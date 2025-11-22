Kegyetlen állatkínzás: nyíllal lőttek hátba egy házi kedvencet

Egy szolnoki család nyíllal a hátában találta meg macskájukat, ami az ajtajuk előtt nyávogva próbált bejutni a házba. A kegyetlen állatkínzás péntek éjjel és szombat hajnal között történt. A nyíl több centiméter mélyre fúródott az állat hátába. A macska annyira sokkos állapotban volt, hogy alig tudott állni – írja a Szoljon.

Fotó: Szoljon/olvasói kép

– Mikor reggel hallottam nyávogni, nem értettem, miért nem jön be az ajtón. Kibotorkáltam és mikor megláttam, megfordult velem a világ. Ott állt ki a macska hátából ez a nyílszerű valami. Nem hittem el, hogy ez velem történik – mondta el a részleteket az állat gazdája.

Mivel az állatot hajnalban találták meg, még órák teltek el, míg el lehetett indulni az állatorvoshoz.

Az orvos csak altatásban tudta eltávolítani a nyilat, ami 3-4 centi mélyen fúródott az állat bőre alá közvetlenül a gerince mellett.

A család szerint a lövedék jellege alapján egy fúvócsőhöz vagy nyílpuskához használható nyíl lehetett, amelyet csak közvetlen közelről tudtak ekkora erővel a bőr alá juttatni. A macska kezes, barátságos állat, a környéken mindenki ismeri, ezért a gazdák attól tartanak, hogy valaki magához édesgette, majd rálőtt.

Fotó: Szoljon/olvasói kép

A történtek nemcsak erkölcsileg felháborítóak, hanem jogilag is egyértelműen büntetendők. A büntető törvénykönyv szerint az indokolatlan bántalmazás, amely alkalmas maradandó egészségkárosodás vagy pusztulás okozására, állatkínzásnak minősül, és

akár két évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető.

Az ellátás óta a macska lábadozik, de hogy lesz-e bármilyen maradandó hatása a történteknek, még kérdéses. A család számára azonban bizonyára egy örök trauma marad. A házi kedvenc gazdájának részletes beszámolóját ide kattintva elolvashatják a Szoljon cikkében.