy 300 milliárd dollárnyi, Európában befagyasztott orosz vagyonhoz, valamint közös amerikai–orosz beruházások indulnának az ukrajnai újjáépítésben és az Északi-sarkvidék ásványkincseinek kitermelésében.

A koncepció túlmutat a békén: új világgazdasági erőegyensúly rajzolódna ki, amelynek fő nyertese Amerika lenne.

Trump környezetében az efféle gondolkodás nem idegen. Az elnök már évtizedekkel korábban is úgy vélte: Oroszország nem ellenség, hanem olyan partner, akivel üzleti alapon lehet rendezni a világ konfliktusait.

Nyugati biztonsági szakértők szerint a Kreml már Trump hivatalba lépése előtt kidolgozta a modellt, amely megkerülné a klasszikus amerikai külpolitikai apparátust, és közvetlen üzleti csatornákon keresztül biztosítaná Moszkva visszatérését a globális gazdaságba.

A béketerv nyilvánosságra kerülése komoly felháborodást váltott ki Európában. Varsó, Kijev és több uniós főváros szerint a dokumentum túlságosan engedékeny Oroszországgal szemben, figyelmen kívül hagyja Ukrajna vörös vonalait, és előnyökhöz juttatja Moszkvát területszerző háborúja után. Donald Tusk lengyel kormányfő tömören fogalmazott: