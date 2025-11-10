háborúDömötör Csababékeenergiaszankció

Az országjárás legfontosabb témája, hogy ki tudunk-e állni a béke mellett

A háborús politika kiszívja az európai gazdaságból a fontos erőforrásokat, a Tisza Párt pedig Brüsszelben támogatja a háborús, az energiaszankciós és a mezőgazdaság leépítését szolgáló terveket.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 11. 10. 22:10
Fotó: MTI/Balázs Attila
Az országjárás sok témája közül a legfontosabb, hogy ki tudunk-e állni a béke mellett, hogy béke vagy háború lesz-e Európában a közvetlen szomszédságunkban – jelentette ki Dömötör Csaba Hajdúböszörményben, a kormánypártok országjárásának fóruma előtt tartott sajtótájékoztatón.

Hajdúböszörmény, 2025. november 10. Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője a Fidesz és a KDNP országjárása keretében tartott hajdúböszörményi lakossági fórum előtt tartott sajtótájékoztatón 2025. november 10-én. MTI/Balázs Attila
Fotó: MTI/Balázs Attila

A Fidesz európai parlamenti képviselője azt mondta, gazdasági vonatkozásai is vannak annak, hogy a béke politikája lesz-e az irányadó vagy a háborús politika: az európai országok az elmúlt években elköltöttek 70 ezer milliárd forintnak megfelelő összeget a háborúra, és ez a pénz fájóan hiányzik az európai gazdaság különböző területeiből.

Ha folytatódik a háborús politika, akkor az kiszívja az európai gazdaságból a fontos erőforrásokat

– vélekedett a politikus.

Dömötör Csaba utalt arra, hogy Orbán Viktor miniszterelnök a washingtoni tárgyaláson komoly eredményeket ért el az energiapolitika területén. Felidézte, hogy „a brüsszeli háborús politika” keretében meg akarják tiltani a keletről érkező energiaszállítmányokat, ami „az eddigi energiaár-emelkedések tetejébe további áremelkedéseket vonna maga után”.

Az EP-képviselő szerint fontos eredmény, hogy 

a miniszterelnök elérte, hogy az Egyesült Államoknál Magyarország mentességet kapjon az energiaszankciók alól.

„Ennek a csatának a következő fontos állomása Brüsszelben lesz”, ugyanis a mostani megállapodástól függetlenül „Brüsszel kitart a szankciós politika mellett, teszi ezt annak ellenére, hogy a megemelkedett energiaárak már eddig is óriási károkat okoztak az európai gazdaságnak” – mutatott rá. Szavai alátámasztására Dömötör Csaba megemlítette: sokat mondó tény, hogy a német ipari termelés 4 százalékkal csökkent az elmúlt egy évben a magas energiaárak miatt.

Az a célunk, hogy Brüsszel se tudja ránk erőltetni a szankciós politikát, mert az további áremelkedésekkel járna, és ellehetetlenítené a magyar rezsicsökkentési intézkedéseket

– hangsúlyozta az EP-képviselő. Hozzátette: az új háborús terveket csakis úgy lehet megvalósítani, ha más meglévő támogatási programokból vonják ki a pénzt, és „az jól látszik, hogy itt az első számú áldozat szerepét a gazdáknak szánják”.

A gyakorlatban ez azt jelenti, ha emelni akarják a hadi kiadásokat a következő hétéves uniós költségvetésben, azt úgy akarják megtenni, hogy az agrártámogatások nagyságrendjét 20 százalékkal csökkentik. Ha figyelembe vesszük az elmúlt évek európai inflációját, az agrártámogatások 50 százaléka elveszhet – magyarázta a politikus.

Az erős európai mezőgazdaság jóval többről szól, mint egy gazdasági ágazatról, „a hagyományainkról, és a minden európai család asztalára kerülő kenyérről szól” – mutatott rá Dömötör Csaba.

A Tisza Párt Brüsszelben mindvégig támogatja akár a háborús terveket, akár az energiaszankciókra vonatkozó terveket, akár a mezőgazdasági politika leépítésével kapcsolatos terveket, „támogatják szóban, cselekedettel, szavazattal, ahogy aztán a magyar választók előtt idehaza letagadják”

– mutatott rá a politikus.

Dömötör Csaba felhívta a figyelmet a béke melletti kiállásra is: „küzdjünk azért, hogy Budapesten minél hamarabb béketárgyalások kezdődhessenek”. Ebben fontos eszköznek nevezte az aláírásgyűjtést, hogy minél több magyar ember álljon ki a béke mellett.

–Korábban is az volt a tapasztalatunk, ha sok százezren vagy több millióan állunk ki a saját igazunk mellett, akkor azt Brüsszelben is meg fogják hallani – mondta.

Papp Zsolt, a fórum házigazdája, Hajdú-Bihar 6. számú választókerületi elnöke is az agrárium előtti kihívásokról beszélt. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke összefogásra szólított fel az uniós szabadkereskedelmi megállapodások okozta értékesítési zavarok miatt. Jelezte: a közös agrártámogatások fenntartása nagyon fontos a magyar vidék fejlődése, a fiatalok helyben maradása érdekében.


Borítókép: Dömötör Csaba (Fotó: MTI/Balázs Attila)

