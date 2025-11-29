JermakKijevukrajnai korrupcióUmerovkorrupciós botrányZelenszkijbéketerv

Fordulat a Jermak-botrány után: új vezető találkozik Trump követeivel

Andrij Jermak villámgyors bukása és korrupciógyanús ügye aligha jött jókor Volodimir Zelenszkij számára – különösen úgy, hogy éppen ezekben a napokban jutott volna tető alá az Egyesült Államokkal folytatott egyeztetés a béketervről. A megrendült helyzet ellenére azonban Kijev sietve jelezte: az amerikai kapcsolatok fenntartása kulcsfontosságú, ezért a találkozót nem mondják le. Jermak helyett így most Rusztem Umerov, a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkára utazik Miamiba, hogy Donald Trump követeivel tárgyaljon.

Sebők Barbara
2025. 11. 29. 9:32
Jermak helyett Umerov találkozik Trump követeivel Forrás: AFP
A fejleményről Christopher Miller, a Financial Times újságírója számolt be az X-en, miután korábban úgy értesült: Jermak lemondása miatt a találkozó meghiúsul. Mint írta, végül mégis arról tájékoztatták, hogy Umerov átveszi a küldetés irányítását, és még ezen a héten tárgyalóasztalhoz ül Miamiban Steve Witkoff különmegbízottal, valamint Jared Kushnerrel, az amerikai elnök vejével. Zelenszkij november 22-én kelt rendeletében Jermakot nevezte ki annak az ukrán küldöttségnek az élére, amely az amerikai béketervezetről folytat tárgyalásokat az Egyesült Államokkal és más nemzetközi partnerekkel. 

Andrij Jermak villámgyors bukása és korrupciógyanús ügye aligha jött jókor Volodimir Zelenszkij számára
Andrij Jermak villámgyors bukása és korrupciógyanús ügye aligha jött jókor Volodimir Zelenszkij számára (Fotó: AFP)

Jermak távozása a bukás előszobája

Mint ismert, benyújtotta lemondását Andrij Jermak, az ukrán elnöki iroda vezetője, miután kiderült, hogy ő is belekeveredett a százmillió dolláros korrupciós botrányba. A Jermak-ügy következményei már most is érezhetők, és a jövőre nézve még sötétebb képet festenek. A találkozó eredetileg Jermak feladata lett volna: az ukrán elnöki iroda most már volt vezetője 

a hétvégén utazott volna az Egyesült Államokba, hogy a Washington által kidolgozott béketerv részleteiről egyeztessen. 

Jermak az orosz–ukrán béketárgyalások fő irányítója volt, és még a múlt hét végén Genfben is találkozott az amerikai delegációval, ahol – a kiszivárgott értesülések szerint – sikerült módosításokat elérni a dokumentumban.

A politikai környezet azonban egyetlen nap alatt megváltozott. November 28-án reggel a Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal és a Különleges Korrupcióellenes Ügyészség házkutatást tartott Jermaknál. Bár a hatóságok hivatalos gyanúsítást nem jelentettek be, az akció azonnali politikai következménnyel járt: Jermak még aznap este benyújtotta lemondását. A sajtó szerint az eljárás a Midász fedőnevű, az energetikai szektorban feltételezett hatalmas korrupciós ügyhöz köthető. 

Jermak közölte, együttműködik a nyomozókkal, ám távozása így is komoly csapást mért a Zelenszkij-adminisztrációra.

Az ukrán elnök ugyan elfogadta a lemondást, de igyekezett gyorsan stabilizálni a helyzetet: bejelentette, hogy november 29-én konzultációt kezd az új hivatali vezető kiválasztásáról, és jelezte, hogy a jövőben az ukrán tárgyalódelegáció összetétele is átalakul. 

A tervek szerint a jövőbeni delegációban a fegyveres erők vezérkari főnöke, a katonai hírszerzés, az RNBO és a külügyminisztérium képviselői is helyet kapnak – minden bizonnyal azért, hogy Washington felé is erőt, fegyelmet és intézményi egységet mutassanak.

Miközben Kijev belpolitikai válsággal küzd, jól látható, hogy nem engedheti meg magának az amerikai tárgyalások megtorpanását. Umerov miami küldetése éppen azt mutatja: a Zelenszkij-kormányzat számára a Trump-adminisztrációval való együttműködés fenntartása jelenleg létfontosságú, még akkor is, ha közben az elnöki hivatalban recsegnek-ropognak a hatalmi viszonyok.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Rusztem Umerov (Fotó: AFP)

