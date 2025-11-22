Elszakadt a vezeték, a helyreállítást végző munkást pedig áramütés érte

Áramütés ért egy munkást, aki az áramellátást kapcsolta vissza Körmenden – hívta fel a figyelmet a Vaol. Vezetékszakadás miatt áramkimaradás volt Körmend belvárosában szombaton a délelőtti órákban.

Szabó Barna, Körmend polgármestere közösségi oldalán arról tájékoztatott, hogy az áramszolgáltató munkatársai megkezdték a hiba elhárítását. A Vaolhoz eljutott információk szerint a helyreállítási munkák után, az áram visszakapcsolásakor történt a baleset.

A hírportál az üggyel kapcsolatban megkereste az áramszolgáltatót, valamint az Országos Mentőszolgálatot is. A választ a Vaol hasábjain olvashatja el.