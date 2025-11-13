Bruce Willis felesége a tudománynak szánja a színész agyát

Hosszú ideje tudni lehet, hogy Bruce Willis visszavonult a színészettől, miután először afáziát, majd a sokkal súlyosabb frontotemporális demenciát (FTD) diagnosztizálták nála. A betegség a demencia egy szokatlanul kegyetlen formája, amely elsősorban a viselkedést, a személyiséget és a kommunikációs képességeket támadja meg. Gyógyítására jelenleg nincs mód, a diagnózis súlyos és megmásíthatatlan.

Bruce Willis és második felesége, Emma Heming

A német Bild magazin információi szerint a színész felesége, Emma Heming Willis úgy döntött, hogy férje halála után felajánlja Bruce Willis agyát kutatási célra. A lépés célja az FTD megértésének elősegítése, amely kulcsfontosságú a jövőbeli kezelések és gyógymódok kifejlesztéséhez.

Emma Heming Willis már a diagnózis nyilvánosságra hozatala óta az FTD-vel kapcsolatos figyelemfelhívás egyik legaktívabb szószólója. Nyíltan és könnyek között mesél a gondozói szerep kihívásairól és arról, hogyan küzd a család a gyásszal, miközben szerettük még él.

A legújabb felajánlás azonban a legkomolyabb tetteként értékelhető, amivel a család igyekszik értelmet adni a szenvedésnek. Az FTD olyan ritka és összetett betegség, hogy a kutatóknak szükségük van az elhunytak agyszöveteinek vizsgálatára a kór pontos mechanizmusainak feltérképezéséhez. A Willis család elkötelezettsége messze túlmutat a puszta figyelemfelhíváson; a színész agyának felajánlásával a tudomány egy felbecsülhetetlen értékű szövetet kap, amelynek a segítségével talán a gyógymódot is megtalálhatják.

Ahogy Emma Heming Willis korábban fogalmazott:

A gyászt tettekké alakítom. Az FTD nem írhatja meg a családom történetét, hanem én írom meg.

A felajánlás egyértelműen azt mutatja, hogy Bruce Willis öröksége nem csupán a filmszalagokon él tovább.