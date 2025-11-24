zenészreggae zeneelhunyt

Elhunyt Jimmy Cliff reggae zenész

Elhunyt Jimmy Cliff, a reggae zene egyik legendás alakja. A jamaicai előadó, akihez az elmúlt évtizedekben olyan sikerdalok fűződtek, mint a Many Rivers to Cross, a You Can Get It If You Really Want vagy a Vietnam, 81 éves volt.

2025. 11. 24.
A halálhírt a család hétfőn tette közzé a zenész közösségimédia-felületein. Mint írták, Jimmy Cliff agyvérzést kapott, amelyet tüdőgyulladás követett.

Jimmy Cliff
Jimmy Cliff a Love Supreme Fesztiválon 2019 júliusában (Forrás: People)

Jimmy Cliff 1944-ben James Chambers néven született Jamaicában és már tinédzserként részt vett Kingston erősödő zenei életében. A hatvanas években kibontakozó reggae színtér egyik élharcosa lett, olyan más fontos szereplőkkel együtt, mint Bob Marley, Toots Hibbert vagy Peter Tosh.

A hatvanas évek második felében az Island Recordshoz, a világ vezető reggae kiadójához szerződött. Egyik első sikere Cat Stevens Wild World című dalának újragondolása volt, majd az Egyesült Királyságban a Top 10-be jutott a Wonderful World, Beautiful People című számmal. Világszerte ismertté vált protest dalát, a Vietnamot részben egy barátja inspirálta, aki a háborúban szolgált.

A hetvenes évek elején elfogadott egy szerepet Perry Henzell rendező The Harder They Come című filmjében, amelyben a feltörekvő reggae zenészt, Ivanhoe Ivan Martint alakította, aki a bűnözés felé fordul, amikor a karrierje megreked. Ez az alkotás lett az első komoly jamaicai mozisiker. Amikor 1972-ben levetítették, nem sokan látták, de ma már kulturális mérföldkőként hivatkoznak a filmre, a zenéjével együtt, amely fordulópontot jelentett a reggae világszintű elismerése felé.

Cliff egy ideig rivalizált Bob Marley-vel, melyikük lesz a műfaj legjobbja. A filmzenei lemezen közreműködött a Toots and the Maytals, a Slickers és Desmond Dekker is, de Jimmy Cliff volt az, aki négy dalt egyedül adott elő: Sitting in Limbo, You Can Get It If You Really Want, a címadó The Harder They Come, és a Many Rivers to Cross; utóbbi egy gospel-stílusú dal, amelyet azután írt, hogy a hatvanas években a rasszizmussal szembesült Angliában.

Az elkövetkező évtizedekben rengeteg albumot készített, dolgozott együtt mások mellett a Rolling Stonesszal, Wyclef Jeannel, Stinggel és Annie Lennoxszal (Eurythmics). Zenéjét a nicaraguai sandinisták kampánycélokra is használták, Bruce Springsteen 1985-ben a We Are the World segélylemezre dolgozta fel Trapped című dalát, Many Rivers to Cross című számát John Lennon, Cher és a UB40 is előadta, a Vietnamot a New Order.

Hét alkalommal jelölték Grammy-díjra, és kétszer meg is kapta az elismerést a legjobb reggae album kategóriában: 1986-ban a Cliff Hangerért, 2012-ben Rebirth-ért. Szerepelt Steve Van Zandt protest himnuszában, a Sun Cityben, színészként feltűnt a Robin Williams főszereplésével készült Nicsak, ki nyaral!-ban (1986), amelynek filmzenéjében is közreműködött, Elvis Costellóval együtt adta elő a Seven Day Weekendet. 2010-ben beiktatták a Rock and Roll Hírességek Csarnokába. 

A (reggae) tiszta zene, amely a szegényebb emberek között született, a felismerés, az identitás és a tisztelet igényével

– fogalmazott 2022-ben a Spin magazinnak adott interjúban.

 

