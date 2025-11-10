Az országjárás legfontosabb témája, hogy ki tudunk-e állni a béke mellett

Az országjárás sok témája közül a legfontosabb, hogy ki tudunk-e állni a béke mellett, hogy béke vagy háború lesz-e Európában a közvetlen szomszédságunkban – jelentette ki Dömötör Csaba Hajdúböszörményben, a kormánypártok országjárásának fóruma előtt tartott sajtótájékoztatón.

Fotó: MTI/Balázs Attila

A Fidesz európai parlamenti képviselője azt mondta, gazdasági vonatkozásai is vannak annak, hogy a béke politikája lesz-e az irányadó vagy a háborús politika: az európai országok az elmúlt években elköltöttek 70 ezer milliárd forintnak megfelelő összeget a háborúra, és ez a pénz fájóan hiányzik az európai gazdaság különböző területeiből.

Ha folytatódik a háborús politika, akkor az kiszívja az európai gazdaságból a fontos erőforrásokat

– vélekedett a politikus.

Dömötör Csaba utalt arra, hogy Orbán Viktor miniszterelnök a washingtoni tárgyaláson komoly eredményeket ért el az energiapolitika területén. Felidézte, hogy „a brüsszeli háborús politika” keretében meg akarják tiltani a keletről érkező energiaszállítmányokat, ami „az eddigi energiaár-emelkedések tetejébe további áremelkedéseket vonna maga után”.

Az EP-képviselő szerint fontos eredmény, hogy

a miniszterelnök elérte, hogy az Egyesült Államoknál Magyarország mentességet kapjon az energiaszankciók alól.

„Ennek a csatának a következő fontos állomása Brüsszelben lesz”, ugyanis a mostani megállapodástól függetlenül „Brüsszel kitart a szankciós politika mellett, teszi ezt annak ellenére, hogy a megemelkedett energiaárak már eddig is óriási károkat okoztak az európai gazdaságnak” – mutatott rá. Szavai alátámasztására Dömötör Csaba megemlítette: sokat mondó tény, hogy a német ipari termelés 4 százalékkal csökkent az elmúlt egy évben a magas energiaárak miatt.

Az a célunk, hogy Brüsszel se tudja ránk erőltetni a szankciós politikát, mert az további áremelkedésekkel járna, és ellehetetlenítené a magyar rezsicsökkentési intézkedéseket

– hangsúlyozta az EP-képviselő. Hozzátette: az új háborús terveket csakis úgy lehet megvalósítani, ha más meglévő támogatási programokból vonják ki a pénzt, és „az jól látszik, hogy itt az első számú áldozat szerepét a gazdáknak szánják”.