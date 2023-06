Az öt legjobb Jack Nicholson-film – Becéző szavak + videó

Jack Nicholson filmjeit bemutató mini sorozatunkban elérkeztünk a bronzérmes alkotáshoz. A harmadik helyet a Becéző szavak (Terms of Endearment) című filmdráma szerezte meg. Ez a mára klasszikussá váló zseniális alkotás meghozta Nicholsonnak a második Oscar-díjat is, ezúttal a legjobb mellékszereplőnek járó szobrot hódította el. Mint azt a Jack Nicholson-sorozat első részében említettük, a Ragyogás című Kubrick mozi nem szerepel majd ezen a toplistán, mert korábban, a Stephen King-sorozatban már helyet kapott. Ezt azért érdemes megemlíteni, mert körülbelül a mai nap tárgyalt, harmadik pozícióba került volna a Ragyogás című film. Azonban a helyére lépő Becéző szavak, bár jelentősen eltérő műfajú, mint a King-klasszikus, szintén beírta magát a filmtörténetbe.

3. Becéző szavak (1983)

A filmet Larry McMurtry azonos című regénye alapján, James L. Brooks rendezte, akinek ez volt az első filmje. A későbbiekben aztán olyan jelentős alkotásokat jegyez, rendezőként és producerként, mint A híradó sztárjai (Broadcast News, 1987), Bármit megteszek (I'll Do Anything, 1994), a Lesz ez még így se! (As Good as Good as It Gets, 1997) és a Honnan tudod? (How Do You Know, 2010) című filmeket, illetve csak producerként, a Segítség, felnőttem! (Big, 1988), A rózsák háborúja (The War of the Roses, 1989), A Jerry Maguire – A nagy hátraarc (Jerry Maguire, 1996) és az Egy magányos tinédzser (The Edge of Seventeen, 2016) című mozikat.

A Becéző szavak egyik jellegzetes plakátja - Mafab.hu

A film igazi sikertörténet. A produkciót tizenegy (!) Oscar-díjra jelölték, amelyből ötöt el is hódított. Elnyerte a legjobb filmnek, rendezőnek, forgatókönyvnek, női főszereplőnek és férfi mellékszereplőnek járó szobrocskát. A mozi továbbá öt Golden Globe-díjat nyert, valamint BAFTA-díjra és David di Donatello-díjra is jelölték.

A történet megelőzte a korát, hiszen tulajdonképpen két erős nő története. Ma divatosak az ilyen típusú filmek, ahol határozottnak, bátornak és a férfiakat is megszégyenítő módon erősnek ábrázolnak egy-egy női karaktert. Azzal a különbséggel, hogy a mai filmekben ez, ha szabad így fogalmaznom, feminista ideológia tolakodóan, dühösen és erőszakosan van a nézők felé tálalva. A régi filmekben, például az Elfújta a szél (Gone with the wind, 1939) című klasszikusban és most is a Becéző szavakban is hitelesen és elegánsan jelenik meg. A történet két különböző jellemű nő, az anya Auróra (Shirley MacLaine) és a lánya, Emma (Debra Winger) életét és küzdelmét mutatja be. Auróra egy igazi úrinő, álhatatos, erős személyiség. Nagyon szereti a lányát, ezért nagyon nehezen emészti meg, amikor férjhez megy. Látszólag a férjjel (Jeff Daniels) van problémája, de azt viseli el nehezen, hogy egyedül marad. Hiszen akaratos, sokszor fennhéjázó viselkedésével elriasztja, elrettenti a férfiakat maga mellől. Emma a lány, bár nagyon szereti az édesanyját mégis más akar lenni, mint ő. Alárendeli magát a férjének, a férje karrierjének, szül három gyermeket, de közben a házassága válságba kerül. Az anya lánya kapcsolat minden megpróbáltatás ellenére erős marad, kiállja az idők próbáját. Auróra megismerkedik a szomszédjában élő örökifjú, szoknyavadász kiöregedett űrhajóssal Garrett Breedlove-val (Jack Nicholson), aki pokróc, kissé faragatlan stílusával leveszi a lábáról. Kialakul kettőjük között egy érzelmi kötődés, amit még maguknak is nehezen vallanak be. Azonban amikor Emma gyógyíthatatlanul megbetegszik, a látszólag keményszívű Garrett megjelenik Auróra életében, hogy segítsen neki. A szomorú végkifejlet ellenére mégis magában hordozza a film záró képsora a jövőbe vetett hit erejét és a pozitív élet reményét.