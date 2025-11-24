Bruce WillisRumer Willisakciófilmszínész

Bruce Willis lánya bevallotta, miért nehéz beszélnie apja állapotáról

Rumer Willis, a világhírű színész lánya őszintén beszélt a frontotemporális demenciában szenvedő édesapja állapotáról. Bruce Willis családja számára a legnehezebb körülmények között is a szeretet és az összetartás jelenti a támaszt, amit a színész a betegség dacára is képes érzékelni.

Magyar Nemzet
Forrás: Toofab2025. 11. 24. 19:30
Bruce Willis Fotó: AFP Forrás: Collection ChristopheL via AFP/© 308 Ent - BondIt Media Capital
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Bruce Willis, az akciófilmek ikonikus alakja az elmúlt években visszavonult a reflektorfénytől, miután először afáziát, majd a sokkal súlyosabb frontotemporális demenciát diagnosztizálták nála. A családjának tagjai, felesége, Emma Heming és korábbi házastársa, Demi Moore, valamint lányai azóta is gondoskodnak a filmsztárról.

Bruce Willis
Bruce Willis és lánya, Rumer Willis

Legidősebb lánya, Rumer Willis nemrég az Instagramon beszélt arról, mennyire bonyolult kérdés számára, amikor az emberek édesapja hogyléte felől érdeklődnek. Elmondta, hogy a helyzet összetettsége miatt nehéz egyetlen szóval válaszolni.

Az az igazság, hogy senki, akit frontotemporális demenciával diagnosztizáltak, nincs »nagyszerűen«, de a körülményekhez képest ő rendben van

– fogalmazott Rumer, tisztázva, hogy a diagnózis súlyosságát nem szabad elbagatellizálni. A színész teljes körű gondozás mellett, a családja közelében él.

A legmegindítóbb szavak Rumer hálájáról szóltak, amit édesapja iránt érez. Elmondása szerint számára már a fizikai közelség jelenti a legnagyobb ajándékot.

A válasz, amit adnék az, hogy annyira boldog és hálás vagyok, hogy még mindig megölelhetem őt

– vallotta be Rumer. Hozzátette, hogy bár előfordul, hogy édesapja már nem ismeri fel, az ölelés pillanatában érzi, hogy az átadott szeretet eljut hozzá. 

Még mindig látok benne egy szikrát, és ő érzi a szeretetet, amit adok neki, és ez nagyon jó érzés.

Rumer Willis azt is kiemelte, mennyire fontos számára, hogy kétéves kislánya, Louetta még megismerheti nagypapáját. „Hálás vagyok, hogy átmehetek Louval, együtt tölthetünk időt vele, és érezhetem azt a szeretetet, amit ő sugároz felém” – zárta szavait, ezzel is megerősítve, hogy a hagyományos családi kötelékek és az önzetlen szeretet ereje képes felülírni a legsúlyosabb betegség okozta nehézségeket is.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojeleksütemény

Ez főz? Süt? Ez?

Bayer Zsolt avatarja

Mennyire szánalmas...

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu