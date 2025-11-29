Fordulat a Jermak-botrány után: új vezető találkozik Trump követeivel

A fejleményről Christopher Miller, a Financial Times újságírója számolt be az X-en, miután korábban úgy értesült: Jermak lemondása miatt a találkozó meghiúsul. Mint írta, végül mégis arról tájékoztatták, hogy Umerov átveszi a küldetés irányítását, és még ezen a héten tárgyalóasztalhoz ül Miamiban Steve Witkoff különmegbízottal, valamint Jared Kushnerrel, az amerikai elnök vejével. Zelenszkij november 22-én kelt rendeletében Jermakot nevezte ki annak az ukrán küldöttségnek az élére, amely az amerikai béketervezetről folytat tárgyalásokat az Egyesült Államokkal és más nemzetközi partnerekkel.
Jermak távozása a bukás előszobája
Mint ismert, benyújtotta lemondását Andrij Jermak, az ukrán elnöki iroda vezetője, miután kiderült, hogy ő is belekeveredett a százmillió dolláros korrupciós botrányba. A Jermak-ügy következményei már most is érezhetők, és a jövőre nézve még sötétebb képet festenek. A találkozó eredetileg Jermak feladata lett volna: az ukrán elnöki iroda most már volt vezetője
a hétvégén utazott volna az Egyesült Államokba, hogy a Washington által kidolgozott béketerv részleteiről egyeztessen.
Jermak az orosz–ukrán béketárgyalások fő irányítója volt, és még a múlt hét végén Genfben is találkozott az amerikai delegációval, ahol – a kiszivárgott értesülések szerint – sikerült módosításokat elérni a dokumentumban.
