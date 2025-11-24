Bruce Willis lánya bevallotta, miért nehéz beszélnie apja állapotáról

Bruce Willis, az akciófilmek ikonikus alakja az elmúlt években visszavonult a reflektorfénytől, miután először afáziát, majd a sokkal súlyosabb frontotemporális demenciát diagnosztizálták nála. A családjának tagjai, felesége, Emma Heming és korábbi házastársa, Demi Moore, valamint lányai azóta is gondoskodnak a filmsztárról.

Bruce Willis és lánya, Rumer Willis

Legidősebb lánya, Rumer Willis nemrég az Instagramon beszélt arról, mennyire bonyolult kérdés számára, amikor az emberek édesapja hogyléte felől érdeklődnek. Elmondta, hogy a helyzet összetettsége miatt nehéz egyetlen szóval válaszolni.

Az az igazság, hogy senki, akit frontotemporális demenciával diagnosztizáltak, nincs »nagyszerűen«, de a körülményekhez képest ő rendben van

– fogalmazott Rumer, tisztázva, hogy a diagnózis súlyosságát nem szabad elbagatellizálni. A színész teljes körű gondozás mellett, a családja közelében él.