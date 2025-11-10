A magyar népzene a K-pop birodalmában is hódít, elképesztő sikert aratott a Junior Prima-díjas énekes

Májusban az oszakai világkiállításon már megtapasztalhattuk, hogy a magyar népzene és néptánc nem ismer határokat. Álló tapssal ünnepelték a Magyar Állami Népi Együttes (MÁNE) folklórműsorát, majd az előadás után a főként japánok alkotta közönség soraiból többen táncra perdültek, mint kiderült, a Timár-módszer szerint tanulnak néptáncot a Kiotói Egyetemen. Egészen elképesztő élmény volt látni, hogy kis hazánktól mintegy kilencezer kilométerre legényest járnak.

Most pedig Dél-Koreában indult hódító útjára a magyar népzene, ahol a Junior Prima-díjas Zsikó Zsuzsanna fergeteges sikert aratott magyar népdal előadásaival – számol be róla a Teol.hu. Mint írják az alsónyéki művész nemcsak a zenével, hanem a kultúrával és személyes varázsával is meghódította a koreai közönséget. Zsikó Zsuzsanna Dél-Korea több városában is fellépett, tapsvihar fogadta mindegyik bemutatkozását.

A cikkből az is kiderül, milyen gasztronómiai élményekben volt része az énekesnek, és az is, miért érezte zavarbaejtőnek a közönség lelkesedését.