Kegyetlen állatkínzás: nyíllal lőttek hátba egy házi kedvencet

A lövedék éppen elkerülte az állat gerincét.

Forrás: Szoljon2025. 11. 22. 17:30
Fotó: Szoljon/olvasói kép
Egy szolnoki család nyíllal a hátában találta meg macskájukat, ami az ajtajuk előtt nyávogva próbált bejutni a házba. A kegyetlen állatkínzás péntek éjjel és szombat hajnal között történt. A nyíl több centiméter mélyre fúródott az állat hátába. A macska annyira sokkos állapotban volt, hogy  alig tudott állni – írja a Szoljon.

Fotó: Szoljon/olvasói kép

– Mikor reggel hallottam nyávogni, nem értettem, miért nem jön be az ajtón. Kibotorkáltam és mikor megláttam, megfordult velem a világ. Ott állt ki a macska hátából ez a nyílszerű valami. Nem hittem el, hogy ez velem történik – mondta el a részleteket az állat gazdája.

Mivel az állatot hajnalban találták meg, még órák teltek el, míg el lehetett indulni az állatorvoshoz. 

Az orvos csak altatásban tudta eltávolítani a nyilat, ami 3-4 centi mélyen fúródott az állat bőre alá közvetlenül a gerince mellett.

A család szerint a lövedék jellege alapján egy fúvócsőhöz vagy nyílpuskához használható nyíl lehetett, amelyet csak közvetlen közelről tudtak ekkora erővel a bőr alá juttatni. A macska kezes, barátságos állat, a környéken mindenki ismeri, ezért  a gazdák attól tartanak, hogy valaki magához édesgette, majd rálőtt.

Fotó: Szoljon/olvasói kép

A történtek nemcsak erkölcsileg felháborítóak, hanem jogilag is egyértelműen büntetendők. A büntető törvénykönyv szerint az indokolatlan bántalmazás, amely alkalmas maradandó egészségkárosodás vagy pusztulás okozására, állatkínzásnak minősül, és 

akár két évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető.

Az ellátás óta a macska lábadozik, de hogy lesz-e bármilyen maradandó hatása a történteknek, még kérdéses. A család számára azonban bizonyára egy örök trauma marad. A házi kedvenc gazdájának részletes beszámolóját ide kattintva elolvashatják a Szoljon cikkében.


Borítókép: A macska (Fotó: Szoljon/olvasói kép)

