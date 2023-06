Az öt legjobb Jack Nicholson-film – Lesz ez még így se! + videó

A Jack Nicholson filmjeit bemutató sorozatunkban az ötödik helyezett Kínai negyed (Chinatown, 1974), a negyedik Száll a kakukk fészkére (One Flew Over the Cuckoo’s Nest, 1975) és a harmadik pozíciót megszerző Becéző szavak (Terms of Endearment, 1983) után elérkeztünk a második helyezett alkotáshoz. Az ezüstérmes mozi a Lesz ez még így se! című romantikus komédia lett. Tulajdonképpen más típusú film, mint az eddig bemutatásra került társai, talán a Becéző szavakhoz hasonlít némiképpen, hiszen műfajukat tekintve azonosnak mondhatók, bár a Lesz ez még így se! inkább könnyedebb, lazább, szókimondóbb és viccesebb. Jack Nicholson-rajongóknak pedig egyenesen kötelező darab.

2. Lesz ez még így se! (1997)

A filmet szintén James L. Brooks rendezte, ugyanúgy, mint a múlt héten bemutatásra került, sorozatunkban bronzérmet szerző Becéző szavak című filmet. A rendező nevéhez olyan jelentős alkotások fűződnek rendezőként és producerként, mint A híradó sztárjai (Broadcast News, 1987), Bármit megteszek (I’ll Do Anything, 1994) és a Honnan tudod? (How Do You Know, 2010) című filmek, illetve csak producerként a Segítség, felnőttem! (Big, 1988), A rózsák háborúja (The War of the Roses, 1989), A Jerry Maguire – A nagy hátraarc (Jerry Maguire, 1996) és az Egy magányos tinédzser (The Edge of Seventeen, 2016) című mozik.

A Lesz ez még így se! egyik jellegzetes plakátja - Fotó: Intercom

A film igazi kasszasiker lett, hatalmas bevételt ért el hazájában is, de nemzetközi porondon is rendkívül jól szerepelt. A szakmai elismerések sem maradtak el. A két főszereplő, Jack Nicholson és Helen Hunt egyaránt elnyerte a két legfontosabb egyéni elismerést: a legjobb férfi főszereplőnek, illetve a legjobb színésznőnek járó Oscar-díjat. Ezzel a szenzációs eredménnyel a Lesz ez még így se! lett a második film, amely megnyerte mindkét főszereplői díjat, az 1991-es A bárányok hallgatnak óta. Ezen kívül az alkotást még öt kategóriában jelölték Oscar-díjra, a legjobb film kategóriában kizárólag azért maradt alul a versenyben, mert a Titanic volt a riválisa.

Tehát szép sikereket ért el a történet. A sztori nagyon érdekes, három különböző mentalitású, három különböző élethelyzetben lévő ember közös történetet mutatja be. A New Yorkban, Manhattanban játszódó filmben adva van Melvin Udall (Jack Nicholson) egy kényszerbeteg, mogorva, durva író, aki gyakorlatilag az egész világra haragszik, van egy meleg festőművész szomszédja, Simon (Greg Kinnear), akit ki nem állhat, és van egy csinos, beteg kisfiát egyedül nevelő pincérnő, Carol (Helen Hunt), akibe viszont titokban szerelmes. Mind a hárman boldogtalanok, a sors azonban összehozza őket, és csodák csodájára mind a hárman kinyílnak és megnyílnak egymásnak.

Igazi hollywoodi történet, ami tele van a romantikus komédiákban megszokott klisékkel, de mégis tud újat mutatni. Főként a szereplők miatt, mert a forgatókönyv nem túl bonyolult. Jack Nicholson zseniális, olyan beszólásai vannak, amik ma már nem kerülhetnének filmvászonra. A tőle megszokott páratlan arcjáték és az utánozhatatlan mosoly most is elkápráztatja a nézőket. Helen Hunt maximálisan felnő a színészóriás mellé, káprázatosan játszik, méltó partnere Nicholsonnak. Nem véletlen, hogy mind a ketten megkapták az Oscar-szobrot az alakításukért. Azonban érdemes megemlíteni a Melvin szomszédját alakító Greg Kinneart, aki nagyon jól hozza a meleg figurát, nem játssza túl, nem modoros ebben a szerepben. Mindent összevetve a Lesz ez még így se! egy tökéletes, ha úgy tetszik, régi vágású komédia, ami tartalmaz ugyan új elemeket, de megtartja a régi hollywoodi hagyományokat is.