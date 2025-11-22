fenyegetésrendőri beavatkozásrendőrségi akció

Fejszével, késekkel és machetével fenyegette haragosait egy zalai férfi

A Zalaegerszegi Járási Ügyészség felfegyverkezve elkövetett magánlaksértés bűntette miatt emelt vádat egy férfivel szemben aki szúró-vágó eszközökkel érkezett feleségének volt párja otthonához, majd onnan átment egy másik haragosához.

Forrás: zaol.hu2025. 11. 22. 9:29
Fejszével, késekkel és machetével haragosait fenyegette egy férfi Gutorföldén. A megdöbbentő esetről Németh Eszter, a Zala Vármegyei Főügyészség helyettes szóvivője közölte: a 34 éves gutorföldei férfi 2024. augusztus 17-én otthonában tartózkodott ittas állapotban, amikor élettársa telefonon összeveszett volt párjával. 

A veszekedést hallva, már a telefonba azt kiabálta a férfinek, hogy átmegy hozzá machetével és fejszével, hogy „megbeszéljék” a konfliktust.

A tájékoztató szerint a vádlott be is váltotta az ígéretét, kora délután kerékpárra ült, és egy nadrágjára erősített machetével, a zsebeiben pillangókéssel és rugós késsel, valamint egy fejszével felszerelkezve a sértett férfi gutorföldei házához ment. A kerékpárt az utcán hagyta, majd a kezében a fejszével, és az oldalára rögzített machetével, valamint a késekkel a ruházatában átmászott 

a kulcsra zárt kapuval védett ház kerítésén, bement az udvarra, majd az egyik ablak alatt hangosan őrjöngve, trágár szavakkal szidalmazta a sértett férfit.

 Kis idő elteltével a vádlott a kerítést ismét átmászva távozott a helyszínről – írja a zaol.hu.

Azt, hogy hogyan ment át egy másik haragosához a felfegyverkezett vádlott, és végül hogyan kapták el, a zaol.hu cikkében olvasható. 

Borítókép: illusztráció (Pexels)

