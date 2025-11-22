békeDonald TuskSzijjártó Péter

Szijjártó Péter Donald Tusknak üzent

Mi a béke mellett állunk, Donald Tusk a háború mellett – így reagált Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a lengyel miniszterelnök X-platformon közzétett bejegyzésére szombaton.

2025. 11. 22. 21:54
Donald Tusk Fotó: ANDRZEJ IWANCZUK
„Orbán miniszterelnök az Ukrajnának nyújtott valamennyi segély azonnali leállítását követeli. Támogatja továbbá az Ukrajna területi engedményeire és részleges leszerelésére vonatkozó javaslatot. Végül is nem meglepő, hogy Ziobro és Romanowski is Budapesten talált menedéket” – írta Donald Tusk. Szijjártó Péter válaszolt. 

A tárcavezető Tusk szavaira reagálva azt írta: 

Nem meglepő: mi a béke mellett állunk, ők a háború mellett...

