Rendkívüli

Fővárosi pénzszórás: nyomozás indulhat a Budapest Brand ügyében

Bruce WillishalálEmma Heming Willisgyász

Bruce Willis felesége a tudománynak szánja a színész agyát

Bruce Willis, a Die Hard-filmek legendás sztárja frontotemporális demenciával küzd. Felesége, Emma Heming Willis rendkívüli döntést hozott, hogy férje tragikus betegsége segíthessen a következő generációknak.

Magyar Nemzet
Forrás: Bild2025. 11. 13. 16:35
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Hosszú ideje tudni lehet, hogy Bruce Willis visszavonult a színészettől, miután először afáziát, majd a sokkal súlyosabb frontotemporális demenciát (FTD) diagnosztizálták nála. A betegség a demencia egy szokatlanul kegyetlen formája, amely elsősorban a viselkedést, a személyiséget és a kommunikációs képességeket támadja meg. Gyógyítására jelenleg nincs mód, a diagnózis súlyos és megmásíthatatlan.

Bruce Willis
Bruce Willis és második felesége, Emma Heming

A német Bild magazin információi szerint a színész felesége, Emma Heming Willis úgy döntött, hogy férje halála után felajánlja Bruce Willis agyát kutatási célra. A lépés célja az FTD megértésének elősegítése, amely kulcsfontosságú a jövőbeli kezelések és gyógymódok kifejlesztéséhez.

Emma Heming Willis már a diagnózis nyilvánosságra hozatala óta az FTD-vel kapcsolatos figyelemfelhívás egyik legaktívabb szószólója. Nyíltan és könnyek között mesél a gondozói szerep kihívásairól és arról, hogyan küzd a család a gyásszal, miközben szerettük még él.

A legújabb felajánlás azonban a legkomolyabb tetteként értékelhető, amivel a család igyekszik értelmet adni a szenvedésnek. Az FTD olyan ritka és összetett betegség, hogy a kutatóknak szükségük van az elhunytak agyszöveteinek vizsgálatára a kór pontos mechanizmusainak feltérképezéséhez. A Willis család elkötelezettsége messze túlmutat a puszta figyelemfelhíváson; a színész agyának felajánlásával a tudomány egy felbecsülhetetlen értékű szövetet kap, amelynek a segítségével talán a gyógymódot is megtalálhatják.

Ahogy Emma Heming Willis korábban fogalmazott:

A gyászt tettekké alakítom. Az FTD nem írhatja meg a családom történetét, hanem én írom meg.

A felajánlás egyértelműen azt mutatja, hogy Bruce Willis öröksége nem csupán a filmszalagokon él tovább.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Megyeri Dávid
idezojelekTisza Párt

A szent tehén szektavezér

Megyeri Dávid avatarja

Olyan tudás birtokában van ez a tiszás varázsló, amihez képest Houdini összes világraszóló trükkje eltörpül.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.