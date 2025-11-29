Fordulat a Jermak-botrány után: új vezető találkozik Trump követeivel

A fejleményről Christopher Miller, a Financial Times újságírója számolt be az X-en, miután korábban úgy értesült: Jermak lemondása miatt a találkozó meghiúsul. Mint írta, végül mégis arról tájékoztatták, hogy Umerov átveszi a küldetés irányítását, és még ezen a héten tárgyalóasztalhoz ül Miamiban Steve Witkoff különmegbízottal, valamint Jared Kushnerrel, az amerikai elnök vejével. Zelenszkij november 22-én kelt rendeletében Jermakot nevezte ki annak az ukrán küldöttségnek az élére, amely az amerikai béketervezetről folytat tárgyalásokat az Egyesült Államokkal és más nemzetközi partnerekkel.

Andrij Jermak villámgyors bukása és korrupciógyanús ügye aligha jött jókor Volodimir Zelenszkij számára (Fotó: AFP)

Jermak távozása a bukás előszobája

Mint ismert, benyújtotta lemondását Andrij Jermak, az ukrán elnöki iroda vezetője, miután kiderült, hogy ő is belekeveredett a százmillió dolláros korrupciós botrányba. A Jermak-ügy következményei már most is érezhetők, és a jövőre nézve még sötétebb képet festenek. A találkozó eredetileg Jermak feladata lett volna: az ukrán elnöki iroda most már volt vezetője

a hétvégén utazott volna az Egyesült Államokba, hogy a Washington által kidolgozott béketerv részleteiről egyeztessen.

Jermak az orosz–ukrán béketárgyalások fő irányítója volt, és még a múlt hét végén Genfben is találkozott az amerikai delegációval, ahol – a kiszivárgott értesülések szerint – sikerült módosításokat elérni a dokumentumban.