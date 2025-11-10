K-popnépdalDél-Korea

A magyar népzene a K-pop birodalmában is hódít, elképesztő sikert aratott a Junior Prima-díjas énekes

Az oszakai világkiállításon már megtapasztalhattuk, hogy a japánok mennyire odavannak a magyar népzenéért, úgy tűnik, a dél-koreaiak sincsenek ezzel másképp, a K-pop birodalmában ugyanis óriási sikert aratott Zsikó Zsuzsanna Junior Prima-díjas alsónyéki népi énekes – számolt be róla a Teol.hu

Magyar Nemzet
Forrás: Teol.hu2025. 11. 10. 11:29
Zsikó Zsuzsanna (baloldalon) hatalmas sikert aratott Dél-Korában Forrás: Facebook
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Májusban az oszakai világkiállításon már megtapasztalhattuk, hogy a magyar népzene és néptánc nem ismer határokat. Álló tapssal ünnepelték a Magyar Állami Népi Együttes (MÁNE) folklórműsorát, majd az előadás után a főként japánok alkotta közönség soraiból többen táncra perdültek, mint kiderült, a Timár-módszer szerint tanulnak néptáncot a Kiotói Egyetemen. Egészen elképesztő élmény volt látni, hogy kis hazánktól mintegy kilencezer kilométerre legényest járnak.

Most pedig Dél-Koreában indult hódító útjára a magyar népzene, ahol a Junior Prima-díjas Zsikó Zsuzsanna fergeteges sikert aratott magyar népdal előadásaival – számol be róla a Teol.hu. Mint írják az alsónyéki művész nemcsak a zenével, hanem a kultúrával és személyes varázsával is meghódította a koreai közönséget. Zsikó Zsuzsanna Dél-Korea több városában is fellépett, tapsvihar fogadta mindegyik bemutatkozását.

A cikkből az is kiderül, milyen gasztronómiai élményekben volt része az énekesnek, és az is, miért érezte zavarbaejtőnek a közönség lelkesedését.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekLengyelország

Lengyelország hasít?

Bayer Zsolt avatarja

Nagyjából ez az ellenzéki narratíva.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu