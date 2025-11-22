Szijjártó Péter Donald Tusknak üzent

„Orbán miniszterelnök az Ukrajnának nyújtott valamennyi segély azonnali leállítását követeli. Támogatja továbbá az Ukrajna területi engedményeire és részleges leszerelésére vonatkozó javaslatot. Végül is nem meglepő, hogy Ziobro és Romanowski is Budapesten talált menedéket” – írta Donald Tusk. Szijjártó Péter válaszolt.

A tárcavezető Tusk szavaira reagálva azt írta:

Nem meglepő: mi a béke mellett állunk, ők a háború mellett...

