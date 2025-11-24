Megható és merész történet a Játékszínben: premier előtt a Naptárlányok

A Naptárlányok története az angliai Rylstone kisvárosában játszódik. A darab egy tragédiából sarjadó, ám felemelő kezdeményezést mutat be: az itt élő barátnők egy tragédia után elhatározzák: adományt gyűjtenek a helyi kórház számára. A cél nemes, az eszköz pedig szokatlanul merész: meztelen jótékonysági naptárt készítenek. A kezdeményezésből világsiker lesz, a példa mindmáig él.

A Naptárlányok szereposztása önmagában is figyelemre méltó (Fotó: Kaszner Nikolett)

A Naptárlányok próbafolyamata

A sajtó részére egy jó hangulatú angol teadélelőttön – amelynek a Zsolnay Kávéház adott otthont – a szereplők, a rendező és Bank Tamás, a színház igazgatója mesélt a próbafolyamat örömeiről és kihívásairól.

A produkció kivételes szereposztása önmagában is figyelemre méltó: Peller Anna, Dobó Kata, Falusi Mariann, Tóth Enikő, Bánsági Ildikó, Szőlőskei Timea, Horváth Lili, Gáspár Kata, valamint Kerekes József, Barabás Kiss Zoltán és Varga Ádám állnak színpadra.

A társulat sokszínűsége és a személyes jelenlét ereje már a próbák során is meghatározóvá vált.



A Naptárlányok nem csupán egy történet arról, hogy valaki leveti a ruháját, sokkal inkább arról, hogy valaki leveti a félelmeit

– hangsúlyozza a rendező, Lévay Viktória, aki érzékeny és személyes megközelítéssel nyúlt a darabhoz. A produkció nem kerüli a mélységeket: beszél a gyászról, a betegségről, az önelfogásról és arról, hogy minden életkorban van lehetőség újrakezdeni.

A humor mégis minden pillanatban jelen van, hiszen – ahogy a Naptárlányok példája is mutatja – a nevetés sokszor a legnagyobb erőforrás.



A próbafolyamatban megmutatkozik a női közösség valódi ereje: a színésznők egymásra hangolódása, őszinte megnyilatkozásai és személyes vallomásai mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a darab hitelesen, egyszerre könnyedén és mélyen szóljon önszeretetről, tabudöntésről, szabadságról és elfogadásról.

Az esemény zárásaként Bank Tamás igazgató egy különleges bejelentést tett: