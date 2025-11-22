Fejszével, késekkel és machetével fenyegette haragosait egy zalai férfi

Fejszével, késekkel és machetével haragosait fenyegette egy férfi Gutorföldén. A megdöbbentő esetről Németh Eszter, a Zala Vármegyei Főügyészség helyettes szóvivője közölte: a 34 éves gutorföldei férfi 2024. augusztus 17-én otthonában tartózkodott ittas állapotban, amikor élettársa telefonon összeveszett volt párjával.

A veszekedést hallva, már a telefonba azt kiabálta a férfinek, hogy átmegy hozzá machetével és fejszével, hogy „megbeszéljék” a konfliktust.

A tájékoztató szerint a vádlott be is váltotta az ígéretét, kora délután kerékpárra ült, és egy nadrágjára erősített machetével, a zsebeiben pillangókéssel és rugós késsel, valamint egy fejszével felszerelkezve a sértett férfi gutorföldei házához ment. A kerékpárt az utcán hagyta, majd a kezében a fejszével, és az oldalára rögzített machetével, valamint a késekkel a ruházatában átmászott

a kulcsra zárt kapuval védett ház kerítésén, bement az udvarra, majd az egyik ablak alatt hangosan őrjöngve, trágár szavakkal szidalmazta a sértett férfit.

Kis idő elteltével a vádlott a kerítést ismét átmászva távozott a helyszínről – írja a zaol.hu.

