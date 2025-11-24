Megható és merész történet a Játékszínben: premier előtt a Naptárlányok

JátékszínBank Tamáspremier

A Játékszín december 13-án mutatja be új produkcióját, Tim Firth megható és humorral teli Naptárlányok című darabját, amelyet Lévay Viktória rendez. Az igaz történeten alapuló előadás olyan értékeket helyez középpontba, amelyek ma is különös jelentőséggel bírnak: a bátorságot és az összefogás erejét. A darab szívbemarkoló, ugyanakkor felemelő történetet mesél arról, ahogyan néhány hétköznapi, középkorú nő képes megváltoztatni a világot és önmagát.

Bényei Adrienn
2025. 11. 24. 18:27
A darab szereplői és rendezője a Zsolnay teremben Fotó: Kaszner Nikolett
A Naptárlányok története az angliai Rylstone kisvárosában játszódik. A darab egy tragédiából sarjadó, ám felemelő kezdeményezést mutat be: az itt élő barátnők egy tragédia után elhatározzák: adományt gyűjtenek a helyi kórház számára. A cél nemes, az eszköz pedig szokatlanul merész: meztelen jótékonysági naptárt készítenek. A kezdeményezésből világsiker lesz, a példa mindmáig él.

Naptárlányok
A Naptárlányok szereposztása önmagában is figyelemre méltó (Fotó: Kaszner Nikolett)

A Naptárlányok próbafolyamata

A sajtó részére egy jó hangulatú angol teadélelőttön – amelynek a Zsolnay Kávéház adott otthont – a szereplők, a rendező és Bank Tamás, a színház igazgatója mesélt a próbafolyamat örömeiről és kihívásairól. 

A produkció kivételes szereposztása önmagában is figyelemre méltó: Peller Anna, Dobó Kata, Falusi Mariann, Tóth Enikő, Bánsági Ildikó, Szőlőskei Timea, Horváth Lili, Gáspár Kata, valamint Kerekes József, Barabás Kiss Zoltán és Varga Ádám állnak színpadra. 

A társulat sokszínűsége és a személyes jelenlét ereje már a próbák során is meghatározóvá vált.
 

A Naptárlányok nem csupán egy történet arról, hogy valaki leveti a ruháját, sokkal inkább arról, hogy valaki leveti a félelmeit

– hangsúlyozza a rendező, Lévay Viktória, aki érzékeny és személyes megközelítéssel nyúlt a darabhoz. A produkció nem kerüli a mélységeket: beszél a gyászról, a betegségről, az önelfogásról és arról, hogy minden életkorban van lehetőség újrakezdeni. 

A humor mégis minden pillanatban jelen van, hiszen – ahogy a Naptárlányok példája is mutatja – a nevetés sokszor a legnagyobb erőforrás.


A próbafolyamatban megmutatkozik a női közösség valódi ereje: a színésznők egymásra hangolódása, őszinte megnyilatkozásai és személyes vallomásai mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a darab hitelesen, egyszerre könnyedén és mélyen szóljon önszeretetről, tabudöntésről, szabadságról és elfogadásról.
Az esemény zárásaként Bank Tamás igazgató egy különleges bejelentést tett: 

elkészült a 2026-os Játékszín-naptár, amely a Naptárlányok szereplőiről készült művészi igényű fekete-fehér fotókat tartalmazza. A kiadvány kizárólag a Játékszínben lesz elérhető, ráadásul nemcsak esztétikai értéket hordoz – a bevétel egy része a Tábitha Gyerekhospice Ház támogatását szolgálja.

Bank Tamás, a Játékszín igazgatója mutatta be az elkészült naptárt (Fotó: Játékszín)

 A Játékszín e gesztussal is megerősíti küldetését: a művészet képes valódi segítséget nyújtani, és közösséget teremteni olyan ügyek mögött, amelyek mindannyiunkat érintenek.


 

